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Apple'ın kurucusu Steve Woz: Android, Apple'a Microsoft'un yaptığını yapacak (G)

Apple'ın kurucusu Steve Wozniak, Steve Jobs'u üzecek açıklamalar yaptı. (Güncellendi)
8 yıl
8,5b
1
64
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın kurucusu Steve Woz: Android, Apple'a Microsoft'un yaptığını yapacak (G)
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1976 yılında Steve Jobs'la birlikte Apple'ı kuran ve kişisel bilgisayar dünyasının yeniden şekillenmesine neden olan Apple I ve Apple II bilgisayarını geliştiren Steve Wozniak, teknoloji dünyasının en sevilen isimlerinin başında geliyor ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Apple'ın Eylül ayında düzenlediği geleneksel iPod etkinliğinde Steve Jobs'un "cinayetteki partnerim" diyerek takdim ettiği Woz'dan yine dikkatleri üzerine yoğunlaştıran ve adaşını muhtemelen üzecek açıklamalar geldi.

Hollanda'nın yerel gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Steve Wozniak'a göre Android niyahetinde Microsoft'un Apple'a bilgisayar pazarında yaptığını yaparak, pazarda lider konuma gelmeyi başaracak. Android'in kalite olarak iPhone'dan düşük olduğunu söyleyen Woz büyücüsü, önümüzdeki dönemde bu durumun değişeceğini ve Android'in kalite açısından da, tüketici memnuniyeti açısından da iPhone'u yakalayacağını düşünüyor. "iPhone'un zayıf olduğu çok az nokta var ve bunlar şikayet ya da problem edilecek şeyler değil. Kalite açısında iPhone lider fakat Android'li telefonların çok daha fazla özelliği var." diyen Woz'a göre daha fazla seçeneğin olması Android'in daha fazla kullanıcıya ulaşarak dolayısıyla pazarın lideri olmasını sağlayacak.

Apple'ın kurucusu Steve Woz: Android, Apple'a Microsoft'un yaptığını yapacak (G)
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Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini ilk günden alabilmek için gerektiğin herkes gibi kuyruğa giriyor.

Apple'ın iPhone'u satışa sunmadan 3 sene önce yani 2004 yılında bir telefon satışa sunmak üzere çok ünlü bir Japon firmasıyla iş birliğine gittiğini söyleyen Steve Wozniak, Apple'ın telefonun donanımından memnun kalmasına rağmen, "dünyayı şaşırtmalı" düşüncesiyle hareket ettiği için projeyi rafa kaldırdığını belirtti. Steve Jobs'un cinayetteki arkadaşı, Nokia'ı "eski jenerasyonun markası" olarak nitelendirirken, Finlandiyalıya genç tüketiciler için yeni bir marka yaratması tavsiyesinde bulunmayı da unutmadı.

Bakalım, yakın arkadaşının bu görüşleri için Steve Jobs'dan herhangi bir açıklama gelecek mi ?

Güncelleme: De Telegraaf'a verdiği röportajın birçok teknoloji sitesinde haber olmasından sonra Engadget'a açıklamalarda bulunan Steve Wozniak, "Android'in daha fazla özelliği bulunuyor" derken Android'deki sesli yönlendirmeyi kastettiğini ve Apple'ın Siri ile Poly9'ı satın almasıyla bu eksiği kapatacağını düşündüğünü ve kullandığı her uygulamanın iPhone'da daha iyi olduğunu söylerken, Android'in lider olup olmayacağıyla ilgili soruya verdiği cevabın sadece okuduklarına dayandığını, bunun ötesinde başka birşey olmadığını söyledi.


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veteriner69 8 yıl
"Apple her alanda teknolojiyi bir adım önde takip ediyor"
Offf offf! 3-5 tip bilgisayar, 2-3 tip telefonu olan bir firma mı HER ALANDA teknolojiyi bir adım önde takip ediyor????
Teknoloji kavramınız çok darmış..
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eralpt 8 yıl
Atlanilan baska bir konu da maddi deger kaybı konusu..
Daha 1 ay once iphone 2g 8gb telefon İcin 475 liradan ilan actım gelen mesajlardan is yapamadım aksamina 450 liraya satıldı. 3.5 yıllık telefondan bahsediyoruz..
Yine aynı dönemlerde kendi 3gs 16 gb İcin ilan actım 1200 tl ye almıştım sıfır olarak tam 1 yıl sonra 950 liraya sattım bu arada gelen telefonlardan telefonun şarjı bitti.. Hangi telefon 1 yilda sadece %20 zararla satabiliyorsunuz??
Samsunglar 3 ay sonra yarı parası 1 yıl sonra anca %20 si eder. Gecen yıl 750 liraya alınan Samsung su anda 200 fln ediyor.
Su anda elimdeki iphone4 U satmak istesem aldığımdan daha fazlaya müşterisi hazır.

Bu piyasa başarısını göz ardı etmek mümkün değil.
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bilgehankalkan 8 yıl

eralpt
Atlanilan baska bir konu da maddi deger kaybı konusu..
Daha 1 ay once iphone 2g 8gb telefon İcin 475 liradan ilan actım gelen mesajlardan is yapamadım aksamina 450 liraya satıldı. 3.5 yıllık telefondan bahsediyoruz..
Yine aynı dönemlerde kendi 3gs 16 gb İcin ilan actım 1200 tl ye almıştım sıfır olarak tam 1 yıl sonra 950 liraya sattım bu arada gelen telefonlardan telefonun şarjı bitti.. Hangi telefon 1 yilda sadece %20 zararla satabiliyorsunuz??
Samsunglar 3 ay sonra yarı parası 1 yıl sonra anca %20 si eder. Gecen yıl 750 liraya alınan Samsung su anda 200 fln ediyor.
Su anda elimdeki iphone4 U satmak istesem aldığımdan daha fazlaya müşterisi hazır.

Bu piyasa başarısını göz ardı etmek mümkün değil.

Bunun sebebi bence Apple değil başka bir markanında yurt dısında bile pahalı satılan ve ülkede az olan bir modeli olsa ve en iyi telefon olarak bilinen bir model olsa oda o kadar iyi fiyata giderdi.
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unixslax 8 yıl
ipod un bir çok modeli ve son olarak iphone 3gs kullandıktan sonra iphone 4 almaktan vazgctim ve androidli bir telefon aldım iphone 5 yeterli ozelliklerde gelirse belki yeniden apple a dönüş yapabilirim daha iyi kamera jailbreak yapmaya gerek olmayan içinde binlerce free apps olan android market hiç ısınmayan ve daha az pil harcıyan androidli telefonlar varken apple fanı olan ben android ile artık android fanı oldum itunes aut market in ;)
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tagtag 8 yıl
apple ın yaptığı cihazlar teknolojiyi en az 5 yıl önden takip ediyor.sadece telefonda değil bakım mac bilgisayarlara hayvan gibi pc lere kafa tutuyorlar .
apple ın artıları
*yüksek teknoloji kullanması
*kullanıcı dostu arayüz ve uygulamalar
*uygulama çeşitliliği
*paralı programların çoüu 3 $ ın altında
apple ın eksileri
*kapalı kutu dışarı kendini pek açmıyor(örnek usb kablosu ile pcden hemen bir dosya atamazssın illaki itunes kuracaksın,ipod ile sıradan telefon bluetooth baglanamaz)
*pahalı olması(bence hakediyor)
*kibirli olması
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Takao 8 yıl

tagtag

apple ın yaptığı cihazlar teknolojiyi en az 5 yıl önden takip ediyor.sadece telefonda değil bakım mac bilgisayarlara hayvan gibi pc lere kafa tutuyorlar .

apple ın artıları

*yüksek teknoloji kullanması
*kullanıcı dostu arayüz ve uygulamalar
*uygulama çeşitliliği
*paralı programların çoüu 3 $ ın altında

apple ın eksileri

*kapalı kutu dışarı kendini pek açmıyor(örnek usb kablosu ile pcden hemen bir dosya atamazssın illaki itunes kuracaksın,ipod ile sıradan telefon bluetooth baglanamaz)
*pahalı olması(bence hakediyor)
*kibirli olması

şu kalın yaptığım kısıma gülüyorum :) bi mac parasına mac ten çok daha iyi bi bilgisayar oluşturabiliriz :)
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teksalih 8 yıl

tagtag

apple ın yaptığı cihazlar teknolojiyi en az 5 yıl önden takip ediyor.sadece telefonda değil bakım mac bilgisayarlara hayvan gibi pc lere kafa tutuyorlar .

apple ın artıları

*yüksek teknoloji kullanması
*kullanıcı dostu arayüz ve uygulamalar
*uygulama çeşitliliği
*paralı programların çoüu 3 $ ın altında

apple ın eksileri

*kapalı kutu dışarı kendini pek açmıyor(örnek usb kablosu ile pcden hemen bir dosya atamazssın illaki itunes kuracaksın,ipod ile sıradan telefon bluetooth baglanamaz)
*pahalı olması(bence hakediyor)
*kibirli olması



gülme krizi bu kişi:D macbook lar blue ray açamıyor :D devamm sadece kendi cihazları görüntülü konuşturuyor kendine bağlıyor...

mac için hangi program 3 dolar saçmalıyorsun haberin yokta :D

bluetooth kullandırmıyor...

felan fişman :D apple olsun taştan olsun yazik sizin gibi beyinlere...
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OverClocK1ng 8 yıl
Pirates of silicon valley izlemezmiyim. Hâlâ var ve izledikçe Bill Gates'den daha fazla nefret ediyorum. Ama açıkçası şu günlere geldiysek de onun şerefsizlikleri sayesinde geldik ona da şükretmek lazım.
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amboleos 8 yıl
Fiyat / performans her zaman en çok tercih sebebi. Bedava bir işletim sistemi çok şeyler değiştirir.
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abdulmusavvir 8 yıl
Android'in x86 işlemcili masaüstü bilgisayarlara da kurulabilecek olan 2.2 sürümü çıkacak haberi vardı, ses seda çıkmadı, anlaşılan beceremediler, bu olacaksa Androidin geleceği küresel boyutlara ulaşabilirdi, Windowsa alternatif arayışıları var, cep telefonlarıyla sınırlı kalmak zaten alışagelmiş durum.
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Volkanbaba 8 yıl
Adam haklı aferin sürekli kendi ürünü övmemiş gerçekeri söylemiş
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bizimdenizci 8 yıl
rekabet güzeldir.
bakın ne güzel şeyler ortaya çıkmış..
kim bilir daha neler çıkar..
maşallah maşallah
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sadtneverdie 8 yıl
iphone da şikayet edilecek çok az şey var ve bunlar önemli değil mi? sırf flash desteği bile başlı başına dert yumağı.
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ten_don 8 yıl
Pratik-stabil-işlevsel daha ne olsun, oldu olacak appstore'da uygulama sayısı fazla diye dövseydiniz(;
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haQQo 8 yıl
Hain allahtan ikinci aciklamasinda adam gibi konusmayi bilmis!!
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teksalih 8 yıl
beyler, hiç darılma gücenme yok:D appstore tutturmuş gidiyorsunuz merak ediyorum kaç uygulamayı aktif kullanyıorsunuz? bendede 3gs var ama hiçte sizin gibi appstore ağzımdan düşmüyor değil? topu topu 10-15 uygulama var appstorede paralı uygulamaların alternatifi ücretsizi android markette var zaten var?

iphoneunun vazgeçilmez tek özelliği tke cihaz olduğu için stabilite bunun dışında androide karşı bir süksesi kalmadı artık,
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Bl00dyHell 8 yıl
Android bu gidişle fena ezer Apple'ı
(Şimdi Apple fan boylardan yemeyeceğim laf kalmayacak da neyse). Son haberler, Android'in iOS kullanan cihazlardan kat kat daha fazla sattığını gösteriyor.
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