Apple WatchOS 9 yayınlandı: İşte önemli 5 özellik

- watchOS 9 uyumlu Apple Watch modelleri
- Yeni kadranlar
- Daha güçlü spor ve fitness takibi
- Gelişmiş uyku takibi
- Takvim uygulaması artık işe yarayacak
- Üretkenlik
- Diğer watchOS 9 özellikleri
- Yorumlar
WWDC22 etkinliği kapsamında tanıtılan watchOS 9 işletim sistemi Apple’ın iOS 16 güncellemesiyle birlikte çıkışını yaptı. Apple Watch sahipleri uyumlu cihazlarına bu yeni güncellemeyi an itibariyle indirmeye başlayabilir.
Apple’ın watchOS 9 güncellemesi, devasa yenilikler getirmezken fitness ve sağlık takibi için iyileştirmeler ve bazı yeni önemli özellikleri getiriyor. Elbette bunlarla birlikte irili ufaklı bir sürü değişiklik, yeni özellik ve iyileştirmeler de güncelleme içerisinde bulunuyor.
watchOS 9 uyumlu Apple Watch modelleri
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Ultra
Yeni kadranlar
Apple, yeni watchOS 9 sürümüyle birlikte üç yeni kadran seçeneği getiriyor: Ay takvimi (Lunar Calendar, Oyun Zamanı (Playtime) ve Metropoliten (Metropolitan). Bunlara ek olarak evcil hayvan portrelerini destekleyen mevcut özellikler de geliştirildi. Ayrıca iOS 16 ile eşleştirme imkanı sunuluyor ve yazı tipi, görünüm ve stil gibi alanlarda daha fazla özelleştirme seçeneği sunuluyor. Ek olarak iOS 16’da ki gibi içinde bulunduğunuz odak moduna bağlı olarak bir kadran da ayarlamanız artık mümkün.
Daha güçlü spor ve fitness takibi
Yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch’ın deneyimi daha fazla artıran bir sürü yeni egzersiz özelliği kullanıcılara sunuluyor. İlk olarak, antrenman yaparken daha spesifik ve özelleştirilebilir görünümler sunulmaya başlanıyor. Aktivite Halkaları, Kalp Atış Hızı Bölgeleri, Güç ve Yükseklik gibi ölçümlerin yeni görünümleri için Digital Crown’u çevirmek artık yeterli olacak.
Gelişmiş uyku takibi
WatchOS 9 ile birlikte REM, yüzeysel veya derin uyku evrelerinde ne kadar süre kaldığını ve ne zaman uyandığınız daha detaylı bir şekilde artık gösteriliyor. Bununla birlikte uyku düzeni takibi de daha fazla detaylandırılmış. Gece boyunca yaşanan solunum ve kalp atış hızı gibi ölçümler iPhone’unuzun Sağlık uygulamasından takip edilebiliyor.
Takvim uygulaması artık işe yarayacak
Yeni etkinlikler artık Apple Watch cihazınızda oluşturulabilir olacak. Güncelleme ile birlikte bu etkinlikler gözlemlenebilecek ve düzenlenebilecek. Benzer şekilde hatırlatıcılar eklemeniz veya düzenlemeniz de artık mümkün kılınıyor. Açıkçası bu özellik küçük gibi görünse de iPhone’a olan bağlılığı azaltması açısından son derece önemli olduğunu belirtmek gerekir.
Üretkenlik
Üretkenlik ve erişilebilirlik alanlarında önemli adımlar watchOS 9 sürümüyle birlikte atılıyor. Aktif bir şekilde Watch’unuzu kullanıyorsanız artık gelen bildirimler tek bir satır şeklinde gösterilecek. Bileğiniz aşağıdayken ise tüm ekran kaplanacak. Ayrıca arka planda çalışan uygulamalarınıza erişim de kolaylaştırılıyor.
Diğer watchOS 9 özellikleri
Saat Kadranları
- Astronomi artık güncel bulut durumunu ve yıldız haritasını görüntüler
- Ay, canlı işlenen Ay’ın evrelerinin Ay’ı çepeçevre sardığı bir Çin takvimi, İbrani takvimi veya Hicri takvim içerir
- Oyun Zamanı, Şikagolu sanatçı Joi Fulton tarafından tasarlanan hareketli sayıları içerir ve arka plan rengini düzenleme seçenekleri sunar
- Metropoliten, siz Digital Crown’u döndürdükçe stil ve kalınlık açısından sürekli olarak değişen sayılarla türe özgü bir saat kadranı sunar
- Tümü de dokunulduğunda Nike Run Club’ı başlatan bir Nike Swoosh içeren Nike Analog, Nike Bounce, Nike Compact, Nike Dijital ve Nike Hibrit, artık daha fazla Apple Watch modellerinde de kullanılabilir
- Ayrıntılı komplikasyonlar, Çin alfabesi seçenekleri ve Nefes, Kaliforniya, Modüler, Tipografi ve daha fazlasında kullanılabilen arka plan rengi düzenleyici
- Portreler artık arka planın veya tüm fotoğrafın rengini özelleştirebilme olanağıyla köpek, kedi ve manzara portrelerini de destekliyor
- Bir Odak etkinken görüntülenecek saat kadranını seçebilme
Antrenman
- Bölüm Süreleri, Bölümler, Aktivite Halkaları vb. dahil olmak üzere antrenman sırasında birden fazla antrenman görünümünü özelleştirebilme ve aralarında kaydırabilme
- Kalp Atış Hızı Bölgeleri görünümü, kişiselleştirilmiş bölgeler yaratmak için maksimum ve dinlenme sırasındaki kalp atış hızı değerlerini kullanır ve her bölgede geçirilen süreyi gösterir
- Yükseklik görünümü; Koşu (Dış), Bisiklet (Dış), Tekerlekli Sandalye Koşu Temposu (Dış), Doğa Yürüyüşü, Yürüyüş (Dış) ve Tekerlekli Sandalye Yürüyüş Temposu (Dış) antrenmanı sırasında güncel yüksekliği ve yükseklik kazancını görüntüler ve yükseklik ilerlemenizin görsel haritasını sunar
- Koşu Gücü görünümü, koşunuz sırasında ne kadar güç üretildiğinin vat cinsinden anlık ölçümünü gösterir (Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 ve daha yenisi)
- Antrenman görünümlerindeki Adım Uzunluğu, Yerle Temas Süresi ve Dikey Salınım gibi koşu ölçümleri, koşu verimliliğini izlemek ve eğilimleri belirlemek için kullanılabilir (Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 ve daha yenisi)
- Özel Antrenman; süre, mesafe veya açık hedef bazlı, bir sonraki setinize otomatik veya elle ilerletilebilen tekrarlı aralık setleriyle antrenmanlar yaratmanızı sağlar
- Tempo, uyarıları ve özel bir antrenman görünümünü kullanarak istenilen tempoyu sürdürmenize yardımcı olan bir antrenman deneyimi sunar
- Çoklu Spor Antrenmanı, Açık Suda/Havuzda Yüzme, Bisiklet (İç/Dış), Koşu (İç/Dış) antrenmanını ve bir sonraki etaba geçişi otomatik algılayarak duatlon veya triatlon antrenmanını destekler
- Antrenman uyarıları; tempo, güç, kadans ve kalp atış hızı bölgeleri gibi ölçümler için özelleştirilebilir
- Havuzda Yüzme antrenmanları yüzme tahtasını otomatik algılar
- SWOLF yüzme verimliliği ölçümü, kulaç sayısı ile turu tamamlama süresi toplanarak hesaplanır
Fitness+
- Yoğunluk hedefleri, Kürek için dakikada kürek sayısı, Bisiklet için dakikada devir sayısı ve Koşu Bandı için eğim yüzdesi dahil olmak üzere ekranda görüntülenen antrenör yönlendirmeleri
- Uyumlu üçüncü parti TV’ler ve aygıtlar için antrenör yönlendirmeleri ve kişisel fitness ölçümleri ekranda görüntülenir
Pusula
- Daha ayrıntılı bilgiler ve büyütülebilir görünümlerle yeniden tasarlanmış pusula uygulaması (Apple Watch SE ve Apple Watch Series 5 ve daha yenisi)
- Birincil kadran, hem analog pusula kadranını hem de güncel kerteriz ve yön bilgilerini içeren dijital bir görünümü destekler
- Büyütülmüş görünüm, analog kerteriz görünümünün yanı sıra yüksekliğinizi, eğiminizi ve koordinatlarınızı da içerir
- Pusula Ara Noktaları, konumunuzu veya ilgi çekici bir yeri işaretlemenize olanak tanır (Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 ve daha yenisi)
- Geriye Dönüş, kaybolmanız veya yönünüzü şaşırmanız durumunda geldiğiniz yolu geriye doğru izlemek için GPS’i kullanır (Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 ve daha yenisi)
Uyku
- REM, Yüzeyel ve Derin uykunun yanı sıra uyanık olarak geçen süreyi de algılamak için akselerometre ve kalp atış hızı sensörü verilerini kullanarak uyku evresi takibi
- iPhone’daki Sağlık’ta Karşılaştırmalar grafiği, kalp atış hızı ve solunum hızı ile birlikte uykuda geçen süreyi de içeren bir görünüm sunar
İlaçlar
- Alınan miktar ve alındığı zaman da dahil olmak üzere gerektiğinde kullanılan ve planlı ilaçları kaydetme özellikleri
- İlaç planınızı ve gün içerisinde neler kaydettiğinizi görüntüleyebilme
- Planlı ilaçları kaydetme anımsatıcıları
- İlaçlar komplikasyonu ile planınızı görebilir veya uygulamayı hızlı bir şekilde
Atriyal Fibrilasyon Geçmişi
- Bir önceki takvim haftasında atriyal fibrilasyonda geçirilen zamanın yüzde tahminiyle haftalık bildirimler
- Vurgular, atriyal fibrilasyonun haftanın hangi gününde ve günün hangi saatinde en yüksek olduğunu gösterir
- Egzersiz, Uyku, Ağırlık, Alkol Tüketimi ve Farkındalık Dakikaları da dahil olmak üzere atriyal fibrilasyonda geçirilen zamanı etkileyebilecek yaşam tarzı etkenlerinin iPhone’daki Sağlık uygulamasında takibi
- Sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla daha fazla bilgi içeren yazışmalar için paylaşılabilir PDF
- Atriyal fibrilasyon tanısı koyulmuş 22 yaş ve üstü kullanıcılar desteklenir
Aile Ayarları
- Podcast’ler uygulaması artık kullanılabilir ve şovları arama, indirme, takip etme ve özel hazırlanmış içerikleri keşfetme özellikleri sunar
- Üçüncü parti e-posta desteği Yahoo’yu ve Outlook’u da kapsayacak şekilde genişletilmiştir
- Kişi fotoğrafları artık düzenlenebilir ve paylaşılabilir
Erişilebilirlik
- Şu An Çalınan’da çalmak ve duraklatmak, Antrenman’da duraklatmak ve sürdürmek, Kamera ile fotoğraf çekmek ve Harita’da harita görünümü ile adım adım yol tarifi arasında geçiş yapmak için AssistiveTouch ile genişletilmiş Hızlı Eylemler
- Apple Watch ile Bluetooth klavye eşleme
- Apple Watch Yansıtma, Apple Watch’unuzu eşlenmiş iPhone’unuzdan AirPlay aracılığıyla uzaktan denetlemenizi sağlar ve Apple Watch ekranına dokunmaya alternatif olarak Sesle Denetim veya Anahtarla Denetim gibi yardımcı teknolojileri destekler
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