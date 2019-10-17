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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı

    Teknoloji devi Apple, planlanan bir bakım nedeniyle kesintiye uğrayacak olan App Store Connect ve the Developer ID hizmetleri konusunda uygulama geliştiricilerini uyardı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı
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    Uygulama geliştiricileri blogunda bir duyuru yapan Apple, 20 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan planlanmış bakım çalışmaları konusunda uyarı yaptı. İşte detaylar.

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    Kritik işlemleri başka bir güne alın

    Önümüzdeki Pazar günü Pasifik saati ile saat 6:00'da (Türkiye saatiyle 16:00) başlayacak olan bakım çalışmalarının yaklaşık 8 saat süreceği belirtildi. Kesinti sırasında bazı hizmetlerin kullanılamayacağı ifade edilirken, bunların App Store Connect'in tarayıcı ve mobil uygulaması, API servisi ve Developer ID olduğu duyuruldu. Bakım planlaması sadece geliştirici hizmetlerine yönelik olduğu için App Store gibi tükeyiciye dönük hizmetler bu çalışmadan etkilenmeyecek.

    Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı
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    Apple bu zorunlu bakım için geliştiricilerden özür dilerken, uygulamalarıyla ilgili kritik güncelleme veya yayınlama işlemlerini başka bir güne planlamalarının daha doğru olacağını belirtiyor. İşlem boyunca hizmetlerin gerçek zamanlı durumlarını kontrol etmek için https://developer.apple.com/system-status/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



    https://developer.apple.com/news/?id=10162019a Yorum Yaz
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