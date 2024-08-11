Antik Roma'dan esinlenen yeni çimento teknolojisi

Romalılardan ilham alındı
Geleneksel çimento üretimi, 1450 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar gerektiren oldukça enerji yoğun bir işlem. Tüm bu işlem atmosfere muazzam miktarda karbondioksit salıyor ve bilim insanları bu nedenle çimento üretimini sürdürülebilir bir işlem haline getirmenin yollarını arıyorlar. Aktarılanlara göre yılda çimento yılda yaklaşık 4 gigaton emisyon yaratıyor ve 2050 yılına kadar bunun yılda 6 gigaton olacağı tahmin ediliyor.
Ancak esasında “yeşil” çimento üretimi bundan yüzyıllar önce Romalılar tarafından çözülmüş bir şeydi. O dönemdeki yapıların halen ayakta olduğu düşünüldüğünde Romalıların ürettiği çimento aynı zamanda oldukça da dayanıklı. Sublime Systems ise Romalıların başarısını modern teknolojiyle tekrarlamayı hedefliyor.
Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan çimentonun kalıcılığı ve dayanıklılığı, bu yeni üretim metoduna ilham kaynağı olmuş durumda. Sublime Systems, elektro-kimyasal bir süreç kullanarak geleneksel portland çimentosunun yerine geçebilecek bir ürün geliştirdi. Yeni çimento üretim tekniğinde yüksek sıcaklıktaki fırınlara ihtiyaç duyulmuyor ve elektrik temelli bir reaksiyon yaklaşımı kullanılıyor. Bu yöntem, karbondioksit salınımının büyük kısmını oluşturan kireç taşını kullanmadan ve yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymadan, benzer dayanıklılıkta çimento üretebiliyor.
Sublime'ın ekibi, elektrokimya kullanarak ortam sıcaklığında kalsiyum silikat kayalarını parçalayan elektrokimyasal bir süreç geliştirdi. Reaksiyon bol miktarda hammadde ile çalışıyor ve kurutulup Sublime'ın çimentosuna karıştırılan reaktif kalsiyum ve silikatlar üretiyor.
Dünya genelinde çimento üretimi, insan kaynaklı karbondioksit salınımlarının yaklaşık yüzde 7’sinden sorumlu. Sublime Systems, bu büyük çevresel soruna yenilikçi bir çözüm sunarak, küresel karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Şirketin bu yıl ABD’de sıfır karbon emisyonlu bir binada gerçekleştirdiği 3 tonluk çimento dökümü, bu yeni üretim yönteminin pratikte de uygulanabilir olduğunu gösteriyor.
2026’da üretime başlıyor
Sublime Systems, önümüzdeki yıllarda yine ABD’de inşa edeceği üretim tesisi ile yılda 30.000 ton çimento üretmeyi planlıyor. 2026 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesis, şirketin sürdürülebilir çimento üretimini dünya genelinde yaygınlaştırma hedefi için önemli bir adım olacak.
Basın bültenine göre şirket, bu tesisi yılda bir milyon tonluk üretim yapabilecek bir modül olarak tasarlamış durumda. Dolayısıyla talebe göre tesis ölçeklendirilerek üretim artırılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.