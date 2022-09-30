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    Arabalardaki otomatik fren desteği ne kadar başarılı çalışıyor? İşte araştırma sonucu

    Amerikan Otomobil Birliği tarafından yapılan son araştırma, artık çoğu arabada standart olarak sunulan otomatik fren desteğinin normal hızda ve farklı senaryolarda çok da iyi çalışmadığını gösteriyor.
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    Arabalardaki otomatik fren desteği ne kadar başarılı çalışıyor?

    Günümüzde üretilen araçların çoğunda çarpışmaları önlemek ya da çarpışmayı daha az hasarla atlatmak için çalışan güvenlik teknolojileri mevcut. Bunlardan biri de otomatik acil durum freni (AEB).

    Diyelim ki şehir içi trafikte seyrederken önünüzdeki araba aniden durdu veya anlık olarak dikkatiniz dağıldı ve önünüzde duran arabayı fark etmediniz. Otomatik acil durum freni, bunun gibi düşük hızdaki arkadan çarpmalı kaza riski olan durumlarda 'çoğunlukla' iyi çalışarak kaza yapmanızı önler. Peki bu sistem biraz daha yüksek hızda veya farklı çarpışma senaryolarında ne kadar başarılı?

    Amerikan Otomobil Birliği (AAA), Chevrolet, Ford, Honda ve Toyota marka dört model üzerinde otomatik acil durum freninin 65 km/s gibi biraz daha yüksek hızlara çıkıldığında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bir dizi test gerçekleştirmiş. Ayrıca, kavşaklarda sıkça meydana gelen 'T-bone', yani başka bir araca tam yandan çarpma gibi kazalarda ne derece etkili olabildiği de test edilmiş.

    48 km/s hızda yapılan arkadan çarpma testlerinde otomatik acil durum freni 20 denemenin 17'sinde kazayı önlemiş. Bu da kabaca yüzde 80 civarında başarı demek oluyor. Kazanın gerçekleştiği diğer üç durumda ise aracın hızı sistem sayesinde ortalama yüzde 86 azaltılmış ve böylece çarpışmanın etkisi fazlasıyla hafifletilmiş.

    Arabalardaki otomatik fren desteği ne kadar başarılı çalışıyor?
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    65 km/s hızda yapılan ikinci test ise AAA yetkililerini memnun etmeyen noktalardan biri. Çünkü bu testlerde 20 denemenin sadece 6 tanesinde kaza önlenebilmiş. Bu da başarı oranının yüzde 30'a kadar düştüğünü gösteriyor. Kazanın gerçekleştiği durumlarda ise sistemin aracın hızını ortalama yüzde 62 azalttığı tespit edilmiş.

    48 km/s hızda yapılan yandan tam çarpmalı kaza testlerinde ise dört araç da herhangi bir tepki gösteremeden karşısındaki araca çarpmış. Yetkililer, otomatik acil durum freninin karşıdaki aracı algılayamadığı için kazayı engellemek bir yana etkisini bile azaltamadığını belirtiyor. Organizasyona göre bu durum oldukça kritik çünkü ölümlü kazaların yüzde 40'a yakınının bu tür bir çarpışmada meydana geldiği ifade ediliyor.

    Son olarak karşıdan araba gelirken yapılan sola dönüş testinde de otomatik acil durum freninin tepki vermediği ve kazayı önlemediği görülmüş.

    Yetkililer bu sonuçlara göre otomatik acil durum freninin tüm araçlarda standart olması gereken bir güvenlik teknolojisi olduğuna ancak sistemin henüz emekleme aşamasında olduğunun da bilinmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Organizasyon ayrıca otomotiv üreticilerine bu tür standart güvenlik ekipmanlarını testlerdeki gibi daha karmaşık senaryolarda da çalışabilir hale getirmeleri için çağrıda bulunuyor.

    Kaynakça https://www.consumerreports.org/cars/car-safety/automatic-emergency-braking-must-evolve-to-prevent-crashes-a6857724529/ https://www.carscoops.com/2022/09/braking-bad-automatic-emergency-braking-systems-struggle-and-fail-where-they-would-be-most-useful/
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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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