Apple, yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı: İşte fiyatı

Lightning şarj kutulu AirPods Pro 2 satışta
Yalnız, yenilenmiş AirPods Pro 2. nesil, Kasım 2022’de tanıtılan, Lightning/MagSafe şarj kutulu model. Fiyatı; 209 dolar. Normal fiyatı Apple online mağazasında 249 dolar.
Apple, Eylül 2023’te AirPods Pro 2’yi USB-C şarj kutusu ve birkaç değişiklikle güncellemişti ancak bu model henüz Apple’ın yenilenmiş ürünler mağazasında satışta değil.
Apple, yenilenen tüm ürünlerin tam işlevsellik testi dışında kapsamlı temizleme sürecinden ve incelemeden geçtiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.