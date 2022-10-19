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    APTOS coin zengin etti

    Yıllardır geliştirilen ve önemli yatırımlarla iddialı hale gelen APTOS blok zinciri nihayet ticarete başladı. Testlere katılanlar ise en az 1000 doları cebine koydu.
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    APTOS Tam Boyutta Gör
    Daha hızlı ve daha verimli bir blok zinciri kurmak için yola çıkan Layer 1 projesi APTOS, sabah erken saatlerde Binance dahil pek çok borsada ticaret açıldı. Testlere katılanlar ise servet sahibi oldu.

    APTOS nedir?

    Uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve önemli yatırımlar alan APTOS, geniş bir blok zinciri oluşturma aşamasında. 12 Ekim itibariyle ilk bloğu oluşturulan blok zinciri üzerinde DeFi platformlarından pazar yerlerine oyunlara ve NFT platformlarına kadar sayısız proje yer alacak.

    APT simgesiyle Binance ve FTX dahil pek çok borsada ticaret açılan APTOS bazı borsalarda 60$ seviyesine kadar çıktı ancak sonrasında 7$ seviyesine kadar indi. Ön satışı olmayan proje daha çok yatırımcıların elinde bulunuyordu. Bu bakımdan yüklü satışlar geldi. Ayrıca airdrop da yapıldı.

    APTOS testlere başladığı dönemde başvuruları da açmış ve yaklaşık 110 bin kullanıcı ile bir süreç yürütülmüştü. Toplamda 20 milyon APT coin bu kişilere dağıtıldı. Cüzdan başı 150 civarında APT geldi. Bir kişinin 10 bin cüzdan açarak 1.5 milyon civarında APT biriktirdiği ve açılış esnasında bunları sattığı belirtiliyor. Yüksek fiyatlarda satanlar 9 bin dolara kadar gelir elde etmeyi başardı. Şu çöküş döneminde çok iyi bir para olduğunu söylemek gerek. Bundan sonra kripto para topluluğunun dikkati APTOS üzerinde çıkacak yeni projelere çevrilmiş durumda.

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