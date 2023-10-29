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    Anlık Bildirim

    watchOS 10.1 şikayetleri artıyor: Hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma!

    Bazı Apple Watch kullanıcıları watchOS 10.1 güncellemesinden sonra saatlerinin aşırı ısınmasından ve pilin çok daha hızlı bittiğinden şikayetçi. İşte detaylar:  
    watchos 10.1 apple watch aşırı ısınma & hızlı pil tüketimi Tam Boyutta Gör
    watchOS 10.1’in yayınlanmasıyla birlikte Apple Watch kullanıcıları anormal pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunu bildirmeye başladı. Bu sorun oldukça yaygın gibi görünüyor ancak tüm Apple Watch kullanıcılarını etkilemiyor. Öte yandan bu sorun, Apple Watch Series 4 gibi eski modellerin yanı sıra en yeni modeller olan Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’de etkili.

    Pil çok hızlı tükeniyor, eski modeller de etkileniyor

    Kullanıcılar, akıllı saatlerinin pilinin normalden çok daha hızlı tükendiğini bildiriyor. Sosyal medya platformlarında çeşitli şikayetler var. Örneğin; bir kullanıcı tam şarj edilen Apple Watch Series 9’un yalnızca üç saat içinde pilinin tükendiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı Apple Watch Series 7’nin pilinin yalnızca 30 dakikada %25 azaldığını söylüyor.

    Aşırı ısınmadan kaynaklı şarj sorunu!

    Bu kişiler, aşırı ısınma sorunu nedeniyle Apple Watch’larını şarj etmekte sorun yaşadıklarını da belirtiyor. Ayarlarda “Apple Watch sıcaklığı nedeniyle şarj etme beklemede.” vb. mesaj görürseniz, bu sorunu siz de yaşıyorsunuz demektir ve şu an için bir çözüm yolu yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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