Mastercard’dan Stablecoin adımı

Bununla beraber Mastercard, mart ayının ilk haftasında Birleşik Krallık’ta Bitcoin kartı piyasa süreceğini açıklamıştı. Bu kart Birleşik Krallık ve Avrupa’da kullanılabilecek. Şirket, Immersve ile yaptığı ortaklık ile web3 ödemelerine de giriş yapmıştı.
Ayrıca iş birliği ile Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki perakende müşteriler stablecoin’lerini Mastarcard‘ın kabul edildiği her yerde kullanabilecek. Stables’in ürettiği ödeme kartı, Mastercard tarafından desteklenecek ve sadece stablecoin’leri içerecek. Kullanıcılar, kart ile USD Coin (USDC) biriktirebilecek ve harcayabilecek.
Cüzdan Tether ve Binance USD gibi diğer stablecoinler de gönderilecek ancak tüm varlıklar otomatik olarak USDC’ye dönüştürülecek. Mastercard-Immersve ortaklığı kapsamında çevrimiçi ödemeleri kabul eden satış noktalarında merkezi olmayan protokoller kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)