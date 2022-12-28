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    Argo Blockchain, Helios madencilik tesisini Galaxy Digital’e satıyor

    Argo Blockchain, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Helios madencilik tesisini 65 milyon dolara Galaxy Digital’e satmayı kabul etti. Sektörün durumu nedeniyle firmalar çeşitli satışlara yöneliyor.
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    Argo, Helios madencilik tesisini Galaxy Digital’e satıyor Tam Boyutta Gör

    Kripto para sektöründe FTX krizinin hemen ardından şirketlerin çalışmaları da bu durumdan etkilenmiş durumda. Argo Blockchain, Teksas’ta bulunan Helios madencilik tesisini 65 milyon dolara Galaxy Digital’e satmayı kabul etti. Şirket, iflastan kaçınmaya çalışıyor. Düşük Bitcoin fiyatları ve yükselen enerji maliyetleri, kar kaybına ve marjların sıkışmasına neden oldu.

    Son olarak belirtmek gerekirse Argo’nun CEO’su Peter Wall, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    "Son birkaç aydır ayı piyasasında madenciliğe devam etmenin, borç yükümüzü azaltmanın ve Teksas’taki benzersiz elektrik şebekesine erişimi sürdürmenin bir yolunu arıyorduk. Galaxy ile yapılan bu anlaşma, tüm bu hedeflere ulaşıyor ve başka bir gün savaşmak için yaşamamıza izin veriyor."

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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