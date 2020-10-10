ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor

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Apple Silicon işlemciye sahip ilk Mac, Kasım ayında düzenlenecen "bir başka" etkinlik kapsamında tanıtılacak. Bloomerg yazarı Mark Gurman bu konuyla ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Gurman yeni platformu temel alan ilk cihazın bir dizüstü bilgisayar olacağını açıkladı. Daha önce 13 inç MacBook Pro olacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ayrıca 12 inçlik MacBook'un yeniden canlanacağına dair görüşler de var.

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Sonbahar döneminin üçüncü etkinliği

Apple'ın Kasım ayında düzenleyeceği lansman, sonbahar döneminin üçüncü etkinliği olacak. Şirket ilk lansmanı 15 Eylül'de yapmıştı. İkincisi ise 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Apple'ın önümüzdeki Salı günü merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyor.

Şirket WWDC 2020 konferansı sırasında, bu yılın sonu itibariyle Mac bilgisayarları ARM tabanlı işlemcilere geçirme sürecini başlatacağını duyurmuştu. Bu yöndeki ilk adım önümüzdeki ay atılacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/apple-prepares-to-launch-5g-iphones-into-unready-u-s-market

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