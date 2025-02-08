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    Intel Panther ve Wildcat Lake işlemciler sızdırıldı

    Intel, Panther Lake ve Wilcat Lake başta olmak üzere gelecek nesil mimariler için hazırlıklarını sürdürüyor. Lunar Lake'in halefi olacak Panther Lake işlemciler için bir bilgi daha doğrulandı.
    Intel Panther ve Wildcat Lake işlemciler sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel’in 18A üretim sürecine sahip Panther Lake işlemcileriyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Daha önce serinin 5.nesil NPU ve 18A üretim sürecini kullanacağı doğrulanmıştı. Son bilgiler ise, serinin masaüstü için planlanmadığını ve doğrudan dizüstü bilgisayar segmentine yönelik geliştirildiğini gösteriyor. Gelin detaylara göz atalım.

    Mobil platformlar için tasarlanıyor

    Intel'in yaklaşmakta olan Panther Lake ve Wildcat Lake işlemcileriyle ilgili tüm teknik özellikler doğrulandı. Buna göre Panther Lake'in Cougar Cove performans çekirdeklerinden güç alması bekleniyor ve 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülecek Core Ultra 300 serisinin bir parçası olacak. Ayrıca 18A üretim sürecini temel alacağını söyleyelim. En üst konfigürasyonda ise 16 çekirdekli bir yapı sunulacak.

    • 16 çekirdeğe kadar (4P Cougar Cove + 8E Skymont + 4LP)
    • 12 Xe3 GPU çekirdeği
    • 10 AI TOPS
    • 12’ye kadar PCIe 5.0 hattı
    • 2025’in ikinci yarısında dizüstü bilgisayarlara geliyor

    Bunun yanında, Panther Lake işlemcilerinin 12 Xe3 GPU çekirdeği, 10 TOPS’a kadar yapay zeka performansı ve PCIe 5.0 desteği sunacağı belirtiliyor. GPU bölümünde ise Battlemage'in halefi olacak Celestial Xe-LPG mimarisine geçiş yapıldığını göreceğiz. Bu da özellikle grafik tarafında önemli bir performans artışı anlamına geliyor

    Wildcat Lake'e gelirsek, bu seriyi içeren bazı bilgiler de doğrulandı. Wildcat Lake, Panther Lake’in daha düşük konfigürasyonlu versiyonu olarak konumlandırılıyor. En üst modelinde ise 6 çekirdekli bir yapı bulunacak. GPU tarafında ise 2 Xe3 çekirdeği kullanıldığı belirtiliyor. PCIe 4.0 desteğiyle gelen işlemci, daha çok ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlara hitap edecek.

    • 2 performans çekirdeği (P-Core)
    • 0 verimlilik çekirdeği (E-Core)
    • 4 düşük güçlü çekirdek (LP-Core)
    • 40 AI TOPS
    • 6'ya kadar PCIe hattı
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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