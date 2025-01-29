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    ChatGPT Gov: OpenAI’dan ABD hükümeti için yeni yapay zeka

    OpenAI, ABD devlet kurumlarına göre uyarlanmış amiral gemisi sohbet robotunun bir versiyonu olan ChatGPT Gov'u piyasaya sürdü. Yeni platform özellikle güvenlik alanında öne çıkıyor.
    ChatGPT Gov: OpenAI’dan ABD hükümeti için yeni yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının önde gelen şirketlerinden OpenAI, ABD hükümeti için özel olarak tasarlanmış yeni bir yapay zekâ platformu olan ChatGPT Gov'u duyurdu. Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen bu yeni sistem, devlet kurumlarının güvenli bir şekilde yapay zeka teknolojisinden faydalanmasını amaçlıyor.

    OpenAI, ChatGPT Gov'un ChatGPT Enterprise sürümünün daha güvenli bir versiyonu olduğunu belirtiyor. Yeni sistem, hükümet kurumlarının hassas ve gizli bilgilerini OpenAI modellerine güvenle entegre etmesini sağlıyor. Üstelik, bu işlem kurumların kendi güvenli barındırma ortamlarında gerçekleştiriliyor.

    ABD hükümetine güvenli AI

    ChatGPT Gov’un, devletin güvenlik, gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerine özel olarak şekillendirildiğini vurgulanıyor. Bu yeni platform, ABD devlet kurumlarına Microsoft Azure’un ticari bulut ortamında veya Azure Government bulut topluluğunda çalışma imkanı da sağlayacak. OpenAI bu sayede şirketin araçlarının "kamuya açık olmayan hassas verilerin işlenmesi" için kullanılabileceğini söylüyor. Ek olarak ChatGPT Gov'un ChatGPT Enterprise’tan farklı olan tarafı da zaten Azure özellikleri.

    2024'ün başından bu yana, ABD federal, eyalet ve yerel hükümetlerinde 90 binden fazla çalışan, ChatGPT'yi çeşitli amaçlar için kullanarak 18 milyondan fazla metin girdisi oluşturdu. Hükümet çalışanları bu teknolojiyi: Belge çevirisi, politika notları, taslak metin oluşturma, kod yazma ve uygulama geliştirme gibi alanlarda kullandı. Yeni sistemin sunduğu güvenlik avantajları sayesinde, özellikle savunma, hukuk ve sağlık sektörlerinde yaygın şekilde kullanılacağı öngörülüyor.

    OpenAI’nin federal satış birimi yöneticisi Felipe Millon, ürünün "yakın gelecekte" kullanıma sunulacağını ve hükümet çalışanlarının birkaç ay içinde ChatGPT Gov'u test etmeye başlayabileceğini ifade etti. Bununla birlikte ABD, özellikle Başkan Trump dönemi ile birlikte yapay zekayı Çin ile rekabetteki ana unsurlardan birisi olarak görmeye başladı. Trump, ABD'deki yapay zeka sistemleri için güvenlik önlemleri getirecek olan Joe Biden'ın yürütme emrini iptal ederken ayrıca, yapay zeka veri merkezleri kurmak için 500 milyar dolarlık bir ortak girişim olan Stargate'i duyurdu.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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