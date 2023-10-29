watchOS 10.1 şikayetleri artıyor: Hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma!

Tam Boyutta Gör watchOS 10.1’in yayınlanmasıyla birlikte Apple Watch kullanıcıları anormal pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunu bildirmeye başladı. Bu sorun oldukça yaygın gibi görünüyor ancak tüm Apple Watch kullanıcılarını etkilemiyor. Öte yandan bu sorun, Apple Watch Series 4 gibi eski modellerin yanı sıra en yeni modeller olan Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’de etkili.

Yeni Apple Watch'larda ekran titremesi sorunu 1 hf. önce eklendi

Pil çok hızlı tükeniyor, eski modeller de etkileniyor

Kullanıcılar, akıllı saatlerinin pilinin normalden çok daha hızlı tükendiğini bildiriyor. Sosyal medya platformlarında çeşitli şikayetler var. Örneğin; bir kullanıcı tam şarj edilen Apple Watch Series 9’un yalnızca üç saat içinde pilinin tükendiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı Apple Watch Series 7’nin pilinin yalnızca 30 dakikada %25 azaldığını söylüyor.

Aşırı ısınmadan kaynaklı şarj sorunu!

Bu kişiler, aşırı ısınma sorunu nedeniyle Apple Watch’larını şarj etmekte sorun yaşadıklarını da belirtiyor. Ayarlarda “Apple Watch sıcaklığı nedeniyle şarj etme beklemede.” vb. mesaj görürseniz, bu sorunu siz de yaşıyorsunuz demektir ve şu an için bir çözüm yolu yok.

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watchOS 10.1 şikayetleri: Hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma!