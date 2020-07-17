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    Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor

    Japon otomotiv devinin en başarılı modellerinden biri olan Toyota Corolla, performans odaklı GR modellerinden esinlenerek üretilen GR Sport versiyonuyla daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor
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    Japon otomotiv devi Toyota, sedan versiyonunu Türkiye’de ürettiği başarılı modeli Corolla’ya GR Sport donanımını ekliyor. Toyota Corolla modellerini daha sportif hale getirecek GR Sport donanımı sedan, hatchback ve Touring Sports gövde tiplerinde tercih edilebilecek.

    Toyota'nın performans odaklı GR modellerinden esinlenerek üretilen ve Toyota Gazoo Racing yarış takımının temasını yansıtan GR Sport versiyonu, zarif ve dikkat çekici Corolla Sedan'a daha genç ve daha dinamik bir görüntü katıyor.

    Corolla Sedan aynı zamanda Toyota'nın Doğu Avrupa pazarında sunacağı ilk GR Sport modeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu versiyon sayesinde marka genç kullanıcı kitlesini de yakalamak istiyor.

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    GR Sport'ta ön panjur, ayna kapakları, orta sütun ve yan eşiklerde kullanılan piyano siyahı renkler aracın sportif görünüşünün altını çiziyor. Aynı zamanda ön tamponun köşelerinde kullanılan C şekilli siyah çerçeveler de aracın yola oturan geniş duruşunu vurguluyor. Özel olarak tasarlanan siyah alaşım jantlarda ise, her bir koldaki parlak metal renkle kontrast elde edildi ve GR logosu jant göbeği kapaklarında kullanıldı. GR Sport versiyonunda 17 inç standart ve 18 inç opsiyon olarak iki farklı 10 kollu tasarım yer alıyor.

    Sekiz renk seçeneği olan GR Sport'ta Dinamik Gri lansman rengi olarak öne çıkıyor. Corolla Sedan'da bir ilk olarak bi-tone seçeneği sunuluyor ve böylece tüm gövde renkleri, siyah tavan ile kombine edilebiliyor.

    Yeni model ülkelerdeki pazar şartlarına göre 1.8 litre hibrit ve 1.6 litre benzinli motorlarla satışa sunulacak. Bu modelin üretimi kasım ayında başlayacak ve 2021'nin Ocak ayından itibaren Avrupa'daki showroomlardaki yerini alacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    lazloo (Emre ) 55 dk.
    2.0 180 lik Hybrid gelmeli.
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    sssemih24 (semih ) 58 dk.
    Corollanın her yanı sport olsa ne olur :)

    Bunun yerine performans odaklı yeni bir model yapsalar daha iyi olmaz mıydı?
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    Moueson 1 sa.
    Eşeğe ne kadar altın semer taksan da eşek eşektir !
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    The Division Bell 1 sa.
    Disi ne kadar guzelse ici de bir okadar rezalet bu arabanin.
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