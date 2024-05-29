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    Hibrit motorlu ilk Porsche 911, 532 beygir güçle geldi

    Makyajlanan Porsche 911 ailesindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri olan hibrit motorlu 911 Carrera GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlıyor. İşte detaylar:
    Hibrit motorlu ilk Porsche 911, 532 beygir güçle geldi Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Porsche 911 makyajlandı. 992 kasa kodlu 911'in güncellenmesiyle bu modelde ilk kez elektrik desteği de kendini gösterdi. Porsche 911 artık hibrit motor seçeneğiyle de tercih edilebilecek.

    Makyajlı 911 ailesindeki yeni Carrera GTS, modelin imzası niteliğindeki düz altı silindirli içten yanmalı motoru bir elektrik motoru ve elektrikli turboşarj ile kombine ediyor. Toplamda 532 beygir güç ve 609 Nm tork sunan hibrit modelin yıl sonuna doğru satışa sunulması planlanıyor.

    Yeni Carrera GTS, ailenin diğer üyelerindeki 3.0 litre motorun aksine yeni 3.6 litre düz altı silindirli motoru kullanıyor. Bu motor tek başına 478 beygir güç üretiyor. Bu da bir önceki GTS'e göre 5 beygir civarında bir güç artışı anlamına geliyor. Porsche, hibrit sistemde twin turbo yerine tek bir elektrikli turboşarj kullanıyor.

    Elektrikli turboşarj, geleneksel turboşarjlara benzese de buradaki pervane ve kompresör arasındaki milde 11 kW'lık (14.7 hp) bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, turboşarjı hızlı bir şekilde döndürebiliyor. Bu sayede hızlı bir tepki sağlayarak turbo lag adı verilen gecikmeyi minimuma indiriyor.

    Hibrit motorlu ilk Porsche 911, 532 beygir güçle geldi Tam Boyutta Gör
    Elbette hibrit sistemdeki asıl elektrik motoru bu değil. Tekerleklere çekiş gücü ileten asıl 54 beygirlik elektrik motoru içten yanmalı motor ile 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman arasına konumlandırılmış. Her iki motora da 1.9 kWsa'lik batarya güç sağlıyor. Söz konusu batarya, diğer 911'lerin 12 voltluk aküsünün yer aldığı ön kaputun altına konumlandırılmış.

    Hibrit motorlu Carrera GTS, arka aks yönlendirme sistemi gibi ilave standart donanımların da etkisiyle eskisine göre 50 kg civarında daha ağır bir gövdeye sahip ancak elektrik desteği sayesinde bunu kompanse edebiliyor. Öyle ki 3 saniye barajını kırarak 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayan ilk 911 Carrera modeli olduğunu söyleyebiliriz.

    T-Hybrid adı verilen sistemin yanı sıra yeni Carrera GTS'e gerektiğinde soğutma sistemine destek olması için aktif hava kapakları da eklenmiş. Ön ve arka tarafında bazı kozmetik güncellemeler yapılan modelde yeni jant seçeneklerine yer verilirken arka lastiklerin genişliği de 10 mm kadar artırılmış. İç mekandaki en büyük yenilik ise tamamen dijital gösterge paneli.

    Fiyatlar makyajlı 911 Carrera ile 120 bin dolar seviyesinden başlarken hibrit motorlu Carrera GTS'in fiyatı 167 bin dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu da GTS için yaklaşık 14 bin dolarlık fiyat artışı anlamına geliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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