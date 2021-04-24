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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor

    Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Artık etiketlerde QR Kod da bulunacak. Ayrıca kategoriler ve seviyelendirmeler de sadeleştirildi.
    24 Nisan 2021, 23:30 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor
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    Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmelik geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanmış, yeni etiket uygulamasının 1 Mayıs 2021’den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

    Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) lastik etiketlerinde yapılacak değişikliği ana hatlarıyla ele alan bir açıklama geldi.

    LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, etiketlemenin 2012'den bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de uygulandığını belirterek, 'Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı; küresel sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır.' ifadelerini kullandı.

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    Yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildiğini vurgulayan Kurt, yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgilerinin yer alacağını bildirdi.

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    Kurt, lastik satın almak isteyenlerin, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki karekod (QR) ile ulaşabileceğini kaydederek, 'Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

    Araç lastik etiketlerine yeni düzenleme geliyor
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    Otomobil lastikleri ve hafif ticari araç lastiklerin yanı sıra otobüs, kamyon, tır lastikleri için de etiketlendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Kurt, ayrıca yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan parametrelere kış lastiklerinde aranacak karda yol tutuşu, buzda yol tutuşu gibi kriterlerin de eklendiğini kaydetti.

    Açıklamada, lastik etiketlemenin sürüş güvenliğinin artırılması ve nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasına olanak verdiği belirtilerek, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki formatın değiştiği, etiketleme parametrelerinin güncellendiği, yeni parametreler ile lastik sınıfı ve tiplerinin de etiketlere eklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında yeni etiketlerde aranacak değişiklik ve düzenlemelerin ana hatlarıyla şu şekilde olacağı aktarıldı;

    • Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi. Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor.
    • Yakıt Verimliliği ve Islak Yol Tutuş Sınıfları A'dan (En yüksek) E'ye (En düşük) 5 seviyeye indirildi ve seviyelerin aralıkları değiştirildi. Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değişti. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı.
    • Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren 'Kış Lastiği' (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) Sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.
    • C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi.


    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/lastik-etiketleri-degisti/664368
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce lastikten ÖTV ve KDV'yi kaldırsınlar.

    B segment arabanın 4 tane yazlık lastiği 3500TL olmuş, boş boş iş yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    cormen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş işlere devam.
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    D Dreamerrrr (Dreamer Knight) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ara sokaklar delik deşik. Her lastikten bir çivi veya vida eksik olmuyor. Yemişim lastiğin dijital karekodunu.
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    A ALİ DİESEL (Ali Dinç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Lastikler biterse önler arkaya alınır öne iki çift çıkma alınır.Dar gelirli adama 68 desibel olsa ne 72 desibel olsa ne lastik fiyatları böyle olursa yüzeyi silinmiş lastiklere diş atma gibi olaylar çok devam eder.Gariban adama lastik muayeneden geçsin yeter tabi arabası varsa.Allah hakkımızda hayırlısını versin
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce lastikten ÖTV ve KDV'yi kaldırsınlar.

    B segment arabanın 4 tane yazlık lastiği 3500TL olmuş, boş boş iş yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    O kadar da değil. 15 16" lastiklerin seti 2000tl, 3500tl ye yaz kış dahilse tamam
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    D determinant1 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Vergisi de çıkmaz inşallah, yoksa bunlar para yoksa düzenleme yapmazlar gerci barkodu yandaş basar.
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    D Dreamerrrr (Dreamer Knight) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ara sokaklar delik deşik. Her lastikten bir çivi veya vida eksik olmuyor. Yemişim lastiğin dijital karekodunu.
    Yanıtla +11
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    cormen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş işlere devam.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) cormen
    ne bekliyordun baska? amerikan uslerini kapatmalarini felanmi?
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