Mastercard’dan Stablecoin adımı

Tam Boyutta Gör Ödeme devi Mastercard‘ın kripto endüstrisi ve ödeme sistemlerini bir araya getiren çalışmaları sürüyor. Blockchain’de ayak izini genişleten Mastercard, stablecoin’ler için kritik bir adımı hayata geçirdi. Şirket, Avustralya’da stablecoin’leri kabul etmeye başlayacak.

Bununla beraber Mastercard, mart ayının ilk haftasında Birleşik Krallık’ta Bitcoin kartı piyasa süreceğini açıklamıştı. Bu kart Birleşik Krallık ve Avrupa’da kullanılabilecek. Şirket, Immersve ile yaptığı ortaklık ile web3 ödemelerine de giriş yapmıştı.

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Ayrıca iş birliği ile Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki perakende müşteriler stablecoin’lerini Mastarcard‘ın kabul edildiği her yerde kullanabilecek. Stables’in ürettiği ödeme kartı, Mastercard tarafından desteklenecek ve sadece stablecoin’leri içerecek. Kullanıcılar, kart ile USD Coin (USDC) biriktirebilecek ve harcayabilecek.

Cüzdan Tether ve Binance USD gibi diğer stablecoinler de gönderilecek ancak tüm varlıklar otomatik olarak USDC’ye dönüştürülecek. Mastercard-Immersve ortaklığı kapsamında çevrimiçi ödemeleri kabul eden satış noktalarında merkezi olmayan protokoller kullanılacak.

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