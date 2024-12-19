Araştırma: İnterneti yavaş olanlar taşınmayı düşünüyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de yavaş internet büyük problem yaratıyor. Yapılan yeni araştırmaya göre internet hızı, insanların konut seçim tercihini etkiliyor. Üstelik yavaş internetten kaynaklı olarak taşınmayı düşünen kişilerin oranı ise epey fazla.

Bir IX operatörü olarak internetin verimli, hızlı ve ucuz şekilde yönlendirilmesi için altyapı hizmeti sunan DE-CIX firması, Türkiye’de konut tercihinde internet altyapısının önemini ortaya çıkardı.

Yavaş internet taşınma sebebi!

Araştırmaya katılanların yüzde 45’i konutlarında hızlı ve güvenilir internet yoksa taşınmayı düşüneceğini söylüyor. Özellikle 25-34 yaş arası genç yetişkinler, hızlı ve güvenilir internet eksikliğini yaşam alanını değiştirmek için güçlü bir neden olarak görüyor. Buna ek olarak katılımcıların yüzde 60’nın konut seçimindeki kriterler arasında “hızlı ve güvenilir internet bağlantısı” önemi faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

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Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 30’u internet bağlantılarında sıklıkla sorun yaşadığını ifade ediyor. İnternet bağlantısıyla ilgili her gün sıkıntı yaşayanların oranı ise yüzde 6 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 50’si fiber altyapının genişletilmesi gerektiğini düşünüyor. Kırsal bölgeler için mobil ve uydu internetinin daha yaygın hale getirilmesi gerektiği kanısına varılıyor.

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