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    Anlık Bildirim

    ARK Invest, Coinbase hissesini sattı

    Kripto para borsası Coinbase'in hisselerini satın alan yatırım şireti ARK Invest, hisselerinin bir bölümünü sattığını duyurdu.                                   
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    ARK Invest, Coinbase hissesini sattı Tam Boyutta Gör
    ARK Invest son dönemde birçok Coinbase hissesi satın alması ile gündemdeydi. Bu kez Coinbase hisseleri yeniden yapılanma adımlarıyla yükselişe geçerken, ARK Invest pozitif gidişatı fırsata çevirmeye çalışıyor. 

    Cathie Wood‘un kurucusu olduğu ARK Invest, üst üste iki günde 8,78 milyon dolarlık Coinbase hissesi alımı yapmıştı. Sürekli olarak Coinbase hissesi alımıyla gündeme gelen ARK Invest, bu kez hisse satımı ile gündeme geldi. Cathie Wood’a ait ARK Invest, 13,5 milyon dolar değerinde kripto borsası Coinbase’in (COIN) 160.887 hissesini sattı.

    Kripto kışı boyunca ARK, Coinbase’in hisse senetlerini satın aldı. 2022 yılı boyunca COIN hem Bitcoin hem de Ethereum’dan düşük performans gösterdi ve hisseleri yıl boyunca yüzde 86 düştü. 

    Bunun yanında ARK’nın en son COIN satın alması, şirketin ARK Innovation ETF’si (ARKK) için 301.437 hisse ve 22 dolar değerinde Yeni Nesil İnternet ETF’si (ARKK) için 52.525 hisse dahil olmak üzere toplam 350.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldığı Mart ayı başlarında gerçekleşti. Öte yandan yılbaşından bugüne COIN yaklaşık yüzde 150 arttı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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