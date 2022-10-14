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    Crypto.com borsasından Avrupa’ya dev yatırım

    Spor organizasyonlarına sponsor olmasıyla adını duyuran Cyrpto.com borsası Avrupa’ya önemli yatırımlar yapıyor. Fransa’ya büyük bir operasyon merkezi kurulacak. 
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    Sahip olduğu önemli ekonomik güç nedeniyle kripto para borsaları Avrupa yatırımlarına öncelik vermeye başladı. İlk etapta düzenleyici kurul onayları alan borsalar sonrasında merkez kurmaya girişiyor.

    Cyrpto.com hamlesi

    Singapur tabanlı Cyrpto.com borsası bir süredir Avrupa’da gerekli izinleri almak için çalışıyordu. Önce İngiltere ve İtalya’ya giden borsa sonrasında Fransa’dan da faaliyet izni almıştı. Şimdi yönetim merkezini de belirledi.

    Gelen bilgilere göre Paris şehrinde kuracağı Avrupa yönetim merkezi için 150 milyon Avroluk bir yatırım bütçesi hazırladı. Bu merkez ürün geliştirme için yetenekli mühendisleri işe alırken Avrupa’daki pazar operasyonlarını da takip edecek.

    50 milyondan fazla kullanıcısı olan Cyrpto.com borsası son dönemde agresif yatırımlarla NBA, Dünya Kupası gibi büyük sponsorluklara imza attı. Günlük olarak 400 milyon doların üzerinde hacim üretiyor.

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    slamdunk393 5 saat önce

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