Çin'de fiyat savaşları sürüyor: Luxeed S7'de 4 bin dolara kadar indirim

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Çin'deki fiyat savaşları devam ediyor. Kısa süre önce BYD ve SAIC gibi üreticilerin fiyatları düşürebilmek adına tedarikçilerinden yüzde 10 indirim istediğine şahit olmuştuk. Huawei ve Chery ortaklığında kurulan Luxeed de bu savaşa katıldı.

4100 dolara kadar indirim

Tam Boyutta Gör Luxeed, ilk olarak Kasım 2023'te piyasaya sürdüğü S7 isimli elektrikli sedan modelinin 2025 model yılı versiyonunu tanıttı. Söz konusu modelde yeni renk seçenekleri gibi küçük dokunuşlar mevcut ancak asıl dikkat çekici nokta artık daha ucuz olması. Önümüzdeki yıl satışları daha da artırmak isteyen marka, fiyatları donanım seviyesine göre 1400 ile 4100 dolar aralığında düşürmüş. Bu da onu en büyük rakibi Tesla Model 3'ten daha ucuz hale getiriyor.

Luxeed markasında Chery, otomobilin geliştirilmesi ve üretilmesinden sorumlu. Huawei ise teknoloji ve yazılım konusundaki uzmanlığıyla destek veriyor. Huawei ayrıca kendi mağazalarında S7'nin yerel satışlarını üstlenmiş. Çinli şirket, HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) adı verilen bir araç satış ağına sahip ve ortaklık kurduğu pek çok firma bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Luxeed S7 ilk olarak 34.450 dolar fiyatla satışa sunulmuştu. Ancak tedarik sorunlarından kaynaklı gecikmeler yaşanınca sadece 2297 adet satış yapılabildi. 2024 yılında otomobilde ufak güncellemeler yapıldı ve fiyat değiştirilmedi. Böylece satışlar 24 bin adet seviyesine yükseldi. Şimdi ise Chery ve Huawei, fiyat düşürerek satışları daha da artırmanın peşinde.

Luxeed S7 özellikleri

Tam Boyutta Gör Luxeed S7, Chery'nin elektrikli araçlar için geliştirdiği E0X platformunu kullanıyor. 4971 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe ve 1472 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesi de 2950 mm. 0.203 Cd gibi verimli bir sürtünme katsayısına sahip olan modelde zararlı güneş ışınlarını yüzde 98 oranında engellediği belirtilen büyük panoramik cam tavan görev yapıyor.

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Luxeed S7; Pro, Max ve Ultra olarak adlandırılan üç farklı versiyona sahip. Her biri 800V elektrik mimarisine sahip olan bu modellerden ilk ikisi arkadan itişli ve 215 kW'lık (288 hp) bir motordan güç alıyor. En üst seçenek ise toplam 365 kW (489 hp) güç sunan iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sunuyor. CATL kaynaklı 82 kWsa ve 100 kWsa batarya seçenekleri bulunan modelin sürüş menzili CLTC'ye göre 855 km'ye kadar çıkıyor.

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Çin'de fiyat savaşları sürüyor: Luxeed S7'de 4 bin dolar indirim