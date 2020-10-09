Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor

Son dönemdeki gelişmeler, insansız hava araçlarının (İHA) çatışmaların seyrini değiştirebileceğini net bir şekilde ortaya koydu. Hal böyle olunca, İHA'lara karşı yeni önlemler alınmaya başlandı.
Gelen haberlere göre Rusya, özellikle küçük boyutlu İHA ve drone'lara karşı etkili olacağı açıklanan yeni bir füze geliştiriyor. Küçük ve ucuz olacağı söylenen bu yeni füze, TOR Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)’nde kullanılacak.İlginizi Çekebilir Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak
Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, Rossiyskaya Gazeta isimli resmi gazeteye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halihazırda hava savunma sistemlerinde kullanılan uçaksavar füzelerin maliyetinin küçük İHA'ların maliyetini aştığını belirten Salyukov, bu yüzden daha ucuza mal olacak küçük boyutlu füzeler için çalışmaya başladıklarını belirtti.
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Buna ek olarak Salyukov, geliştirme aşamasında olan 57mm uçaksavar topçu sistemi Derivatsiya-PVO'nun da tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Rusya, Haziran 2020'de Moskova’daki Zafer Günü geçit töreninde küçük İHA'ları yok etmek için küçük füzelerle donatılmış Pantsir-SM uçaksavar sistemini sergilemişti.
Geçtiğimiz dönemde Suriye'deki Rus üslerine küçük drone'lar ile çeşitli saldırılar düzenlenmiş, Rusya'nın çok sayıda hava aracı ve hava savunma sistemi zarar görmüştü. Ayrıca Rusya'nın bu küçük drone'ları vurmak için elindeki pahalı füzeleri kullanmasının da ülke için ciddi bir mali külfet niteliğinde olduğu belirtilmişti.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Rusya geliştirip bizim rakibimiz olan ülkelere satana kadar zaten epey bir vakit geçecektir. Rusya zaten ne yazık ki henüz bizim rakibimiz değil. Herifler hipersonik füzeler üretti yav. Abd bile tırım tırım tırsıyor o füzelerden. Mach 8 hızında gidebiliyor, 450km ye 4,5 saniyede falan ulaştılar. Zaten bir nevi uzaya falan çıkıp oradan giriyor. Ama bu iş tabi ekonomiyede bakıyor. Rusya'nın ekonomisi hala daha epey zayıf ve özellikle petrole dayalı yarısı.
Yine de bizim son 20 senedeki ulaştığımız askeri bağımsızlık çok çok iyi. Zaten bu olmasa ne bizim denizimiz olmasına rağmen akdenize adım atabilirdik ne karadenize, ne libyaya, suriyeye.
Diğer yandan konu dışı kısmında akp ile ilgili konumda duruyor hani yandaş diye düşünmeyin. Sadece askeri alandaki gelişmeler takdir edilesi. Onun dışında hala daha ruhsatsız silahla, uyuşturucuyla yakalanan doktor darp edenlerin, çocuk istismarından araması olanların nasıl serbest bırakıldığı, adaletin 20 senede hala daha nasıl bu seviyede 0 olduğu ile ilgili soru önergesi yöneltmiştim. Cevapsız duruyor.