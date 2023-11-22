Chery ve Huawei'nin geliştirdiği Luxeed S7 Çin'de satışa çıkıyor

Luxeed S7, Chery tarafından geliştirilen E0X platformunu kullanıyor. Elektrikli sedan; 4971 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe, 1474 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu platform, 800V elektrik mimarisini ve pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisini destekliyor.
Luxeed S7, yuvarlak hatlara sahip aerodinamik tasarımı, ince aydınlatmaları, gizli kapı kolları, boydan boya uzanan LED stopları, çift renkli gövde tasarımı ve ön camın üzerinde yer alan Lidar sensörüyle dikkat çekiyor. Önde çift salıncaklı ve arkada multilink bağımsız süspansiyona sahip olan modelde aktif amortisörler görev yapıyor.
Luxeed S7'de 60.48 ve 80 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesinde diğerlerine göre daha ucuza mal olan lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Uzun menzilli üst versiyonlarda ise Çinli batarya devi CATL'in M3P bataryası görev yapıyor. M3P bataryada üçlü lityum (nikel-manganez-kobalt) ve LFP (lityum-demir-fosfat) hücreler kombine ediliyor.
Luxeed markasında Chery, otomobillerin geliştirilmesi ve üretiminden sorumlu. Huawei ise sahip olduğu teknolojilerle tedarikçi pozisyonunda yer alıyor. Luxeed modelleri Çin'deki seçilmiş Huawei mağazalarında satılacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.