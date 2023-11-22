Chery ve Huawei'nin geliştirdiği Luxeed S7 Çin'de satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Chery ve Huawei tarafından geliştirilen lüks elektrikli sedan Luxeed S7, 28 Kasım itibarıyla Çin'de satışa sunuluyor. CLTC normuna göre 500 ila 800 km menzil sunan dört farklı donanım seviyesiyle satılacak olan modelin ön satış fiyatı 35.500 ila 49.000 dolar aralığında değişiyor.

Luxeed S7, Chery tarafından geliştirilen E0X platformunu kullanıyor. Elektrikli sedan; 4971 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe, 1474 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu platform, 800V elektrik mimarisini ve pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisini destekliyor.

Luxeed S7, yuvarlak hatlara sahip aerodinamik tasarımı, ince aydınlatmaları, gizli kapı kolları, boydan boya uzanan LED stopları, çift renkli gövde tasarımı ve ön camın üzerinde yer alan Lidar sensörüyle dikkat çekiyor. Önde çift salıncaklı ve arkada multilink bağımsız süspansiyona sahip olan modelde aktif amortisörler görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli sedanın giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 215 kW'lık bir elektrik motoru mevcut. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplam 365 kW maksimum güç üreten iki elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlıyor.

Avrupa'da ilginç liderlik savaşı: Dacia Sandero vs Tesla Model Y 6 sa. önce eklendi

Luxeed S7'de 60.48 ve 80 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesinde diğerlerine göre daha ucuza mal olan lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Uzun menzilli üst versiyonlarda ise Çinli batarya devi CATL'in M3P bataryası görev yapıyor. M3P bataryada üçlü lityum (nikel-manganez-kobalt) ve LFP (lityum-demir-fosfat) hücreler kombine ediliyor.

Luxeed markasında Chery, otomobillerin geliştirilmesi ve üretiminden sorumlu. Huawei ise sahip olduğu teknolojilerle tedarikçi pozisyonunda yer alıyor. Luxeed modelleri Çin'deki seçilmiş Huawei mağazalarında satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery ve Huawei'nin geliştirdiği Luxeed S7 Çin'de satışa çıkıyor