Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen

    Dünyanın önde gelen 900 şirketi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle şirketlerin toplam borçluluk durumlarında bu yıl keskin bir artış yaşandı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,7b
    16
    21
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen
    Tam Boyutta Gör

    Yapılan bir araştırmaya göre, küresel pazarda rekabet eden büyük şirketlerin toplam borç miktarında koronavirüs salgını nedeniyle keskin bir artış yaşandı. 900 büyük şirket arasında yapılan bu araştırmaya göre “dünyanın en borçlu şirketleri” listesinde Volkswagen lider.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek

    Araştırmaya göre, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen’in toplam borcu 192 milyar dolar civarında. Bu rakam, Volkswagen’in bazı ülkelerden daha fazla borcu olduğu anlamına geliyor. Örneğin Güney Afrika’nın 180.1 milyar dolar, Macaristan’ın ise 101.9 milyar dolar borcu bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor"

    Volkswagen, en borçlu şirketler listesinin üst sıralarındaki tek otomotiv şirketi değil. Bir başka Alman devi Daimler, 151 milyar dolar ile dünyanın en borçlu üçüncü şirketi konumunda. Daimler’in hemen ardından 138 milyar dolar borç ile Toyota gelirken, ABD’li üretici Ford da 122 milyar dolar ile yedinci sırada yer alıyor. Genel olarak baktığımızda dünyanın en borçlu 10 şirketinden 5 tanesi otomotiv şirketi.

    Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen

    Geçtiğimiz yıl da birleşmeler ve satın almaların yanı sıra hisse geri alımı ve temettülerini finanse etmek isteyen şirketlerin borçlanması nedeniyle şirketlerin toplam borç durumunda yüzde 8 civarında keskin bir artış yaşanmıştı. Bu yılki yükselişin nedeni ise tamamen farklı; salgının şirketlerin karlılığını azaltmış olması.



    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-corpdebt/coronavirus-bringing-record-1-trillion-of-new-global-corporate-debt-in-2020-report-idUSKCN24D0UP Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TITAN (S K) 5 sa. en beğenilen
    Borçlu olmayan şirketi bırak ülke yok bu bağlamda önemli olan borç miktarı değil döndürebilme gücüdür
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 sa. TITAN
    Borç olması normal ama bünyesinde bir çok üst düzey ve iyi marka bulunan böyle bir şirketin bu kadar borcu olması garip bir durum bence, Teknik detaylarını filan bilmiyorum tabi bu konuların kişicel bir yorum tamamen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    26_bbz_26 43 dk.
    turk insani yemez icmez oder o borclari :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    paylaşımcı (yetiş koç) 55 dk.
    Kimse alacağını belirtmemiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V2 (Vince ) 1 sa.
    Hayret Turkiyede o kadar passat sevdalisi var. Yeterli gelmedi demekki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 sa.
    yuksek borc bir kurumun dibe dogru battigi anlaminada gelebilir yada daha yukari yukselmek icin buyuk yatirimlar yaptigi anlaminada. ne oldugunu anlamak icin kurumun ic dengesini bilmek gerekir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre50900 (ç u) 1 sa.
    kardan zarar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 2 sa.
    O kadar parayı bizim Togg'a verseler biz de bir Toyota vs marka çıkarırız herhalde.



    Zaten gelişmiş ülkelere bakın. Hepsi borç batağında.



    Borcu çevirebiliyorlar sanıyorsunuz ama hayır. Abd FED'e olan borcunu ödeyebilmek için Fed'den borç alıyor. Yani borç sürekli artıyor kapanma ihtimali yok. Daha açık yazayım bana olan borcunuzu ödemek için daha fazla faizle benden borç alıyorsunuz :)



    Netice-i kelam Rotchshild ailesinin bankaları tüm dünyayı borç batağına sürüklemiş durumda. Küresel reel ekonomi 70 trilyon dolar büyüklükte ama küresel borç 250 trilyon doları geçmiş durumda. Eee bu borç kapanmaz. Yahudi herkesi bitirmek istiyor maalesef.



    İlla ki bir yerde patlayacak. Kapitalist düzen yıkılmadan insanoğlunun rahata erme şansı yok.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gently weeps (kaan tuncel) 47 dk. Nevfel
    Keşke yunan kazansaydı diyen bir avelin modern halisin sanırım. Fes takmayı unutma
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    26_bbz_26 41 dk. Nevfel
    o kadar parayi togun organizatorlerine verirsen yeri gogu beton kanal doldurmaya girisirler.veya ne biliym sinop alanya kanali filan yaparlar ama uretime gitmez o para emin ol.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    musty578 (mustafa ak) 4 sa.
    1 sene kontağı kapattın diye borçlumu olcan hep zengin ağlaması bunlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tphy1001 4 sa. yeni yorumcu
    korkmayın çaresi var KONKORDATO bkz Türkiye
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 5 sa. en beğenilen
    Borçlu olmayan şirketi bırak ülke yok bu bağlamda önemli olan borç miktarı değil döndürebilme gücüdür
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 sa. TITAN
    Borç olması normal ama bünyesinde bir çok üst düzey ve iyi marka bulunan böyle bir şirketin bu kadar borcu olması garip bir durum bence, Teknik detaylarını filan bilmiyorum tabi bu konuların kişicel bir yorum tamamen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 5 sa.
    VW batacak diyorlardı zaten . Yakında iflas açıklamaları olağandır
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 sa. Moueson
    He he öyle
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 4 sa. Moueson
    Berlin izin vermez. Gerekirse hisse alarak nakit akışı sağlar yine batırmaz.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 3 sa. Moueson
    sende yedin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    tobepeople +156 vs-fb +131 MrKattchup +75 Mugetsuga +63 from softwave +61 Ceqa +57 Elektrikliarabasever +54 sametbulut67 +54 Alqu +53 Symbianist +53
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    16 Kişi Okuyor (1 Üye, 15 Misafir) 3 Masaüstü 13 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2682 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    dünyanın en borçlu şirketi, Volkswagen ve
    3 etiket daha borç koronavirüs Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252,8b
    Twitter Profili90,5b
    YouTube Kanalı295b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 38 dk. Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi 1 sa. Skype'ın iOS uygulamasına 'arka planı bulanıklaştırma' özelliği geldi 1 sa. Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler 2 sa. Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor! 3 sa. Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı 3 sa. Samsung Galaxy M51, Bluetooth sertifikası aldı 4 sa. MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi 4 sa. Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı 5 sa. Honor iki yeni uygun fiyatlı tablet çıkardı: ViewPad 6 ve ViewPad X6 5 sa. Samsung'un fasulye şeklindeki kulaklık modelinin videosu sızdı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen Sonraki Kartlar yeniden dağıtılıyor "Samsung 870 QVO 2TB SSD inceleme" 7 sa. Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı 7 sa. Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak 8 sa. Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir 8 sa. Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir 9 sa. Yeni sünger türü keşfedildi 9 sa. Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir 10 sa. Google Android için yeni emoji kısayollarını test ediyor 11 sa. 1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda 12 sa. TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor 13 sa. Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var 13 sa. Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi 1 gün Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma 1 gün 2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe 1 gün Huawei Enjoy 20s, TENAA setifikası aldı 1 gün AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın 1 gün Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı 1 gün Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor 1 gün Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor 1 gün Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız