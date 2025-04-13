Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valorant'a rakip geliyor: Marathon oynanış videosu paylaşıldı

    Halo ve Destiny'nin yaratıcılarından yeni FPS oyunu geliyor: Marathon. Bungie, takım tabanlı nişancı oyununun çıkış tarihini duyurdu ve uzun oynanış videosu paylaştı.
    Marathon çıkış tarihi oynanış videosu Tam Boyutta Gör
    Bungie, uzun zamandır beklenen takım tabanlı FPS oyunu Marathon için çıkış tarihiyle birlikte oynanış videoları paylaştı.

    Halo ve Destiny serilerinin yaratıcılarından gelen Sony tarafından yayınlanan FPS oyunu, oyuncuların ganimet bulmak ve ölmeden çıkarmak için diğer oyuncular ve NPC düşmanlarıyla dolu haritalara sokuyor. Bu haritalarda çeşitli niteliklerde silahlar, aletler ve ganimet elde etmek mümkün. Ortamları yağmalamanın yanı sıra diğer oyuncuları öldürmek de çok sayıda ekipmanı hızla elde etmek için bir seçenek çünkü; ölmek, toplanan tüm materyalleri herkesin alabileceği şekilde düşürüyor. Koşular arasında kazanılan tüm para birimleri, ek ekipman ve geliştirmeler için çeşitli mağazalarda harcanabilir olacak.

    Stüdyo, her biri oyuncu zevklerine bağlı olarak seçilebilecek farklı oyun stillerine odaklanan, Runners adı verilen 6 oynanabilir karakter olacağını paylaştı. Silahlar, ekipmanlar ve görünümler özelleştirilebilirken, her Runner’ın koşular sırasında diğerlerine karşı avantaj elde etmek için kullanabileceği benzersiz yetenekleri var.

    Birden fazla haritayla açılışı yapacak Marathon’da şimdiye kadar 18 oyuncuya kadar turlar doğrulandı. Diğer shooter oyunlarında olduğu gibi, oyuncu karakterleri dışında haritalar da tehditlerle dolu olacak ve takımlar üç oyunculu olacak.

    Marathon ne zaman, hangi platformlara çıkacak?

    Marathon, 23 Eylül’de PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyun çapraz platform ve kayıt desteğiyle gelecek. Bu ayın ilerleyen günlerinde alfa beta testinin başlayacağı da paylaşıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilirubin nasıl düşer kader mahkumu ne demek cm 01 02 en iyi oyuncular ford fiesta lastik basıncı p**** videoları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum