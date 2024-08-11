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    Antik Roma'dan esinlenen yeni çimento teknolojisi

    Sublime Systems adlı girişim Antik Roma'dan esinlenen yeni bir çimento teknolojisi geliştirdi. Yeni çimentonun yılda 4 gigaton karbondioksiti ortadan kaldıracağı belirtiliyor.
    Antik Roma'dan esinlenen yeni çimento teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde inşaat sektöründe kullanılan çimentoyu üretmek için aşırı yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuluyor ve bu süreç büyük miktarda karbondioksit (CO₂) salınımına yol açıyor. Ancak Sublime Systems adında bir girişim, bu durumu kökten değiştirmeyi hedefliyor. MIT’den araştırmacılar tarafından kurulan bu girişim, sürdürülebilir çimento üretim yöntemi geliştirdi. Bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel üretim süreçlerinde kullanılan yüksek sıcaklıkları ortadan kaldırarak karbon salınımını minimize ediyor.

    Romalılardan ilham alındı

    Geleneksel çimento üretimi, 1450 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar gerektiren oldukça enerji yoğun bir işlem. Tüm bu işlem atmosfere muazzam miktarda karbondioksit salıyor ve bilim insanları bu nedenle çimento üretimini sürdürülebilir bir işlem haline getirmenin yollarını arıyorlar. Aktarılanlara göre yılda çimento yılda yaklaşık 4 gigaton emisyon yaratıyor ve 2050 yılına kadar bunun yılda 6 gigaton olacağı tahmin ediliyor.

    Ancak esasında “yeşil” çimento üretimi bundan yüzyıllar önce Romalılar tarafından çözülmüş bir şeydi. O dönemdeki yapıların halen ayakta olduğu düşünüldüğünde Romalıların ürettiği çimento aynı zamanda oldukça da dayanıklı. Sublime Systems ise Romalıların başarısını modern teknolojiyle tekrarlamayı hedefliyor.

    Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan çimentonun kalıcılığı ve dayanıklılığı, bu yeni üretim metoduna ilham kaynağı olmuş durumda. Sublime Systems, elektro-kimyasal bir süreç kullanarak geleneksel portland çimentosunun yerine geçebilecek bir ürün geliştirdi. Yeni çimento üretim tekniğinde yüksek sıcaklıktaki fırınlara ihtiyaç duyulmuyor ve elektrik temelli bir reaksiyon yaklaşımı kullanılıyor. Bu yöntem, karbondioksit salınımının büyük kısmını oluşturan kireç taşını kullanmadan ve yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymadan, benzer dayanıklılıkta çimento üretebiliyor.

    Antik Roma'dan esinlenen yeni çimento teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Detaylarına baktığımızda portland çimentosunun devasa karbon ayak izinin temelinde, ağırlığının yaklaşık yüzde 50'si CO₂ olan kireç taşı kullanımı yatıyor. Bu CO₂'nin neredeyse tamamı, kireçtaşının yüksek sıcaklıklara ısıtılarak kireç elde edilmesi sırasında açığa çıkıyor. Isıtma işlemi de kendi başına muazzam miktarda CO₂ oluşturuyor, çünkü 1.450 C sıcaklık gerektiriyor, bu da verimli bir şekilde elektriklendirilmesi zor bir sıcaklık.

    Sublime'ın ekibi, elektrokimya kullanarak ortam sıcaklığında kalsiyum silikat kayalarını parçalayan elektrokimyasal bir süreç geliştirdi. Reaksiyon bol miktarda hammadde ile çalışıyor ve kurutulup Sublime'ın çimentosuna karıştırılan reaktif kalsiyum ve silikatlar üretiyor.

    Dünya genelinde çimento üretimi, insan kaynaklı karbondioksit salınımlarının yaklaşık yüzde 7’sinden sorumlu. Sublime Systems, bu büyük çevresel soruna yenilikçi bir çözüm sunarak, küresel karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Şirketin bu yıl ABD’de sıfır karbon emisyonlu bir binada gerçekleştirdiği 3 tonluk çimento dökümü, bu yeni üretim yönteminin pratikte de uygulanabilir olduğunu gösteriyor.

    2026’da üretime başlıyor

    Sublime Systems, önümüzdeki yıllarda yine ABD’de inşa edeceği üretim tesisi ile yılda 30.000 ton çimento üretmeyi planlıyor. 2026 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesis, şirketin sürdürülebilir çimento üretimini dünya genelinde yaygınlaştırma hedefi için önemli bir adım olacak.

    Basın bültenine göre şirket, bu tesisi yılda bir milyon tonluk üretim yapabilecek bir modül olarak tasarlamış durumda. Dolayısıyla talebe göre tesis ölçeklendirilerek üretim artırılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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