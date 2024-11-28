Çin'deki fiyat savaşları devam ediyor. Kısa süre önce BYD ve SAIC gibi üreticilerin fiyatları düşürebilmek adına tedarikçilerinden yüzde 10 indirim istediğine şahit olmuştuk. Huawei ve Chery ortaklığında kurulan Luxeed de bu savaşa katıldı.
4100 dolara kadar indirim
Luxeed markasında Chery, otomobilin geliştirilmesi ve üretilmesinden sorumlu. Huawei ise teknoloji ve yazılım konusundaki uzmanlığıyla destek veriyor. Huawei ayrıca kendi mağazalarında S7'nin yerel satışlarını üstlenmiş. Çinli şirket, HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) adı verilen bir araç satış ağına sahip ve ortaklık kurduğu pek çok firma bulunuyor.
Luxeed S7 özellikleri
Luxeed S7; Pro, Max ve Ultra olarak adlandırılan üç farklı versiyona sahip. Her biri 800V elektrik mimarisine sahip olan bu modellerden ilk ikisi arkadan itişli ve 215 kW'lık (288 hp) bir motordan güç alıyor. En üst seçenek ise toplam 365 kW (489 hp) güç sunan iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sunuyor. CATL kaynaklı 82 kWsa ve 100 kWsa batarya seçenekleri bulunan modelin sürüş menzili CLTC'ye göre 855 km'ye kadar çıkıyor.
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.