Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor

Son dönemdeki gelişmeler, insansız hava araçlarının (İHA) çatışmaların seyrini değiştirebileceğini net bir şekilde ortaya koydu. Hal böyle olunca, İHA'lara karşı yeni önlemler alınmaya başlandı.

Gelen haberlere göre Rusya, özellikle küçük boyutlu İHA ve drone'lara karşı etkili olacağı açıklanan yeni bir füze geliştiriyor. Küçük ve ucuz olacağı söylenen bu yeni füze, TOR Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)’nde kullanılacak.

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Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, Rossiyskaya Gazeta isimli resmi gazeteye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halihazırda hava savunma sistemlerinde kullanılan uçaksavar füzelerin maliyetinin küçük İHA'ların maliyetini aştığını belirten Salyukov, bu yüzden daha ucuza mal olacak küçük boyutlu füzeler için çalışmaya başladıklarını belirtti.

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Buna ek olarak Salyukov, geliştirme aşamasında olan 57mm uçaksavar topçu sistemi Derivatsiya-PVO'nun da tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Rusya, Haziran 2020'de Moskova’daki Zafer Günü geçit töreninde küçük İHA'ları yok etmek için küçük füzelerle donatılmış Pantsir-SM uçaksavar sistemini sergilemişti.

Geçtiğimiz dönemde Suriye'deki Rus üslerine küçük drone'lar ile çeşitli saldırılar düzenlenmiş, Rusya'nın çok sayıda hava aracı ve hava savunma sistemi zarar görmüştü. Ayrıca Rusya'nın bu küçük drone'ları vurmak için elindeki pahalı füzeleri kullanmasının da ülke için ciddi bir mali külfet niteliğinde olduğu belirtilmişti.

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