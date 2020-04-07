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    Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twiitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs nedeniyle tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını yüzünden vatandaşların evden çıkamaması nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurmuştu. Konuyla ilgili karar, dört gün önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

    Araç muayeneleriyle ilgili yapılan açıklamanın ardından, bir diğer rutin kontrol olan egzoz emisyon ölçümünün de bu ertelemeye dahil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin de ertelendiğini açıkladı.

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    Bakanın açıklamasında, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.” ifadeleri yer aldı.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    haber için teşekkür ederim
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    Laifatzu 1 gün
    haber için teşekkurler.
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    aLLyC (321 Neo) 1 gün
    Yaptığı anons ile isim uyumu bu olsa gerek
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