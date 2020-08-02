ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası

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Teknoloji dünyası Apple’ın ARM tabanlı Apple Silicon yongalarını kullanacağı ilk Mac modellerini merakla bekliyor. Apple’ın ilk olarak bir MacBook Pro piyasaya süreceği tahmin ediliyor ancak bazı kaynaklar MacBook modelinin geri döneceğini düşünüyor.

ARM tabanlı MacBook

İddialara göre ARM tabanlı Apple Silicon yongası barındıracak Mac cihazlarından birisi MacBook olacak. Bilindiği üzere MacBook bir dönem Apple ürünleri arasında yerini almıştı ancak uzun zamandır yeni bir model gelmemişti.

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Kaynaklar MacBook modelinin A14X Bionic yonga seti ile yeniden canlanacağını belirtiyor. 5nm sürecindeki yonga seti kompakt kasa içerisinde soğuk kalabilecek. Bu sayede 20 saate kadar kullanım süresine ulaşabilecek.

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12 inçlik Retina ekrana sahip MacBook modelinin dördüncü nesil kelebek klavye ile geleceği de iddia ediliyor. 8GB/16GB RAM bellek ve 256GB/512GB/1TB şeklinde de konfigürasyon seçenekleri olacak. Yine 720p FaceTime kamera da özellikler arasında. Tek USB Tip-C bağlantı noktası ile 1Kg altında bir ağırlık söz konusu. Başlangıç fiyatının 799$ olacağı ifade ediliyor.

ARM tabanlı MacBook modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi yok ancak Apple’ın açılışı yeni sayılabilecek bir ürünle yapması da muhtemel.

https://wccftech.com/arm-based-12-inch-macbook-specs-a14x-bionic-16gb-ram-20-hour-battery-more/

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