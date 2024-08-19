iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özellikler

Teknoloji Editörü
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Apple, WWDC24 etkinliğinde
iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özelliklerden bahsetti. Değişiklikler arasında yepyeni bir tasarım, Apple Intelligence geliştirmeleri ve bir dizi başka iyileştirme yer alıyor. Yapay zeka dışındaki özelliklerin çoğu henüz beta sürümünde yer almasa da Apple tüm yenilikleri bu yılın ilerleyen zamanlarında sunacağını söylüyor.
Sınıflandırma
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iOS 18'de Mail uygulaması, e-postalarınızı çeşitli kategorilere ayıracak. Aygıt içi sınıflandırmayla kişisel görüşmeler ve zamana duyarlı e-postalar Birincil kategoriye girecek. Faturalar ve sipariş onayları gibi e-postalar İşlemler'e, basın bültenleri ve sosyal medya bildirimleri içeren e-postalar Güncellemeler’e, reklamlar ve pazarlama e-postaları ise Tanıtımlar'a girecek. Ayrıca, tüm mailleri kronolojik sırayla görebileceğiniz bir sekme olacak.
Yeni Mail uygulamasının kategorileri içinde yeni ve eski e-postaları kolayca ayırt edebileceksiniz. Daha yeni, okunmamış e-postalar en üste çıkarken, daha eski ve okunmuş e-postalar en altta kalacak.
Özet görünümü
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iOS 18 ile Apple Mail uygulaması, e-postalarınızı gönderene göre gruplayacak. Örneğin; X kişiden/kurumdan gelen bir e-postaya dokunursanız, o kişiden/kurumdan gelen tüm e-postalarınızı görebileceksiniz. Bu sayede arama yapmakla uğraşmadan geçmişteki önemli bir maili kolayca bulabileceksiniz. Bu özellik yalnızca Mail kategorilerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bir kurum/kişi yanlış kategoriye alınmışsa, kolayca taşıma seçeneğiniz de olacak. Örneğin; bir gönderici Tanıtımlar'da çıkıyor ancak aslında Birincil'de olması gerekiyorsa kolayca taşıyabileceksiniz.
Akıllı yanıt
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Apple Intelligence, Mail’e Akıllı Yanıt adında yeni bir özellik ekliyor. Yeni bir e-postaya yanıt verdiğinizde ve klavyedeki Apple Intelligence komutlarından birini kullandığınızda, Mail uygulaması e-postaya bir yanıt oluşturacak ve e-postanın tüm önemli kısımlarını gösterecek. Apple Intelligence bir e-postada size sorulan soruları algılayacak ve yanıtınıza dahil etmek için seçenekler sunacak. Bu özellik, iOS 18.1 beta sürümünde kullanıma sunuldu.
Yazma araçları
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Bu özellik aslında sistem genelinde kullanılabilecek, Mail uygulamasına özgü bir özellik değil. Yazma Araçları ile Apple Intelligence'dan bir e-postanın daha samimi, profesyonel veya kısa görünmesine yardımcı olmasını isteyebileceksiniz. Ayrıca metninizden önemli noktalar oluşturmasını, düzeltmesini veya tamamen yeniden yazmasını isteyebileceksiniz.
E-posta özetleri
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iOS 18.1'de Apple Intelligence ile Mail uygulaması, hemen her e-postanın hızlı bir özetini sunabilecek. Böylece zamandan tasarruf edecek ve her e-postayı açmanız gerekmeyecek. Ayrıca, e-postaya dokunduğunuzda daha ayrıntılı bir özet görebileceksiniz. Bu, tüm e-postayı okumaktan çok daha kısa sürecek.
Öncelikli mesajlar
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Yeni Mail uygulaması ayrıca tüm öncelikli mesajlarınızı en üste yerleştirecek. Bir e-posta, etkinlik daveti, uçuş için check-in yapma veya iptal edilen bir toplantı gibi zamana duyarlıysa öncelikli olarak kabul edilecek.
iOS 18 ile Mail uygulamasına gelecek yeni özelliklerin çoğu Apple Intelligence yapay zeka tabanlı olacak. Ayrıca Apple Intelligence iOS 18 final sürümü yayınlandığında hâlâ beta sürümde olacak. Tüm yapay zeka özelliklerinin iOS 18.2 güncellemesiyle gelmesi bekleniyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.