watchOS 10.1 şikayetleri artıyor: Hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma!

- Pil çok hızlı tükeniyor, eski modeller de etkileniyor
- Aşırı ısınmadan kaynaklı şarj sorunu!
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Pil çok hızlı tükeniyor, eski modeller de etkileniyor
Kullanıcılar, akıllı saatlerinin pilinin normalden çok daha hızlı tükendiğini bildiriyor. Sosyal medya platformlarında çeşitli şikayetler var. Örneğin; bir kullanıcı tam şarj edilen Apple Watch Series 9’un yalnızca üç saat içinde pilinin tükendiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı Apple Watch Series 7’nin pilinin yalnızca 30 dakikada %25 azaldığını söylüyor.
Aşırı ısınmadan kaynaklı şarj sorunu!
Bu kişiler, aşırı ısınma sorunu nedeniyle Apple Watch’larını şarj etmekte sorun yaşadıklarını da belirtiyor. Ayarlarda “Apple Watch sıcaklığı nedeniyle şarj etme beklemede.” vb. mesaj görürseniz, bu sorunu siz de yaşıyorsunuz demektir ve şu an için bir çözüm yolu yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.