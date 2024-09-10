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    Anlık Bildirim

    iOS 18 önemli bir ipucunu ortaya çıkardı

    Gelecek yıldan itibaren yeni nesil Apple AirPods kulaklıklar sağlık değerlerini de ölçebilecek. Henüz cihazlar belli değil ancak iOS 18 işletim sistemine entegrasyon başlamış durumda.
    Apple AirPods Tam Boyutta Gör
    Apple AirPods kulaklıkların sağlık değerlerini de ölçebileceği iddiası uzun bir süredir gündemdeydi ancak iOS 18 ile birlikte firmanın kesin olarak böyle bir hazırlık içerisinde olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

    Kulaktan sağlık değerleri çıkıyor

    Apple AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modelinde firmanın ilk kez bir sağlık sensörü kullanması bekleniyordu ancak olmadı. Kaynaklar firmanın henüz son aşamaya geçmediğini ve testlerin devam ettiğini düşünüyor.

    iOS 18 nihai aşamaya yakın sürümde fark edilen kodlar her iki kulaklığın da takıldıktan sonra nabız değerlerinin Health uygulamasına gönderilmesini sağlıyor. Kullanıcı bunu Bluetooth ayarlarından açıp kapatabiliyor.

    iOS 18 içerisine yerleştirildiği için kaynaklar 2025 ilk yarısında sağlık değerlerini ölçen bir kulaklık bekliyor. Bu kulaklık ya AirPods Pro 3 ya da Powerbeats Pro 2 modellerinden birisi ya da ikisi de olabilir. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili daha fazla detay gelmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 18 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 19 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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