Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor

    Halihazırda hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin maliyetinin küçük İHA'ların maliyetini aştığını belirten Rusya, bu doğrultuda daha küçük ve ucuz füze geliştirmek için çalışmalara başladı.
    1 hf.
    4,3b
    1
    22
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor

    Son dönemdeki gelişmeler, insansız hava araçlarının (İHA) çatışmaların seyrini değiştirebileceğini net bir şekilde ortaya koydu. Hal böyle olunca, İHA'lara karşı yeni önlemler alınmaya başlandı.

    Gelen haberlere göre Rusya, özellikle küçük boyutlu İHA ve drone'lara karşı etkili olacağı açıklanan yeni bir füze geliştiriyor. Küçük ve ucuz olacağı söylenen bu yeni füze, TOR Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)’nde kullanılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak

    Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, Rossiyskaya Gazeta isimli resmi gazeteye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halihazırda hava savunma sistemlerinde kullanılan uçaksavar füzelerin maliyetinin küçük İHA'ların maliyetini aştığını belirten Salyukov, bu yüzden daha ucuza mal olacak küçük boyutlu füzeler için çalışmaya başladıklarını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Yerli uçak motoru projesine HAVELSAN'dan destek"

    Buna ek olarak Salyukov, geliştirme aşamasında olan 57mm uçaksavar topçu sistemi Derivatsiya-PVO'nun da tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Rusya, Haziran 2020'de Moskova’daki Zafer Günü geçit töreninde küçük İHA'ları yok etmek için küçük füzelerle donatılmış Pantsir-SM uçaksavar sistemini sergilemişti.

    Geçtiğimiz dönemde Suriye'deki Rus üslerine küçük drone'lar ile çeşitli saldırılar düzenlenmiş, Rusya'nın çok sayıda hava aracı ve hava savunma sistemi zarar görmüştü. Ayrıca Rusya'nın bu küçük drone'ları vurmak için elindeki pahalı füzeleri kullanmasının da ülke için ciddi bir mali külfet niteliğinde olduğu belirtilmişti.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen XX58
    Tabi kötü haber ama bu işler hep böyledir. Onlar bir şey geliştirir. Sonra diğerleri onları alt edebilecek daha iyi sistem geliştirir. Bizim sihalar gerçekten gurur kaynağı dünyada pozitif anlamda başı çekebildiğimiz nadir şeylerden birisi.

    Rusya geliştirip bizim rakibimiz olan ülkelere satana kadar zaten epey bir vakit geçecektir. Rusya zaten ne yazık ki henüz bizim rakibimiz değil. Herifler hipersonik füzeler üretti yav. Abd bile tırım tırım tırsıyor o füzelerden. Mach 8 hızında gidebiliyor, 450km ye 4,5 saniyede falan ulaştılar. Zaten bir nevi uzaya falan çıkıp oradan giriyor. Ama bu iş tabi ekonomiyede bakıyor. Rusya'nın ekonomisi hala daha epey zayıf ve özellikle petrole dayalı yarısı.

    Yine de bizim son 20 senedeki ulaştığımız askeri bağımsızlık çok çok iyi. Zaten bu olmasa ne bizim denizimiz olmasına rağmen akdenize adım atabilirdik ne karadenize, ne libyaya, suriyeye.

    Diğer yandan konu dışı kısmında akp ile ilgili konumda duruyor hani yandaş diye düşünmeyin. Sadece askeri alandaki gelişmeler takdir edilesi. Onun dışında hala daha ruhsatsız silahla, uyuşturucuyla yakalanan doktor darp edenlerin, çocuk istismarından araması olanların nasıl serbest bırakıldığı, adaletin 20 senede hala daha nasıl bu seviyede 0 olduğu ile ilgili soru önergesi yöneltmiştim. Cevapsız duruyor.
    Tabi kötü haber ama bu işler hep böyledir. Onlar bir şey geliştirir. Sonra diğerleri onları alt edebilecek daha iyi sistem geliştirir. Bizim sihalar gerçekten g...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    450 km'ye 4.5 saniyede ulaşan füzenin hızı saniyede 100 km, dakikada 6000 km, saatte 360.000 km olur. Şu an böyle bir teknoloji dünyada yok. Yani sonuç olarak dakikadır o, saniye olsa duramazsın.
    450 km'ye 4.5 saniyede ulaşan füzenin hızı saniyede 100 km, dakikada 6000 km, saatte 360.000 km olur. Şu an böyle bir teknoloji dünyada yok. Yani sonuç olarak d...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 1 hf.
    İyide bizim İHA'lar özellikle taarruz harekatlarında KORAL ve REDET olmadan uçuş yapmıyorlar zaten. Bu durumda bizim için değişen çok birşey olmayacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. (düzenlendi)
    Rusya'nın hipersonik füzesini bizim yerli editörler yanlış çevirmiş. Yabancı kaynaklardan baktım. Süre belirtilmemiş. Mach 8 ya da 9 hızları deniyor orası doğru. 450km uzaktaki hedefi vurmuş o da doğru.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GeçerkenUğradı 1 hf.
    Ruslarda tıpkı diğer sovyet rejimlerindeki ülkeler gibi sırf kuru gürültü çeçen-rus savaşı malum :) Savunma sanayimiz her alanda gelişiyor dışa bağımlılık azalıyor şuan her ne kadar emekleme aşamasını geçmiş olsanda diğer ülkeler için potansiyel tehlikeli durumdayız.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Bizim SİHA'lar Rusların askeri teknolojilerini sahada fena tokatladı. Geliştirsinler bakalım, sahada onu da bir test edelim :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    karabağda güzel iş çıkardık adamlar hemen önlem alıyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 1 hf.
    akdoğan ve bozdoğan hava hava füzelerimiz envantere girince ihalarımız kendinide koruyacaktır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TherafluForte (Ömer ) 1 hf.
    Ermenistan faciasından sonra Ruslar yeni akıllanmış
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. TherafluForte
    Evet 1 haftada savunma sistemi geliştirmişler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    450 km'ye 4.5 saniyede ulaşan füzenin hızı saniyede 100 km, dakikada 6000 km, saatte 360.000 km olur. Şu an böyle bir teknoloji dünyada yok. Yani sonuç olarak dakikadır o, saniye olsa duramazsın.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    einhander (Erdem ) 1 hf. ilkerinanç
    gazetelerden haberi okudumda gerçekten o hızlarda yazılmış.gazete haberi " füzenin 450 kilometre mesafedeki hedefi vurabildiğini ve o hedefe 4.5 saniye içerisinde Mach 8 hızından daha büyük bir hızla ulaştığını duyurdu "mach 8 saatte 9800 km hıza tekamül ediyormuş450 km mesafeyi 4,5 sanıyede alması ınsana ımkansız gıbı gelıyor gercekten gercekse akıl tutulması bır hız
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hanahmet (ahmet han ayas) 1 hf. ilkerinanç
    450 km/saat hızına 4,5 saniyede ulaşıyor.

    @einhaber
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    Sihalar küçük boyut da olduğu için hayalet uçak modun da üretilen bir Siha ya F35 bile eline su dökemez(görünmezlik anlamında). bence gelecekte siha lara karşı siha lar kullanılacak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf.
    Şu açık bir gerçek İhalarla başetmek zor iş ve sahada harikalar yaratıyorlar.. istediğin kadar füze üretmeye çalış onlarda, bu Hava Savunma Füze Sistemini imha edecek yöntemi geliştirecekler.. Bu iş böyle devam eder fakat ''istikbal göklerde'' olduğu gerçeğini asla değişmez..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4272 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rusya, iha ve
    4 etiket daha drone anti-iha rusya küçük füze Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor 1 hf. Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor 1 hf. Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu 1 hf. iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı 1 hf. Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti 1 hf. FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler iddialı geldi | Yeni işlemciler çok güçlü 1 hf. Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı 1 hf. Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor 1 hf. PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor 1 hf. Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı 1 hf. Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak 1 hf. Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman 1 hf. AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte 1 hf. Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu 1 hf. Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor 1 hf. Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu 1 hf. Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün! 1 hf. Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor Sonraki iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın 1 hf. Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir 1 hf. Yerli uçak motoru projesine HAVELSAN'dan destek 2 hf. Microsoft xCloud uygulaması iOS’a geliyor 2 hf. iPhone 12 için görkemli bir etkinlik hazırlanıyor 2 hf. İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı 2 hf. MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı 2 hf. Oppo Reno 4 Pro kutusundan çıkıyor! 2 hf. AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı? 2 hf. AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti 2 hf. Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti 2 hf. RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı 2 hf. AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri 2 hf. Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak 2 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi 2 hf. Google Stadia mobilden erişime hazır 2 hf. Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor 2 hf. Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir 2 hf. 70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız