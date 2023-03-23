ARK Invest, Coinbase hissesini sattı

Cathie Wood‘un kurucusu olduğu ARK Invest, üst üste iki günde 8,78 milyon dolarlık Coinbase hissesi alımı yapmıştı. Sürekli olarak Coinbase hissesi alımıyla gündeme gelen ARK Invest, bu kez hisse satımı ile gündeme geldi. Cathie Wood’a ait ARK Invest, 13,5 milyon dolar değerinde kripto borsası Coinbase’in (COIN) 160.887 hissesini sattı.
Kripto kışı boyunca ARK, Coinbase’in hisse senetlerini satın aldı. 2022 yılı boyunca COIN hem Bitcoin hem de Ethereum’dan düşük performans gösterdi ve hisseleri yıl boyunca yüzde 86 düştü.
Bunun yanında ARK’nın en son COIN satın alması, şirketin ARK Innovation ETF’si (ARKK) için 301.437 hisse ve 22 dolar değerinde Yeni Nesil İnternet ETF’si (ARKK) için 52.525 hisse dahil olmak üzere toplam 350.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldığı Mart ayı başlarında gerçekleşti. Öte yandan yılbaşından bugüne COIN yaklaşık yüzde 150 arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)