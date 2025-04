Valorant'a rakip geliyor: Marathon oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Bungie, uzun zamandır beklenen takım tabanlı FPS oyunu Marathon için çıkış tarihiyle birlikte oynanış videoları paylaştı.

Halo ve Destiny serilerinin yaratıcılarından gelen Sony tarafından yayınlanan FPS oyunu, oyuncuların ganimet bulmak ve ölmeden çıkarmak için diğer oyuncular ve NPC düşmanlarıyla dolu haritalara sokuyor. Bu haritalarda çeşitli niteliklerde silahlar, aletler ve ganimet elde etmek mümkün. Ortamları yağmalamanın yanı sıra diğer oyuncuları öldürmek de çok sayıda ekipmanı hızla elde etmek için bir seçenek çünkü; ölmek, toplanan tüm materyalleri herkesin alabileceği şekilde düşürüyor. Koşular arasında kazanılan tüm para birimleri, ek ekipman ve geliştirmeler için çeşitli mağazalarda harcanabilir olacak.

Stüdyo, her biri oyuncu zevklerine bağlı olarak seçilebilecek farklı oyun stillerine odaklanan, Runners adı verilen 6 oynanabilir karakter olacağını paylaştı. Silahlar, ekipmanlar ve görünümler özelleştirilebilirken, her Runner’ın koşular sırasında diğerlerine karşı avantaj elde etmek için kullanabileceği benzersiz yetenekleri var.

Birden fazla haritayla açılışı yapacak Marathon’da şimdiye kadar 18 oyuncuya kadar turlar doğrulandı. Diğer shooter oyunlarında olduğu gibi, oyuncu karakterleri dışında haritalar da tehditlerle dolu olacak ve takımlar üç oyunculu olacak.

Marathon ne zaman, hangi platformlara çıkacak?

Marathon, 23 Eylül’de PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyun çapraz platform ve kayıt desteğiyle gelecek. Bu ayın ilerleyen günlerinde alfa beta testinin başlayacağı da paylaşıldı.

