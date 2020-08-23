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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Wordpress iOS uygulamasında geri adım attı

    App Store üzerinden dünya çapında devam eden tartışmalar, Apple'ın büyük bir gelir kaynağı olan uygulama içi satın alımların merkezinde yer alıyor. Bu konudaki en son örneklerden biri de Wordpress.
    2 gün
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    Mobil Uygulamalar
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Wordpress iOS uygulamasında geri adım attı

    Apple’ın yakın zamanda Wordpress ile girdiği App Store üzerinden yayınlanan uygulama münakaşası, firmanın yeni yaptığı bir açıklamayla çözüme kavuşturuldu. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi uygulamanın güncelleme alması durdurulmuştu. Yeni yayınlanan açıklama, Apple’ın baskı yapma kararından geri adım attığını gösteriyor.

    Wordpress.org ve Wordpress.com, alan adlarıyla tanınan iki farklı kuruluşu ifade ediyor ve .org adresinin sahibi vakıf herhangi bir gelir amacı gütmeden yazılımı kullanıma sunarken .com adresinin sahibi şirket, Wordpress tabanlı web sitelerine hizmetler sunarak gelir elde ediyor. App Store üzerindeki Wordpress uygulaması ise Wordpress tabanlı web sitelerindeki bazı değişiklikleri görmeye ve sitenin bilgisayar başına geçmeden bir yere kadar yönetilmesine imkan sağlıyor.

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    Apple, Wordpress iOS uygulamasında geri adım attı
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    Apple’ın Wordpress uygulamasına yönelik “uygulama içi satın alım özelliği kullanılmalı” yönündeki baskısı ise uygulamadaki Wordpress.com paketlerinin tanıtımına bağlanıyor. Uygulamanın Planlar bölümünde yer alan ücretli paketler hakkında her çeşit bilgi verilse de satın alıma yönelik herhangi bir yol sunulmuyor. Bu sayfanın varlığı, Apple’ın App Store kurallarını firmanın ifadesine göre çiğniyordu ve kullanıcıları başka bir yere yönlendirerek Apple’ın satın alımdan pay elde etmesini engelliyordu.

    Apple güncellemeleri durdurmadan önce sayfalar kaldırılmıştı

    The Verge tarafından da ifade edildiği üzere Wordpress, bu bahsettiğimiz sayfaları Apple’ın güncellemeleri askıya alma hamlesi gerçekleşmeden önce uygulamadan kaldırmıştı. Buna rağmen Apple, uygulama için satın alımların eklenmesi yönünde baskı yaparak uygulamanın güncelleme izinlerini askıya almıştı. Firmanın kurucusu ve Wordpress’in geliştiricisi Matt Mullenweg ise attığı tweetler ile Apple’ın önceki kararını tekrar gözden geçirmiş olduğundan memnun olduğunu belirtti.

    Ayrıca Bkz. "TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu"

    Automattic, Wordpress ve çok sayıda yazılım ve hizmetin üst kuruluşu, Apple’ın istediği şekilde satın alımları uygulama kanalından gerçekleştirmeyerek Apple’ın ek kazanç sağlamasına fırsat vermedi. Bu durum, uzmanlara göre ABD’de hâlâ devam eden App Store ekosisteminin tekel olduğu ve rekabet karşıtı politikalar izlediği yönündeki davaların etkisiyle Apple’ın baskı yapma kararını yeniden gözden geçirmesiyle sonuçlandı. Apple, bu hamlesiyle uluslararası medyada da büyük tepki çekmişti.



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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bence yetmez. Apple, iphone larda uygulamaların üzerinden yapılan alışveşlerden de komisyon almalı. Sonuçta alışverişınizi iphone ve ios kullanarak gerçekleştirdiniz. Bunda Apple ın da hakkı(!) var ve ücretlendirme olmalı.
    Bence yetmez. Apple, iphone larda uygulamaların üzerinden yapılan alışveşlerden de komisyon almalı. Sonuçta alışverişınizi iphone ve ios kullanarak gerçekleşti...
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    Yanıtla +7
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 gün
    Önceki haberde Wordpress'in Apple'dan çok daha güçlü olduğunu söylemiştim. Epic Games'in yapamadığını Wordpress yaptı.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 1 gün
    Konuyla alakasız ama Apple ‘ın ecosystemine bir girdiniz mi bir daha çıkamazsınız. Telefon var saat iPad MacBook AppleTv derken dönüş olmayan yola giriyorsunuz. Girmiş ve aldığım yazılımlardan dolayı çıkamayan olarak söylüyorum sakin girmeyin.

    Konuya gelirsek, arkadaşlar güzel özetlemiş. Apple gerçekten kuduz kopek gibi. Dişini geçirebildiğine geçiriyor geçiremediğine geri vites. Bu bile başlı başına hukuksuz bir durum. Epic unity ile anlaşıp çekilmeli.
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    Olgi 2 gün (düzenlendi)
    Web sitelerin %36 wordpress tabanli apple haddini bilecek...
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bence yetmez. Apple, iphone larda uygulamaların üzerinden yapılan alışveşlerden de komisyon almalı. Sonuçta alışverişınizi iphone ve ios kullanarak gerçekleştirdiniz. Bunda Apple ın da hakkı(!) var ve ücretlendirme olmalı.
    Yanıtla +7
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 gün
    Önceki haberde Wordpress'in Apple'dan çok daha güçlü olduğunu söylemiştim. Epic Games'in yapamadığını Wordpress yaptı.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün Virinom
    Ama burada durum biraz daha farklı. Wp paralı tema tanıtım sayfalarını kaldırmış. Zaten epic gibi kendi linkini koyup satış bile yapmamış. Ama buna rağmen apple ağzında salyalarla bunun kaldırılmasına bile dayanamamış, geri koyun, ve bizden satın diye ısrar etmiş.
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