Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen

Tam Boyutta Gör

Yapılan bir araştırmaya göre, küresel pazarda rekabet eden büyük şirketlerin toplam borç miktarında koronavirüs salgını nedeniyle keskin bir artış yaşandı. 900 büyük şirket arasında yapılan bu araştırmaya göre “dünyanın en borçlu şirketleri” listesinde Volkswagen lider.

İlginizi Çekebilir

Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek

Araştırmaya göre, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen’in toplam borcu 192 milyar dolar civarında. Bu rakam, Volkswagen’in bazı ülkelerden daha fazla borcu olduğu anlamına geliyor. Örneğin Güney Afrika’nın 180.1 milyar dolar, Macaristan’ın ise 101.9 milyar dolar borcu bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor"

Volkswagen, en borçlu şirketler listesinin üst sıralarındaki tek otomotiv şirketi değil. Bir başka Alman devi Daimler, 151 milyar dolar ile dünyanın en borçlu üçüncü şirketi konumunda. Daimler’in hemen ardından 138 milyar dolar borç ile Toyota gelirken, ABD’li üretici Ford da 122 milyar dolar ile yedinci sırada yer alıyor. Genel olarak baktığımızda dünyanın en borçlu 10 şirketinden 5 tanesi otomotiv şirketi.

Geçtiğimiz yıl da birleşmeler ve satın almaların yanı sıra hisse geri alımı ve temettülerini finanse etmek isteyen şirketlerin borçlanması nedeniyle şirketlerin toplam borç durumunda yüzde 8 civarında keskin bir artış yaşanmıştı. Bu yılki yükselişin nedeni ise tamamen farklı; salgının şirketlerin karlılığını azaltmış olması.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-corpdebt/coronavirus-bringing-record-1-trillion-of-new-global-corporate-debt-in-2020-report-idUSKCN24D0UP

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.