Tam Boyutta Gör Apple, yenilenmiş 2. nesil AirPods Pro’yu Kanada ve birkaç Avrupa ülkesinden sonra Amerika’da satmaya başladı. Yenilenmiş AirPods Pro 2, orijinalinden 40 dolar daha ucuza satışa sunuldu.

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Lightning şarj kutulu AirPods Pro 2 satışta

Yalnız, yenilenmiş AirPods Pro 2. nesil, Kasım 2022’de tanıtılan, Lightning/MagSafe şarj kutulu model. Fiyatı; 209 dolar. Normal fiyatı Apple online mağazasında 249 dolar.

Apple, Eylül 2023’te AirPods Pro 2’yi USB-C şarj kutusu ve birkaç değişiklikle güncellemişti ancak bu model henüz Apple’ın yenilenmiş ürünler mağazasında satışta değil.

Apple, yenilenen tüm ürünlerin tam işlevsellik testi dışında kapsamlı temizleme sürecinden ve incelemeden geçtiğini söylüyor.

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Apple, yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı: İşte fiyatı