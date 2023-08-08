Arkasında Huawei ve Chery var: İşte elektrikli lüks sedan Luxeed

Tam Boyutta Gör Luxeed markası, Huawei ve Chery ortaklığına dayanıyor. EH3 kod adıyla geliştirilen sedan model, Huawei'nin gelişmiş elektrikli araç teknolojilerini ve Chery'nin E0X platformunu kullanıyor. Otomobilin tasarımına baktığımızda dört kapılı coupe stiline benzer bir silüet bizleri karşılıyor. Öndeki ince farlar, boydan boya uzanan ışık imzası ve dikey hava kanalları da oldukça dikkat çekici.

Ön camın üzerinde yer alan Lidar sensörü otomobilin gelişmiş özellikleri hakkında ipucu verirken, yan tarafta büyük siyah jantlar, Brembo frenler, siyah yan ayna kapakları, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları göze çarpıyor. Luxeed EH3'ün iç mekanı henüz paylaşılmadı ancak daha önce sızdırılan görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Luxeed EH3'ün Chery'nin E0X platformu üzerine inşa edileceğini belirtmiştik. Yine Chery çatısı altındaki Exeed Sterra ES ve Sterra ET modellerinin de altyapısını oluşturan bu platformun kilit özellikleri havalı süspansiyon, çift motorla dört tekerlekten çekiş ile 800V şarj desteği ve 700 km'ye kadar sürüş menzili sunan CATL bataryası olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji tarafına baktığımızda ise elektrikli sedanın Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş sistemiyle donatılacağını görüyoruz. Bu sistem; Lidar sensörü, 11 adet HD kamera, 3 adet milimetrik dalga radarı ve 12 adet ultrasonik radar gibi donanımlardan oluşuyor. Huawei'nin ADS 2.0 sistemi 200 kilometreye kadar herhangi bir insan müdahalesi olmadan ilerleyebiliyor. Sistem ayrıca şehir içi veya otoyollarda otonom sürüşe imkan veren NCA (Navigation Cruise Assist) desteğine de sahip. Bu özellik, otomobil satışa sunulduğu andan itibaren Çin'deki 45 şehirde aktif olarak kullanılabilecek.

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Luxeed EH3'ün bir diğer özelliği de HarmonyOS 4 sistemi olacak. Huawei telefonlar ve bilgisayarlarla son derece uyumlu olan bu sistem, ayrıca, Qualcomm kaynaklı güçlü 8295 yonga seti ile video oyunları da oynatabilecek. Bunların dışında birçok yeni uygulama, fonksiyon ve gelişmiş ses algılama gibi özelliklerin de karşımıza çıkacağı sistem ile otomobile drone da bağlanabilecek. Drone'dan alınan görüntü canlı olarak araçtaki multimedya ekranından izlenebilecek.

Luxeed EH3'ün bu yılın sonuna doğru 200.000 Yuan (753.442 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulabileceği belirtiliyor.

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Arkasında Huawei ve Chery var: İşte elektrikli lüks sedan Luxeed