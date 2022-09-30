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    Elon Musk, Cybertruck'ın tekne gibi suda gidebileceğini açıkladı

    Musk'tan Cybertruck'a ilişkin ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tesla CEO'su son olarak elektrikli pickup'ın su geçirmezlik seviyesine dikkat çeken iddialı bir açıklamada bulundu.
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    Elon Musk, Cybertruck'ın tekne gibi suda gidebileceğini açıkladı
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    Tesla'nın popüler elektrikli pickup modeli 2019 yılında tanıtılmasına rağmen üretimi sürekli ertelendiği için henüz yollara çıkamadı. Ancak bu durum Tesla CEO'su Elon Musk'ın Cybertruck ile ilgili yeni duyurular yapmasına engel değil.

    Bu kez Musk'tan Cybertruck'ın sahip olacağı özelliklere ilişkin oldukça ilginç bir tweet geldi. Musk, "Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olacak. Böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri bile geçebilecek" açıklamasında bulundu. Musk 2020 yılında da buna benzer bir açıklama yapmıştı.

    Tesla Cybertruck, ilk tanıtıldığında farklı tasarımı ve paslanmaz çelikten üretilen gövde panelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yıllardır üretime girememesi ve rakiplerinin artması nedeniyle popülaritesini yitirmeye başlasa da elektrikli pickup'ın gelişim süreci devam ediyor. Zira son dönemde ilk prototipten farklı olarak kapı kolları olmayan, geleneksel yan aynaları ve sileceği bulunan prototipler görmüştük.

    2019 yılındaki tanıtımda Tesla Cybertruck'ın üç farklı versiyonla geleceği açıklanmıştı. Buna göre en tepedeki Plaid versiyonu üç motorlu dört tekerlekten çekiş düzeniyle 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayacak ve 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunacaktı.

    Öte yandan, elektrikli pickup'ın üretimi sürekli ertelense de hala merakla beklenen modeller arasında. Son olarak Cybertruck için üretime 2023 yılında başlanacağı ve ilk teslimatların da aynı yıl içerisinde yapılacağı belirtildi. 

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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