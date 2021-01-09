Solitaire'den ilham alan kart oyunu Fisherman, mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ciro Manna'nın yaptığı kart oyunu Fisherman Cards Game, mobil cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
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Fisherman Cards Game, şu anda App Store üzerinden iOS cihazlar için, Google Play üzerinden de Android cihazlar için erişime açılmış durumda. Oyun App Store üzerinde 27,99 TL, Google Play üzerinde ise 21,99 TL. Oyun iOS cihazlarda 69 MB boş alana ve iOS 11.0 sürümüne ihtiyaç duruyor. Android tarafında ise 55 MB boş alana ihtiyaç duruyor.
Fisherman Cards Game Ciro Manna Oyunlar ₺27,99 69.3 MB
Fisherman Cards Game BADBONES PRODUCTIONS Kağıt ₺21,99 55M
Tanıtım Yazısı
- Merhaba denizci, benim adama inmiş olman bir tesadüf değil.
- Yeni bir oyun deneyimi arıyorsan ve denizle yüzleşmekten korkmuyorsan doğru yerdesin.
- Bu fantastik kart oyununda en derin sularda gez ve korkunç yaratıkları yen.
- Desteni en tuhaf ve büyülü öğelerle inşa et ve yeni oyun modunun kilidini açmak ve tüm zamanların en güçlü BALIKÇISI (FISHERWOMAN) olmak için yedi denizi fethet.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.