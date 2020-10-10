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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor

    Mac bilgisayarların ARM mimarisine sahip işlemcilere geçiş süreci önümüzdeki ay başlayacak. Apple, ARM tabanlı ilk Mac'i Kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor.
    1 hf.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor
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    Apple Silicon işlemciye sahip ilk Mac, Kasım ayında düzenlenecen "bir başka" etkinlik kapsamında tanıtılacak. Bloomerg yazarı Mark Gurman bu konuyla ilgili bazı detaylar paylaştı.

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    Gurman yeni platformu temel alan ilk cihazın bir dizüstü bilgisayar olacağını açıkladı. Daha önce 13 inç MacBook Pro olacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ayrıca 12 inçlik MacBook'un yeniden canlanacağına dair görüşler de var.

    ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Sonbahar döneminin üçüncü etkinliği

    Apple'ın Kasım ayında düzenleyeceği lansman, sonbahar döneminin üçüncü etkinliği olacak. Şirket ilk lansmanı 15 Eylül'de yapmıştı. İkincisi ise 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Apple'ın önümüzdeki Salı günü merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyor.

    Şirket WWDC 2020 konferansı sırasında, bu yılın sonu itibariyle Mac bilgisayarları ARM tabanlı işlemcilere geçirme sürecini başlatacağını duyurmuştu. Bu yöndeki ilk adım önümüzdeki ay atılacak.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/apple-prepares-to-launch-5g-iphones-into-unready-u-s-market Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    mehmetgencer 1 hf. en beğenilen
    Bu niye bu kadar haber oldu bilmiyorum. Microsoft Arm işlemcili cihazını 2019 yılında tanıttı. Sanki ilk bu işi Apple yapmış gibi lanse ediliyor.
    4 Yanıt Yanıtla +7
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    6s 1 hf. (düzenlendi)
    Tabloya göre ryzen 5000'den hızlı olacak, hadi bakalım. Açıkçası olabilir de, çünkü x86 işlemcilerin sırtında büyük bir yük var. Onlardan her işi yapmasını istiyoruz, sonra

    da bir arm işlemci kadar az ısınmasını. Örneğin apple gibi sadece kendi işletim sisteminde çalışacak bir işlemci tasarladığında, yazılımcılara 32 bit yazlım yapmayın bundan

    sonra olmayacak deyip, işlemcilerden 32bit komutları çıkarabilir ve bu boşalan alanda daha büyük bir tasarıma yer açabilirsiniz veya boş bırakırsınız güç tasarrufu olarak

    geri döner. Yine tonlarca komut seti yok, çoğu yazlım aynı api üzerinde geliştiriliyor, geniş bir skalaya ihtiyaç yok, bu da yine daha basit bir tasarıma sebebiyet veriyor.
    Tabloya göre ryzen 5000'den hızlı olacak, hadi bakalım. Açıkçası olabilir de, çünkü x86 işlemcilerin sırtında büyük bir yük var. Onlardan her işi yapmasını isti...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. mehmetgencer
    Üstteki arkadaşların yazdığı gibi Microsoft yazılım desteği alamadı. Getirmek önemli değil bunu işlevli bir hale getirebilmek önemli. Devrim olup olmadığı ileride tartışılır elbette daha elde somut bir örnek yok. Olsa bile geliştiricilerin ona uygun yazılımlar sunması da yıllar alacak. Umarım gerçekten de devrim olurda laptoplardaki CPU sorunu çözülür. Masaüstündeki işlemciler mobil platformlara gitmiyor. Mutlaka ısınma sorunu yaşıyorlar.
    Üstteki arkadaşların yazdığı gibi Microsoft yazılım desteği alamadı. Getirmek önemli değil bunu işlevli bir hale getirebilmek önemli. Devrim olup olmadığı ileri...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf.
    Arm tabanlı işlemci mi... Windows PC ler canavar haline gelmişken, mobil tabanlı işlemci ile premium notebook üretmek mi...Aferin tim Cook Apple i batirmaya bir adım daha yaklaştın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Fortune 4 1 hf. yeni yorumcu TheStarBox
    Hayır deme böyle söyleme.. Yazılımı donanıma uyumlu, optimize yapıyorlar ya hani.. Bu yüzden tospaaa ARM ve MacSUX ikilisi kanatlanıp şahin gibi uçacaklarmış.. AMD ve Intel Window$ PC'leri, ARM cpular bu sayede tokatlayacaklarmış.. Ben bu açıklamayı bu forumda Apple bölümünde yazan kullanıcıların topiclerinde gördüm ve yeni bir şey daha öğrendim..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Geçişte emulatör kullanacaklar yalnız önceki Intel işlemcilere geçişteki Rosetta benzeri.
    Sonradan bütün uygulamalar ARM temelli olmak zorunda olacak. Yoksa çalışmayacak.
    Apple'ın hep yaptığı şey. 2-3 nesil önceki sürümde yazılmış program bile çalışmayabiliyor bazen. 10.9.x da yazılmış program 10.13.x de çalışmayabiliyor mesela.
    Windows 2000 de çalıştırdığım programı Windows 10 da rahatça çalıştırıyorum, çok ekstrem istisnalar hariç.
    Apple'ın geriye uyumluluğu içler acısı.
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    ahmetdu (Ahmet ) 1 hf.
    Ben de hazır şu üniversite indirimi hakkım bitmeden önümüzdeki yıl 27" iMac 2017'i satıp yeni Arm tabanlıları inceleyip almayı düşünüyorum.
    Yanıtla
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    mehmetgencer 1 hf. en beğenilen
    Bu niye bu kadar haber oldu bilmiyorum. Microsoft Arm işlemcili cihazını 2019 yılında tanıttı. Sanki ilk bu işi Apple yapmış gibi lanse ediliyor.
    4 Yanıt Yanıtla +7
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. mehmetgencer
    Microsoftun yaptığı tutmadı, gerekli geliştirici desteği alamadığı için ama Apple'in başarmama ihtimalini konuşmak yerine başarma ihtimalini konuşmak daha mantıklı. Adamlar elini neye atsa başarıyorlar.
    Yanıtla +2
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. mehmetgencer
    Microsoft x86 uygulamalarını emilatör ile çalıştırıyor, Apple lın yaptığı tam bir devrim, tüm uygulamalar ARM uyumlu olmak zorunda. bu riski Microsoft almadı ve şuan bu riski zaten alamaz. yazılım tarafında Apple kadar hazır değil çünkü.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. mehmetgencer
    Üstteki arkadaşların yazdığı gibi Microsoft yazılım desteği alamadı. Getirmek önemli değil bunu işlevli bir hale getirebilmek önemli. Devrim olup olmadığı ileride tartışılır elbette daha elde somut bir örnek yok. Olsa bile geliştiricilerin ona uygun yazılımlar sunması da yıllar alacak. Umarım gerçekten de devrim olurda laptoplardaki CPU sorunu çözülür. Masaüstündeki işlemciler mobil platformlara gitmiyor. Mutlaka ısınma sorunu yaşıyorlar.
    Yanıtla +4
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Apple ürünlerini parça parça tanıtıyor. Desenize, 4. bir etkinlik daha olacak
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    İsmini Vermek İstemeyen Halil (Halil Tıngırdak) 1 hf. Furkooo85
    Etkinlik takviminde; 3 etkinlik olacağı yazıyor. Eylül, Ekim,Kasım
    Yanıtla
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    6s 1 hf. (düzenlendi)
    Tabloya göre ryzen 5000'den hızlı olacak, hadi bakalım. Açıkçası olabilir de, çünkü x86 işlemcilerin sırtında büyük bir yük var. Onlardan her işi yapmasını istiyoruz, sonra

    da bir arm işlemci kadar az ısınmasını. Örneğin apple gibi sadece kendi işletim sisteminde çalışacak bir işlemci tasarladığında, yazılımcılara 32 bit yazlım yapmayın bundan

    sonra olmayacak deyip, işlemcilerden 32bit komutları çıkarabilir ve bu boşalan alanda daha büyük bir tasarıma yer açabilirsiniz veya boş bırakırsınız güç tasarrufu olarak

    geri döner. Yine tonlarca komut seti yok, çoğu yazlım aynı api üzerinde geliştiriliyor, geniş bir skalaya ihtiyaç yok, bu da yine daha basit bir tasarıma sebebiyet veriyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    baybay17 (g. e.) 1 hf. 6s
    birisi RISC mimarisinde işlemci diğeri CISC mimarisinde işlemci, elma ile armut u kıyaslıyorsunuz. RISC işlemcilerin bir çok komutta yaptığı bir işlemi CISC işlemciler tek bir komutta yapabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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