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    Apple, yeni M2 Pro ve Max yongalarını 4 yıllık Intel işlemci ile karşılaştırdı

    Apple geçtiğimiz gün yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcili güncellenmiş MacBook Pro modelleriyle birlikte tanıttı. Ancak şirket bu iki yongayı dört yıllık Intel işlemciyle karşılaştırdı.
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    Apple yeni M2 işlemcilerini eski Intel işlemciyle karşılaştırdı Tam Boyutta Gör
    Apple beklendiği gibi 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve Mac Mini modellerini yeniledi. Firma güncellediği ürünlerinde yeni M2 Pro ve M2 Max yongalarına yer verdi. Ancak dikkat çekici olan şey ise Apple’ın performans kıyaslamalarında dört yıllık bir Intel işlemciyi kullanmış olması.

    Yeni M2 Pro ve M2 Max 

    Apple yeni M2 işlemcilerini eski Intel işlemciyle karşılaştırdı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın dün yayınladığı sunum videosunda güncellenmiş M2 yonga serisine sahip yeni Mac Mini ve MacBook Pro modelleri tanıtıldı. Bu ürünlerinde içerisinde ise M2 Pro ve M2 Max yongaları konumlandırıldı. Spesifik olarak M2 Pro, 5nm üretim sürecinde imal edilmiş ve 40 milyar transistörü bir araya getirmeyi başarmış bir yonga. Apple M2 Pro’da 10 ve 12 çekirdekli iki farklı varyant sunarken 32 GB'a kadar birleşik bellek ile destekleniyor. M2 Max ise 67 milyar transistör, 96 GB'a kadar birleşik bellek ve 12 çekirdekli işlemci sunuyor.

    Her iki yongada da en büyük farklılık GPU yapılandırmaları tarafında yaşanıyor. Özellikle M2 Pro, M1 Pro ile karşılaştırıldığında yüzde 30 performans artışı sağlayan daha büyük bir L2 önbelleğe sahip 19 GPU çekirdeği ile geliyor. M2 Max ise, devasa 38 GPU çekirdeği ve daha büyük bir önbellek ile M1 Max'e kıyasla yüzde 30'luk performans artışı sağlıyor. Ancak işler bu noktada biraz karmaşıklaşıyor.

    Apple, karşılaştırmalarda 4 yıllık Intel işlemciyi kullandı

    Apple yeni M2 işlemcilerini eski Intel işlemciyle karşılaştırdı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ürünlerin detaylarını paylaştığı web sitesinin detaylarına bakarsanız firmanın yeni çiplerinin karşılaştırıldığı ürünlerin çıkış tarihlerini görebilirsiniz. Bu noktada Apple’ın Intel işlemcili MacBook Pro kıyaslamalarını çok da etkileyici görünmüyor. Apple haklı olarak M2 Max ile M1 Max’i kıyasladı ancak firma aynı zamanda kıyaslamalarda 2019'dan itibaren MacBook Pro'da çalışan 4 yıllık bir Intel Core i9 işlemcisini kullandı. Bu Intel işlemci ise 8 çekirdekli bir yapıya sahip.
    Apple yeni M2 işlemcilerini eski Intel işlemciyle karşılaştırdı Tam Boyutta Gör
    Intel, 8. ve 9. Nesil Core işlemcilerini 2018 ve 2019 yıllarına sürdü. Apple ise aynı yıllarda MacBook Pro modellerinde bu işlemcilere yer verdi. Intel ise halihazırda 13. Nesil işlemcilerini piyasaya sürmeye başlamış durumda. Apple, GPU kıyaslamalarında da aynı şeyi yaptı; şirket, M2 Max'i gerekli görevi çalıştırmak için yeterli grafik belleği kapasitesine bile sahip olmayan iki GPU'yla (RTX 6000 ve GeForce-RTX 3080 Ti dizüstü bilgisayar GPU'ları) karşılaştırdı.

    Ek olarak Apple ayrıca, rakip PC bileşenlerine karşı verimlilik rakamlarına sunumlarında genellikle oldukça fazla değinirdi. Fakat bu nesilde firma verimlilik üzerinde çok fazla durmamayı tercih etmiş gibi görünüyor.

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