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    Anlık Bildirim

    Mastercard’dan Stablecoin adımı

    Mastercard, stabilcoin için harekete geçti. Mastercard, Avustralya stablecoin platformu Stables iş birliği yaptığını duyurdu.                                     
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    Mastercard’dan Stablecoin adımı Tam Boyutta Gör
    Ödeme devi Mastercard‘ın kripto endüstrisi ve ödeme sistemlerini bir araya getiren çalışmaları sürüyor. Blockchain’de ayak izini genişleten Mastercard, stablecoin’ler için kritik bir adımı hayata geçirdi. Şirket, Avustralya’da stablecoin’leri kabul etmeye başlayacak. 

    Bununla beraber Mastercard, mart ayının ilk haftasında Birleşik Krallık’ta Bitcoin kartı piyasa süreceğini açıklamıştı. Bu kart Birleşik Krallık ve Avrupa’da kullanılabilecek. Şirket, Immersve ile yaptığı ortaklık ile web3 ödemelerine de giriş yapmıştı. 

    Ayrıca iş birliği ile Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki perakende müşteriler stablecoin’lerini Mastarcard‘ın kabul edildiği her yerde kullanabilecek. Stables’in ürettiği ödeme kartı, Mastercard tarafından desteklenecek ve sadece stablecoin’leri içerecek. Kullanıcılar, kart ile USD Coin (USDC) biriktirebilecek ve harcayabilecek. 

    Cüzdan Tether ve Binance USD gibi diğer stablecoinler de gönderilecek ancak tüm varlıklar otomatik olarak USDC’ye dönüştürülecek.  Mastercard-Immersve ortaklığı kapsamında çevrimiçi ödemeleri kabul eden satış noktalarında merkezi olmayan protokoller kullanılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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