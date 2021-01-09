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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor

    FTL: Faster Than Light isimli oyundan ilham alınarak yaratılan arcade shooter oyunu Arkfront, App Store üzerinde ön siparişe açıldı. 15 Ocak'ta yayınlanacak.
    1 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Intensity Faucet Games'in yaptığı FTL: Faster Than Light isimli oyundan esinlenen arcade shoote royunu Arkfront, iOS cihazlara geliyor.

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    Arkfront'ta 15'ten fazla farklı düşman ve 80'den fazla bölüm bulunuyor. Ayrıca oyunda geçirmek istediğiniz süreye göre farklı oyun modlarına erişim sağlayabileceksiniz. FTL: Faster Than Light'tan ilham alınarak yapılan oyunda önce ekipmanlarınıza özelleştireceksiniz ve uzaya öyle çıkacaksınız. Yani yola çıkmadan önce ekipmanlarınızı doğru seçmeniz ve yolda ona göre harcamanız gerekiyor. 

    Ayrıca oyundaki rahat, hızlı ve akıcı kontroller sayesinde yeri geldiğinde aksiyon dolu bir oynanış da sizi bekliyor olacak. Her bölüm sonunda bir galaktik harita göreceksiniz ve yol boyunca rastgele şekilde karşınıza sürprizler çıkabilecek.

    Arkfront, 15 Ocak'ta iOS cihazlar için erişime açılacak. Oyunu şu anda App Store üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Fiyatı ise 27,99 TL.

    Arkfront Arkfront Arkfront Arkfront Intensity Faucet Games, Inc. Oyunlar ₺27,99 188.8 MB



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyuna 28tl??!?

    Gelmis gecmis bence en iyi arcade shooter Sky Force bile bedavayken hem de..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sendemail (umit erdem) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Kardeş şu ana kadar hiçbirşeyin fanı olmadım ,belki yıllardır da oyun oynamıyorum ,ancak Sky Force telefonda mutlaka kurulu duruyor öyle ,fanatiği olacaksam sky force un olurum sanırım..
    Herşeyiyle kalite , rol model bir uygulama .
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    dere.beyi (sert dert) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 yılında bu kalite de oyun :D
    gelmese de olurmuş...
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