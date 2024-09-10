iOS 18 önemli bir ipucunu ortaya çıkardı

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Tam Boyutta Gör Apple AirPods kulaklıkların sağlık değerlerini de ölçebileceği iddiası uzun bir süredir gündemdeydi ancak iOS 18 ile birlikte firmanın kesin olarak böyle bir hazırlık içerisinde olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

Kulaktan sağlık değerleri çıkıyor

Apple AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modelinde firmanın ilk kez bir sağlık sensörü kullanması bekleniyordu ancak olmadı. Kaynaklar firmanın henüz son aşamaya geçmediğini ve testlerin devam ettiğini düşünüyor.

Apple AirPods Pro 2 önemli bir güncelleme olacak 18 sa. önce eklendi

iOS 18 nihai aşamaya yakın sürümde fark edilen kodlar her iki kulaklığın da takıldıktan sonra nabız değerlerinin Health uygulamasına gönderilmesini sağlıyor. Kullanıcı bunu Bluetooth ayarlarından açıp kapatabiliyor.

iOS 18 içerisine yerleştirildiği için kaynaklar 2025 ilk yarısında sağlık değerlerini ölçen bir kulaklık bekliyor. Bu kulaklık ya AirPods Pro 3 ya da Powerbeats Pro 2 modellerinden birisi ya da ikisi de olabilir. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili daha fazla detay gelmesi bekleniyor.

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Apple AirPods yakında sağlık değerlerini ölçecek