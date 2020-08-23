Apple, Wordpress iOS uygulamasında geri adım attı

Apple’ın yakın zamanda Wordpress ile girdiği App Store üzerinden yayınlanan uygulama münakaşası, firmanın yeni yaptığı bir açıklamayla çözüme kavuşturuldu. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi uygulamanın güncelleme alması durdurulmuştu. Yeni yayınlanan açıklama, Apple’ın baskı yapma kararından geri adım attığını gösteriyor.

Wordpress.org ve Wordpress.com, alan adlarıyla tanınan iki farklı kuruluşu ifade ediyor ve .org adresinin sahibi vakıf herhangi bir gelir amacı gütmeden yazılımı kullanıma sunarken .com adresinin sahibi şirket, Wordpress tabanlı web sitelerine hizmetler sunarak gelir elde ediyor. App Store üzerindeki Wordpress uygulaması ise Wordpress tabanlı web sitelerindeki bazı değişiklikleri görmeye ve sitenin bilgisayar başına geçmeden bir yere kadar yönetilmesine imkan sağlıyor.

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Apple’ın Wordpress uygulamasına yönelik “uygulama içi satın alım özelliği kullanılmalı” yönündeki baskısı ise uygulamadaki Wordpress.com paketlerinin tanıtımına bağlanıyor. Uygulamanın Planlar bölümünde yer alan ücretli paketler hakkında her çeşit bilgi verilse de satın alıma yönelik herhangi bir yol sunulmuyor. Bu sayfanın varlığı, Apple’ın App Store kurallarını firmanın ifadesine göre çiğniyordu ve kullanıcıları başka bir yere yönlendirerek Apple’ın satın alımdan pay elde etmesini engelliyordu.

Apple güncellemeleri durdurmadan önce sayfalar kaldırılmıştı

The Verge tarafından da ifade edildiği üzere Wordpress, bu bahsettiğimiz sayfaları Apple’ın güncellemeleri askıya alma hamlesi gerçekleşmeden önce uygulamadan kaldırmıştı. Buna rağmen Apple, uygulama için satın alımların eklenmesi yönünde baskı yaparak uygulamanın güncelleme izinlerini askıya almıştı. Firmanın kurucusu ve Wordpress’in geliştiricisi Matt Mullenweg ise attığı tweetler ile Apple’ın önceki kararını tekrar gözden geçirmiş olduğundan memnun olduğunu belirtti.

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Automattic, Wordpress ve çok sayıda yazılım ve hizmetin üst kuruluşu, Apple’ın istediği şekilde satın alımları uygulama kanalından gerçekleştirmeyerek Apple’ın ek kazanç sağlamasına fırsat vermedi. Bu durum, uzmanlara göre ABD’de hâlâ devam eden App Store ekosisteminin tekel olduğu ve rekabet karşıtı politikalar izlediği yönündeki davaların etkisiyle Apple’ın baskı yapma kararını yeniden gözden geçirmesiyle sonuçlandı. Apple, bu hamlesiyle uluslararası medyada da büyük tepki çekmişti.

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