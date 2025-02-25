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    Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Ücretsiz çağrı merkezi, ATM, kafeterya...

    Birçok araç sahibi, araç muayene istasyonlarındaki hizmet koşullarıyla ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Peki bu koşullar yeni dönemde düzelecek mi? Hangi hizmetler devreye alınacak?
    Araç muayenede 2027 dönemi: Hangi hizmetler sunulacak? Tam Boyutta Gör
    Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesi dün gerçekleştirildi ve kazanan taraf iki bölge için toplam 1.72 milyar dolar teklif veren MOI Ortak Girişim Grubu oldu. Teknik olarak sonuçlanan ihalelerde, Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile Danıştay görüşünün alınmasını takiben imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak. Peki yeni dönemde araç muayene hizmetinde neler sunulacak?

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni imtiyaz dönemine ilişkin ihale şartnamesine göre, başlangıç yatırımı olarak 125'i 1. bölgede, 124'ü 2. bölgede olmak üzere 249 sabit istasyon ve 10 motosiklet istasyonu kurulacak. Ayrıca, 47'si 1. bölgede ve 46'sı 2. bölgede olmak üzere 93 seyyar istasyon hizmete girecek.

    Alıcı firma, özelleştirme bedeli haricinde mevcut uygulamada olduğu gibi tahsil edeceği muayene ücretlerinden ilgili mevzuatta belirlenen oranda kamu payı ödemesini yapacak. Mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak.

    Trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarında yürütülecek. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak. Türkiye'de büyük bölümü otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken işletici, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açabilecek.

    Komisyon yansıtılmayacak

    Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar vatandaşa yansıtılmayacak. İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak. Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.

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