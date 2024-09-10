iOS 18 önemli bir ipucunu ortaya çıkardı

Kulaktan sağlık değerleri çıkıyor
Apple AirPods 4 tam kablosuz kulaklık modelinde firmanın ilk kez bir sağlık sensörü kullanması bekleniyordu ancak olmadı. Kaynaklar firmanın henüz son aşamaya geçmediğini ve testlerin devam ettiğini düşünüyor.
iOS 18 nihai aşamaya yakın sürümde fark edilen kodlar her iki kulaklığın da takıldıktan sonra nabız değerlerinin Health uygulamasına gönderilmesini sağlıyor. Kullanıcı bunu Bluetooth ayarlarından açıp kapatabiliyor.
iOS 18 içerisine yerleştirildiği için kaynaklar 2025 ilk yarısında sağlık değerlerini ölçen bir kulaklık bekliyor. Bu kulaklık ya AirPods Pro 3 ya da Powerbeats Pro 2 modellerinden birisi ya da ikisi de olabilir. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili daha fazla detay gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.