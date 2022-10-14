Crypto.com borsasından Avrupa’ya dev yatırım

Cyrpto.com hamlesi
Singapur tabanlı Cyrpto.com borsası bir süredir Avrupa’da gerekli izinleri almak için çalışıyordu. Önce İngiltere ve İtalya’ya giden borsa sonrasında Fransa’dan da faaliyet izni almıştı. Şimdi yönetim merkezini de belirledi.
Gelen bilgilere göre Paris şehrinde kuracağı Avrupa yönetim merkezi için 150 milyon Avroluk bir yatırım bütçesi hazırladı. Bu merkez ürün geliştirme için yetenekli mühendisleri işe alırken Avrupa’daki pazar operasyonlarını da takip edecek.
50 milyondan fazla kullanıcısı olan Cyrpto.com borsası son dönemde agresif yatırımlarla NBA, Dünya Kupası gibi büyük sponsorluklara imza attı. Günlük olarak 400 milyon doların üzerinde hacim üretiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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