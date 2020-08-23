TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu

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Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, platformun ABD'li bir şirkete satılmasını isteyen Trump yönetimine dava açmayı planladığını resmi olarak duyurdu.

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TikTok'a göre kararname hukuksuz

Trump, 14 Ağustos tarihinde ByteDance'a, TikTok platformunun ABD haklarını Amerikalı bir şirkete satması için 90 gün süre vermişti. Yayınlanan bu kararnamenin ardından Microsoft ve Oracle gibi dev şirketler TikTok'u satın almak için görüşmeye başladıklarını açıklamışlardı. Ancak Tiktok, ABD yönetiminin bu yaptırımına karşın dava açacağını duyurdu. Şu ana kadar davanın hangi mahkemede açılacağı ise açıklanmış değil.

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Çinli şirket böyle bir kararın hukuka aykırı olduğunu kanıtlamak istiyor ve ayrıca Beyaz Saray'ın başvuruyu ABD ulusal güvenliğine bir tehdit olarak nitelendirdiği konusunda hemfikir değil. Reuters'e göre dava, ByteDance'ı TikTok'u satma zorunluluğundan kurtaramayacak. Çünkü yukarıda belirtilen 14 Ağustos kararnamesi, dava ve kontrole tabi değil. Öte yandan TikTok'un bu hamlesine Trump yönetiminin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.reuters.com/article/us-usa-tiktok-trump-exclusive/exclusive-tiktok-to-challenge-u-s-order-banning-transactions-with-the-video-app-idUSKBN25H2QG

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