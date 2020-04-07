Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

Tam Boyutta Gör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını yüzünden vatandaşların evden çıkamaması nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurmuştu. Konuyla ilgili karar, dört gün önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Araç muayeneleriyle ilgili yapılan açıklamanın ardından, bir diğer rutin kontrol olan egzoz emisyon ölçümünün de bu ertelemeye dahil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin de ertelendiğini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı""

Bakanın açıklamasında, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.” ifadeleri yer aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.