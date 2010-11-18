Apple'ın kurucusu Steve Woz: Android, Apple'a Microsoft'un yaptığını yapacak (G)

1976 yılında Steve Jobs'la birlikte Apple'ı kuran ve kişisel bilgisayar dünyasının yeniden şekillenmesine neden olan Apple I ve Apple II bilgisayarını geliştiren Steve Wozniak, teknoloji dünyasının en sevilen isimlerinin başında geliyor ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Apple'ın Eylül ayında düzenlediği geleneksel iPod etkinliğinde Steve Jobs'un "cinayetteki partnerim" diyerek takdim ettiği Woz'dan yine dikkatleri üzerine yoğunlaştıran ve adaşını muhtemelen üzecek açıklamalar geldi.
Hollanda'nın yerel gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Steve Wozniak'a göre Android niyahetinde Microsoft'un Apple'a bilgisayar pazarında yaptığını yaparak, pazarda lider konuma gelmeyi başaracak. Android'in kalite olarak iPhone'dan düşük olduğunu söyleyen Woz büyücüsü, önümüzdeki dönemde bu durumun değişeceğini ve Android'in kalite açısından da, tüketici memnuniyeti açısından da iPhone'u yakalayacağını düşünüyor. "iPhone'un zayıf olduğu çok az nokta var ve bunlar şikayet ya da problem edilecek şeyler değil. Kalite açısında iPhone lider fakat Android'li telefonların çok daha fazla özelliği var." diyen Woz'a göre daha fazla seçeneğin olması Android'in daha fazla kullanıcıya ulaşarak dolayısıyla pazarın lideri olmasını sağlayacak.
Steve Wozniak, Apple'ın yeni ürünlerini ilk günden alabilmek için gerektiğin herkes gibi kuyruğa giriyor.
Apple'ın iPhone'u satışa sunmadan 3 sene önce yani 2004 yılında bir telefon satışa sunmak üzere çok ünlü bir Japon firmasıyla iş birliğine gittiğini söyleyen Steve Wozniak, Apple'ın telefonun donanımından memnun kalmasına rağmen, "dünyayı şaşırtmalı" düşüncesiyle hareket ettiği için projeyi rafa kaldırdığını belirtti. Steve Jobs'un cinayetteki arkadaşı, Nokia'ı "eski jenerasyonun markası" olarak nitelendirirken, Finlandiyalıya genç tüketiciler için yeni bir marka yaratması tavsiyesinde bulunmayı da unutmadı.
Bakalım, yakın arkadaşının bu görüşleri için Steve Jobs'dan herhangi bir açıklama gelecek mi ?
Güncelleme: De Telegraaf'a verdiği röportajın birçok teknoloji sitesinde haber olmasından sonra Engadget'a açıklamalarda bulunan Steve Wozniak, "Android'in daha fazla özelliği bulunuyor" derken Android'deki sesli yönlendirmeyi kastettiğini ve Apple'ın Siri ile Poly9'ı satın almasıyla bu eksiği kapatacağını düşündüğünü ve kullandığı her uygulamanın iPhone'da daha iyi olduğunu söylerken, Android'in lider olup olmayacağıyla ilgili soruya verdiği cevabın sadece okuduklarına dayandığını, bunun ötesinde başka birşey olmadığını söyledi.
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Offf offf! 3-5 tip bilgisayar, 2-3 tip telefonu olan bir firma mı HER ALANDA teknolojiyi bir adım önde takip ediyor????
Teknoloji kavramınız çok darmış..
Daha 1 ay once iphone 2g 8gb telefon İcin 475 liradan ilan actım gelen mesajlardan is yapamadım aksamina 450 liraya satıldı. 3.5 yıllık telefondan bahsediyoruz..
Yine aynı dönemlerde kendi 3gs 16 gb İcin ilan actım 1200 tl ye almıştım sıfır olarak tam 1 yıl sonra 950 liraya sattım bu arada gelen telefonlardan telefonun şarjı bitti.. Hangi telefon 1 yilda sadece %20 zararla satabiliyorsunuz??
Samsunglar 3 ay sonra yarı parası 1 yıl sonra anca %20 si eder. Gecen yıl 750 liraya alınan Samsung su anda 200 fln ediyor.
Su anda elimdeki iphone4 U satmak istesem aldığımdan daha fazlaya müşterisi hazır.
Bu piyasa başarısını göz ardı etmek mümkün değil.
Bunun sebebi bence Apple değil başka bir markanında yurt dısında bile pahalı satılan ve ülkede az olan bir modeli olsa ve en iyi telefon olarak bilinen bir model olsa oda o kadar iyi fiyata giderdi.
apple ın artıları
*yüksek teknoloji kullanması
*kullanıcı dostu arayüz ve uygulamalar
*uygulama çeşitliliği
*paralı programların çoüu 3 $ ın altında
apple ın eksileri
*kapalı kutu dışarı kendini pek açmıyor(örnek usb kablosu ile pcden hemen bir dosya atamazssın illaki itunes kuracaksın,ipod ile sıradan telefon bluetooth baglanamaz)
*pahalı olması(bence hakediyor)
*kibirli olması
şu kalın yaptığım kısıma gülüyorum :) bi mac parasına mac ten çok daha iyi bi bilgisayar oluşturabiliriz :)
gülme krizi bu kişi:D macbook lar blue ray açamıyor :D devamm sadece kendi cihazları görüntülü konuşturuyor kendine bağlıyor...
mac için hangi program 3 dolar saçmalıyorsun haberin yokta :D
bluetooth kullandırmıyor...
felan fişman :D apple olsun taştan olsun yazik sizin gibi beyinlere...
bakın ne güzel şeyler ortaya çıkmış..
kim bilir daha neler çıkar..
maşallah maşallah
iphoneunun vazgeçilmez tek özelliği tke cihaz olduğu için stabilite bunun dışında androide karşı bir süksesi kalmadı artık,