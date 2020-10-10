ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor

Apple Silicon işlemciye sahip ilk Mac, Kasım ayında düzenlenecen "bir başka" etkinlik kapsamında tanıtılacak. Bloomerg yazarı Mark Gurman bu konuyla ilgili bazı detaylar paylaştı.İlginizi Çekebilir Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı
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Gurman yeni platformu temel alan ilk cihazın bir dizüstü bilgisayar olacağını açıkladı. Daha önce 13 inç MacBook Pro olacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ayrıca 12 inçlik MacBook'un yeniden canlanacağına dair görüşler de var.
Sonbahar döneminin üçüncü etkinliği
Apple'ın Kasım ayında düzenleyeceği lansman, sonbahar döneminin üçüncü etkinliği olacak. Şirket ilk lansmanı 15 Eylül'de yapmıştı. İkincisi ise 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Apple'ın önümüzdeki Salı günü merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyor.
Şirket WWDC 2020 konferansı sırasında, bu yılın sonu itibariyle Mac bilgisayarları ARM tabanlı işlemcilere geçirme sürecini başlatacağını duyurmuştu. Bu yöndeki ilk adım önümüzdeki ay atılacak.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/apple-prepares-to-launch-5g-iphones-into-unready-u-s-market Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
da bir arm işlemci kadar az ısınmasını. Örneğin apple gibi sadece kendi işletim sisteminde çalışacak bir işlemci tasarladığında, yazılımcılara 32 bit yazlım yapmayın bundan
sonra olmayacak deyip, işlemcilerden 32bit komutları çıkarabilir ve bu boşalan alanda daha büyük bir tasarıma yer açabilirsiniz veya boş bırakırsınız güç tasarrufu olarak
geri döner. Yine tonlarca komut seti yok, çoğu yazlım aynı api üzerinde geliştiriliyor, geniş bir skalaya ihtiyaç yok, bu da yine daha basit bir tasarıma sebebiyet veriyor.