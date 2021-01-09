Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Intensity Faucet Games'in yaptığı FTL: Faster Than Light isimli oyundan esinlenen arcade shoote royunu Arkfront, iOS cihazlara geliyor.

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Arkfront'ta 15'ten fazla farklı düşman ve 80'den fazla bölüm bulunuyor. Ayrıca oyunda geçirmek istediğiniz süreye göre farklı oyun modlarına erişim sağlayabileceksiniz. FTL: Faster Than Light'tan ilham alınarak yapılan oyunda önce ekipmanlarınıza özelleştireceksiniz ve uzaya öyle çıkacaksınız. Yani yola çıkmadan önce ekipmanlarınızı doğru seçmeniz ve yolda ona göre harcamanız gerekiyor.

Ayrıca oyundaki rahat, hızlı ve akıcı kontroller sayesinde yeri geldiğinde aksiyon dolu bir oynanış da sizi bekliyor olacak. Her bölüm sonunda bir galaktik harita göreceksiniz ve yol boyunca rastgele şekilde karşınıza sürprizler çıkabilecek.

Arkfront, 15 Ocak'ta iOS cihazlar için erişime açılacak. Oyunu şu anda App Store üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Fiyatı ise 27,99 TL.

Arkfront Intensity Faucet Games, Inc. Oyunlar ₺27,99 188.8 MB

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