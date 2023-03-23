ARK Invest, Coinbase hissesini sattı

Tam Boyutta Gör ARK Invest son dönemde birçok Coinbase hissesi satın alması ile gündemdeydi. Bu kez Coinbase hisseleri yeniden yapılanma adımlarıyla yükselişe geçerken, ARK Invest pozitif gidişatı fırsata çevirmeye çalışıyor.

Cathie Wood‘un kurucusu olduğu ARK Invest, üst üste iki günde 8,78 milyon dolarlık Coinbase hissesi alımı yapmıştı. Sürekli olarak Coinbase hissesi alımıyla gündeme gelen ARK Invest, bu kez hisse satımı ile gündeme geldi. Cathie Wood’a ait ARK Invest, 13,5 milyon dolar değerinde kripto borsası Coinbase’in (COIN) 160.887 hissesini sattı.

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Kripto kışı boyunca ARK, Coinbase’in hisse senetlerini satın aldı. 2022 yılı boyunca COIN hem Bitcoin hem de Ethereum’dan düşük performans gösterdi ve hisseleri yıl boyunca yüzde 86 düştü.

Bunun yanında ARK’nın en son COIN satın alması, şirketin ARK Innovation ETF’si (ARKK) için 301.437 hisse ve 22 dolar değerinde Yeni Nesil İnternet ETF’si (ARKK) için 52.525 hisse dahil olmak üzere toplam 350.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldığı Mart ayı başlarında gerçekleşti. Öte yandan yılbaşından bugüne COIN yaklaşık yüzde 150 arttı.

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