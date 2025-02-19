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    Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesi için dünya devi teklif verdi!

    Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihaleye 3 teklif geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihalelerinin 24 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.
    Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesinde tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Araç muayene istasyonlarının 2047 yılına kadar yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihale kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı söz konusu ihaleye üç teklif verildiğini belirtirken 24 Şubat 2025 Pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacağını duyurdu.

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihaleleri 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    Türkiye'deki araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri, 2007 yılında yapılan özelleştirme süreciyle 20 yıllık imtiyaz sözleşmeleri kapsamında özel sektör tarafından yürütülmeye başlanmıştı. 15 Ağustos 2007'de imzalanan sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027 itibarıyla sona erecek. Kamu hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi için 2027-2047 yıllarını kapsayacak yeni özelleştirme süreci başlatılmıştı.

    ÖİB, sürecin şeffaf şekilde ilerlediğini vurgulayarak, yeni dönemde araç muayene istasyonlarının 1. Bölge ve 2. Bölge olarak iki ayrı grup halinde ihale edileceğini duyurdu.

    Kimler yarışıyor? İşte teklif sahipleri

    Özelleştirme ihalesine her iki bölge için de üçer teklif geldiği açıklandı. Başvuruda bulunan ortak girişim grupları şu şekilde sıralandı:

    • Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu: (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)
    • AGTT Ortak Girişim Grubu: (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)
    • MOI Ortak Girişim Grubu: (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA)

    İhale süreci 24 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri ile başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise nihai pazarlık görüşmeleri yapılacak.

    Bu arada ihaleye teklif veren şirketler arasında global firmaların olması da dikkat çekiyor. İhaleye teklif verenler arasında yaklaşık 50 yıldır ABD'de emisyon testleri yapan dünya devi Opus bulunurken, Opus tarafından satın alınan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte de Opus ile birlikte MOI ortak girişim grubu altında teklif verenler arasında yer alıyor.

    Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi süreci, araç sahipleri açısından büyük önem taşıyor. Kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında, yeni işletmecilerin hizmet bedellerinde ve muayene sürecinde yapacağı olası değişiklikler geliyor. Araç sahiplerinin en temel isteğinin ise hizmet kalitesinin yükseltilmesi.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Araç muayene istasyonları 4-5 şirkete verilsin rekabet olsun,en ucuz kim muayene yaparsa ona gidelim
    Yorumu gör »     gitaristx
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