Apple'ın kurucusu Steve Woz: Android, Apple'a Microsoft'un yaptığını yapacak (G)

1976 yılında Steve Jobs'la birlikte Apple'ı kuran ve kişisel bilgisayar dünyasının yeniden şekillenmesine neden olan Apple I ve Apple II bilgisayarını geliştiren Steve Wozniak, teknoloji dünyasının en sevilen isimlerinin başında geliyor ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Apple'ın Eylül ayında düzenlediği geleneksel iPod etkinliğinde Steve Jobs'un "cinayetteki partnerim" diyerek takdim ettiği Woz'dan yine dikkatleri üzerine yoğunlaştıran ve adaşını muhtemelen üzecek açıklamalar geldi.

Hollanda'nın yerel gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Steve Wozniak'a göre Android niyahetinde Microsoft'un Apple'a bilgisayar pazarında yaptığını yaparak, pazarda lider konuma gelmeyi başaracak. Android'in kalite olarak iPhone'dan düşük olduğunu söyleyen Woz büyücüsü, önümüzdeki dönemde bu durumun değişeceğini ve Android'in kalite açısından da, tüketici memnuniyeti açısından da iPhone'u yakalayacağını düşünüyor. "iPhone'un zayıf olduğu çok az nokta var ve bunlar şikayet ya da problem edilecek şeyler değil. Kalite açısında iPhone lider fakat Android'li telefonların çok daha fazla özelliği var." diyen Woz'a göre daha fazla seçeneğin olması Android'in daha fazla kullanıcıya ulaşarak dolayısıyla pazarın lideri olmasını sağlayacak.

Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini ilk günden alabilmek için gerektiğin herkes gibi kuyruğa giriyor.

Apple'ın iPhone'u satışa sunmadan 3 sene önce yani 2004 yılında bir telefon satışa sunmak üzere çok ünlü bir Japon firmasıyla iş birliğine gittiğini söyleyen Steve Wozniak, Apple'ın telefonun donanımından memnun kalmasına rağmen, "dünyayı şaşırtmalı" düşüncesiyle hareket ettiği için projeyi rafa kaldırdığını belirtti. Steve Jobs'un cinayetteki arkadaşı, Nokia'ı "eski jenerasyonun markası" olarak nitelendirirken, Finlandiyalıya genç tüketiciler için yeni bir marka yaratması tavsiyesinde bulunmayı da unutmadı.

Bakalım, yakın arkadaşının bu görüşleri için Steve Jobs'dan herhangi bir açıklama gelecek mi ?

Güncelleme: De Telegraaf'a verdiği röportajın birçok teknoloji sitesinde haber olmasından sonra Engadget'a açıklamalarda bulunan Steve Wozniak, "Android'in daha fazla özelliği bulunuyor" derken Android'deki sesli yönlendirmeyi kastettiğini ve Apple'ın Siri ile Poly9'ı satın almasıyla bu eksiği kapatacağını düşündüğünü ve kullandığı her uygulamanın iPhone'da daha iyi olduğunu söylerken, Android'in lider olup olmayacağıyla ilgili soruya verdiği cevabın sadece okuduklarına dayandığını, bunun ötesinde başka birşey olmadığını söyledi.