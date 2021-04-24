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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek

    Renault'nun patronu Luca de Meo yeni otomobillerinde maksimum hız sınırı uygulamasına geçeceklerini duyurdu. Renault ve Dacia markalı hiçbir yeni otomobil 180 km/s hızı aşamayacak.
    24 Nisan 2021, 15:30 (Güncellendi, 1 gün)
    17,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek
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    Fransız otomobil üreticisi Renault, tüm yeni otomobil modellerinin en yüksek hızını 180 km/s ile sınırlamaya karar verdi. Renault'nun patronu Luca de Meo, şirketin Paris'teki genel kurul toplantısında bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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    Deneyimli yönetici "Ölümcül kazaların üçte birinden fazlası yüksek hız nedeniyle meydana geliyor. Maksimum hız, araç modeline bağlı olarak değişecek. Ancak her halükarda önümüzdeki yıldan itibaren yeni Renault ve Dacia otomobillerin hiçbirinin hızı 180 km/s'yi geçemeyecek" dedi.

    Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek
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    Yeni Megane'ın maksimum hız sınırı 160 km/s olacak

    Luca de Meo, örnek olarak 2022'de seri üretime girecek yeni Megane'ın 160 km/s'lik hız sınırına sahip olacağını belirtti. Fransız otomotiv devi bu hamesiyle Volvo'nun izini takip etmiş oldu. İsveçli şirket geçen yıl tüm yeni araçlarının 180 km/s maksimum hız sınırıyla piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

    Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek
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    Renault CEO'su ayrıca tüm yeni otomobillerin, yol işaretleri ve coğrafi konum verilerine göre hareket hızını otomatik olarak sınırlandıracak elektronik Güvenlik Koçu ile donatılacağını söyledi. Güvenlik Koçu tehlikeli virajlarda da devreye girecek ve sürücü çok yorulursa kontrolü ele alacak.



    https://www.spiegel.de/auto/renault-will-tempo-seiner-neuwagen-auf-180-km-h-begrenzen-a-084a944f-5fc3-4882-b1b9-f7512ebb0c80
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    djtomcat 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B buraque2 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ya Allah aşkına limit mi koydun sen :) zaten 200 yapıyor anca onda da araba azer bülbüle dönüyor sen sınır koyacağına adam akıllı araba yap
    1 Yanıt Yanıtla +74
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlerde her yol için hız sınırı global konumlama sisteminden işlenir ve arabalar o hızı geçemezler.



    Al sana yılda kaç can kaybını önlersin.
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    arion (Onur Torun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yollarda trafik hız cezası varsa araçların o limiti aşması zaten saçmalıktır.



    Ayrıca, Volvo birşey yapıyorsa ticariden önce insan canını önemsediği için yapıyordur. Umarım ülkeye tüm giren araçlara limit getirilir ve bir şekilde aşılırsa cezası da büyük olur.
    Yollarda trafik hız cezası varsa araçların o limiti aşması zaten saçmalıktır. Ayrıca, Volvo birşey yapıyorsa ticariden önce insan canını önemsedi...
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    patatessiz patso 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Parasını verip aldığım arabayı istediğim gibi kullanma özgürlüğüm olmalı. Saçma bir karar.
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    Matthew Murdock (Ömer Faruk Doğan) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten 132yi geçemiyoruz ki
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    Mave®ick 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşin ilginç yanı da şu; şehir içinde gezecek araçlar 240-300 ibre ile piyasada. Karar son derece doğrudur. Bu fikri ortaya atanı alkışlıyorum. Yollar f1 pisti değildir. Ne aileler yok oluyor, ne canlar gidiyor...
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    ÜmitATMACA (Ümit ATMACA) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji bu kadar gelişti demek



    vay be...
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    G GravesOrFeed (Mücahit. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darısı diğer şirketlere. Biri sollamak için bir şeyler demiş. 180in üstünde sollama yapan cidden hayatını yolda bulmuş insandır.
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    ugah6aiw 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    makasçı tayfa hoşlanmıyacak... zaten RENAULT düşmanıydılar...
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    gerbera 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok mantıklı..Sağlık personeliyim ambulans kullanıyorum bakanlık minibüs tipi tüm ambulansları 163,165 km de hız sınırını koymuş..Zaten ambulansla 3 kez 590 ar TL aşırıı hız radar cezası yiyen biri olarak bana Renault un aldığı karar mantıklı geldi..Hız her zaman kötüdür..Öyle bir kişi kurtatıcam diye başk masum insanlara sebep olmamak lazım.



    Bu arada bilmeyenler ve de yanlış bilenle4 için söylemek isterim ambulanslar kırmızı ışıkta geçemez,sadece yol verilirse kontrollü geçer ayrıca diğer tüm taşıtlar gibi hız sınırlarına uymak zorundadır..mesela otoban da 110 km hız sınırını + %10 sollama ile 121 km maksimum.. 90 km sınır olan yerde de + % 10 ile 99 km maksimum 50 olan yerse de 55 maksimum..tüm araçlar için..üstünde herkes ceza yer..öyle tepe lambasını açıyım hız sınırını geçeyim yok..hasta çok acilse bile herkes kurallara uymak zorunda..zaten radar olmayan yerde de eş zamanlı olarak hem sağlık bakanlığı hem de kkm (112komuta kontrol merkezi ) ambulanstaki GPRS cihazından anlık hız gidilen güzergah vs bilgileri görüp kural ihlalinde uyarıyor uymayanlara soruşturma açılıyor öyle dışardan göründüğü gibi değil herkes kafasına göre gidmez öyle...İşim icabı çok trafik kazasına müdahale ettim..çok acelesi olanlar,maalesef her zaman çok daha riskli..Volvo ve Renault un aldığı kararlat çok mantıklı tüm araçlara uygulanmalı...
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    Bethesta 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkes ne kadar dar bir pencereden bakıp yorum yapmış. Almanya'da sol şeritte 220-240 kmh ile sabit hızda gitmek gayet doğal, ki bende bunu devamlı yapıyorum, daha yüksek hızlara çıktığım da oluyor. Herkes Türkiye'deki gibi 1.0-2.0 arası küçük motorlu araç kullanmıyor, zaten Türkiye'de satılan Renault'ları da bu karar pek ilgilendirmiyor:)

    Ama V6 motorlu bir Renault aldığınızda büyük hayal kırıklığı olur, aynı Volvo 2.0 üzeri hacimli motorlarda müşteri kaybına uğradığı gibi... Volvo da şimdi neden T6 yerine T5 veya onun yerine T4 almayalım?!?! Neden D4 değil de D5 alalım? 180 hız sınırı varsa?

    Mercedes koyduğu 250 kmh hız sınırı ile bile sorun yaşıyor Almanya'da, siz araçlarınıza hız sınırı koyarsanız artık yüksek hacim ve güç veren motorları da sunmamanız gerekir.

    Tabi bunlar benim fikrim.
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    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alınması gereken bir tedbir helal olsun daha iyileride gelecektir
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    megaladon 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    volvo'dan sonra renault'da akıllıca bir karar almış.
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    17114 kez okundu.
    44 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Otomobil, renault ve
    6 etiket daha araba araç dacia hız sınırı 180 km/s Bilim ve Teknoloji
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