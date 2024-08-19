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    iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özellikler

    Apple, iOS 18 güncellemesiyle Mail uygulamasını da yeniledi. Apple Intelligence tabanlı yeni özellikler dışında yeni tasarım ve başka değişiklikler söz konusu.  
    ios 18 mail uygulaması gelecek yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC24 etkinliğinde iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özelliklerden bahsetti. Değişiklikler arasında yepyeni bir tasarım, Apple Intelligence geliştirmeleri ve bir dizi başka iyileştirme yer alıyor. Yapay zeka dışındaki özelliklerin çoğu henüz beta sürümünde yer almasa da Apple tüm yenilikleri bu yılın ilerleyen zamanlarında sunacağını söylüyor.

    Sınıflandırma

    iOS 18 Mail sınıflandırma Tam Boyutta Gör
    iOS 18'de Mail uygulaması, e-postalarınızı çeşitli kategorilere ayıracak. Aygıt içi sınıflandırmayla kişisel görüşmeler ve zamana duyarlı e-postalar Birincil kategoriye girecek. Faturalar ve sipariş onayları gibi e-postalar İşlemler'e, basın bültenleri ve sosyal medya bildirimleri içeren e-postalar Güncellemeler’e, reklamlar ve pazarlama e-postaları ise Tanıtımlar'a girecek. Ayrıca, tüm mailleri kronolojik sırayla görebileceğiniz bir sekme olacak.

    Yeni Mail uygulamasının kategorileri içinde yeni ve eski e-postaları kolayca ayırt edebileceksiniz. Daha yeni, okunmamış e-postalar en üste çıkarken, daha eski ve okunmuş e-postalar en altta kalacak.

    Özet görünümü

    iOS 18 Mail özet görünümü Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile Apple Mail uygulaması, e-postalarınızı gönderene göre gruplayacak. Örneğin; X kişiden/kurumdan gelen bir e-postaya dokunursanız, o kişiden/kurumdan gelen tüm e-postalarınızı görebileceksiniz. Bu sayede arama yapmakla uğraşmadan geçmişteki önemli bir maili kolayca bulabileceksiniz. Bu özellik yalnızca Mail kategorilerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bir kurum/kişi yanlış kategoriye alınmışsa, kolayca taşıma seçeneğiniz de olacak. Örneğin; bir gönderici Tanıtımlar'da çıkıyor ancak aslında Birincil'de olması gerekiyorsa kolayca taşıyabileceksiniz.

    Akıllı yanıt

    iOS 18 Mail akıllı yanıt Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence, Mail’e Akıllı Yanıt adında yeni bir özellik ekliyor. Yeni bir e-postaya yanıt verdiğinizde ve klavyedeki Apple Intelligence komutlarından birini kullandığınızda, Mail uygulaması e-postaya bir yanıt oluşturacak ve e-postanın tüm önemli kısımlarını gösterecek. Apple Intelligence bir e-postada size sorulan soruları algılayacak ve yanıtınıza dahil etmek için seçenekler sunacak. Bu özellik, iOS 18.1 beta sürümünde kullanıma sunuldu.

    Yazma araçları

    Yeni Apple Mail yazma araçları Tam Boyutta Gör
    Bu özellik aslında sistem genelinde kullanılabilecek, Mail uygulamasına özgü bir özellik değil. Yazma Araçları ile Apple Intelligence'dan bir e-postanın daha samimi, profesyonel veya kısa görünmesine yardımcı olmasını isteyebileceksiniz. Ayrıca metninizden önemli noktalar oluşturmasını, düzeltmesini veya tamamen yeniden yazmasını isteyebileceksiniz.

    E-posta özetleri

    iOS 18 Mail özetleri Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1'de Apple Intelligence ile Mail uygulaması, hemen her e-postanın hızlı bir özetini sunabilecek. Böylece zamandan tasarruf edecek ve her e-postayı açmanız gerekmeyecek. Ayrıca, e-postaya dokunduğunuzda daha ayrıntılı bir özet görebileceksiniz. Bu, tüm e-postayı okumaktan çok daha kısa sürecek.

    Öncelikli mesajlar

    iOS 18 Mail öncelikli mesajlar Tam Boyutta Gör
    Yeni Mail uygulaması ayrıca tüm öncelikli mesajlarınızı en üste yerleştirecek. Bir e-posta, etkinlik daveti, uçuş için check-in yapma veya iptal edilen bir toplantı gibi zamana duyarlıysa öncelikli olarak kabul edilecek.

    iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özelliklerin çoğu Apple Intelligence yapay zeka tabanlı olacak. Ayrıca Apple Intelligence iOS 18 final sürümü yayınlandığında hâlâ beta sürümde olacak. Tüm yapay zeka özelliklerinin iOS 18.2 güncellemesiyle gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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