Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek

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Fransız otomobil üreticisi Renault, tüm yeni otomobil modellerinin en yüksek hızını 180 km/s ile sınırlamaya karar verdi. Renault'nun patronu Luca de Meo, şirketin Paris'teki genel kurul toplantısında bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Deneyimli yönetici "Ölümcül kazaların üçte birinden fazlası yüksek hız nedeniyle meydana geliyor. Maksimum hız, araç modeline bağlı olarak değişecek. Ancak her halükarda önümüzdeki yıldan itibaren yeni Renault ve Dacia otomobillerin hiçbirinin hızı 180 km/s'yi geçemeyecek" dedi.

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Yeni Megane'ın maksimum hız sınırı 160 km/s olacak

Luca de Meo, örnek olarak 2022'de seri üretime girecek yeni Megane'ın 160 km/s'lik hız sınırına sahip olacağını belirtti. Fransız otomotiv devi bu hamesiyle Volvo'nun izini takip etmiş oldu. İsveçli şirket geçen yıl tüm yeni araçlarının 180 km/s maksimum hız sınırıyla piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

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Renault CEO'su ayrıca tüm yeni otomobillerin, yol işaretleri ve coğrafi konum verilerine göre hareket hızını otomatik olarak sınırlandıracak elektronik Güvenlik Koçu ile donatılacağını söyledi. Güvenlik Koçu tehlikeli virajlarda da devreye girecek ve sürücü çok yorulursa kontrolü ele alacak.

https://www.spiegel.de/auto/renault-will-tempo-seiner-neuwagen-auf-180-km-h-begrenzen-a-084a944f-5fc3-4882-b1b9-f7512ebb0c80

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