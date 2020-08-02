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    ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası

    Kaynaklar MacBook modelinin Apple Silicon ile yeniden doğacağını iddia ediyor. 12 inçlik MacBook Apple A14X Bionic yonga seti ile 20 saate kadar kullanım süresi söz konusu.
    2 hf.
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    Mac / i...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası
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    Teknoloji dünyası Apple’ın ARM tabanlı Apple Silicon yongalarını kullanacağı ilk Mac modellerini merakla bekliyor. Apple’ın ilk olarak bir MacBook Pro piyasaya süreceği tahmin ediliyor ancak bazı kaynaklar MacBook modelinin geri döneceğini düşünüyor.

    ARM tabanlı MacBook

    İddialara göre ARM tabanlı Apple Silicon yongası barındıracak Mac cihazlarından birisi MacBook olacak. Bilindiği üzere MacBook bir dönem Apple ürünleri arasında yerini almıştı ancak uzun zamandır yeni bir model gelmemişti.

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    Kaynaklar MacBook modelinin A14X Bionic yonga seti ile yeniden canlanacağını belirtiyor. 5nm sürecindeki yonga seti kompakt kasa içerisinde soğuk kalabilecek. Bu sayede 20 saate kadar kullanım süresine ulaşabilecek.

    ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası
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    12 inçlik Retina ekrana sahip MacBook modelinin dördüncü nesil kelebek klavye ile geleceği de iddia ediliyor. 8GB/16GB RAM bellek ve 256GB/512GB/1TB şeklinde de konfigürasyon seçenekleri olacak. Yine 720p FaceTime kamera da özellikler arasında. Tek USB Tip-C bağlantı noktası ile 1Kg altında bir ağırlık söz konusu. Başlangıç fiyatının 799$ olacağı ifade ediliyor.

    ARM tabanlı MacBook modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi yok ancak Apple’ın açılışı yeni sayılabilecek bir ürünle yapması da muhtemel.



    https://wccftech.com/arm-based-12-inch-macbook-specs-a14x-bionic-16gb-ram-20-hour-battery-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dalette (hasan yılmaz) 2 hf.
    720p FaceTime kamera nedir arkadaş 1080p yapmak çok zor acaba
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. en beğenilen
    799$a cihaz alıyorlar. Keske bizde 799 TLye alabilseydik. Yanlis ulkede doğmuşum.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Yukardaki arkadaşın da dediği gibi gerçekten en çok mac prolara nolacak merak ediyorum. Onlara arm tavanli nasil bir işlemci koyacaklar acaba xeon bu boru değil yani:d
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    efemelih (Melih Efe) 2 hf. (düzenlendi)
    Artık Oyun ve oyunculuk üzerine kurulu masaüstü sistemlerimden sıkılmış olan beni oldukça heyecanlandıran modeller. Günlük kullanım için yeterli olan bir işlemci ile gelirse 16 ram 1tb ssd kombi ile bir macbook a geçmek istiyorum aslında.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf.
    iPhone’da 3,5mm’yi kaldırırsın anlarım da MacBook’da da kaldırmazsın be Apple. Her ne kadar kablosuz kulaklıklar gayet yeterli seviyeye geldiyseler bile kablolu kulaklıkların gecikme süresi ve ses kalitesine yetişemediler. Ayrıca tek USB Type-C ne demek oluyor şimdi. Bari millete direkt söyleyin cihazlarınızı şarj olurken kullanmayın diye.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf. Sir Joseph
    Tek USB koyar ki millet iHub için ayrı para versin almışken iki kere öpelim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    drjacob (... ) 2 hf.
    seneye gelmeyecek miydi ?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    MacBooklar tamam da Mac Proları kaldıracak mı bu işlemciler? Xeon var bunlarda biliyorsunuz.
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    Want to (İbrahim DOĞAN) 2 hf. ilkerinanç
    Apple uzun yıllardır iphone ve ipad için özel tasarım işlemciler yapan bir firma. Yanlış hatırlamıyorsam Jim Keller ile birlikte tasarlamışlardı A serisi işlemcileri. İlk olarak iphone 5 A6 işlemcisi ile birlikte ARM'dan çekirdek tasarımı almadan sadece komut setlerini lisanslayarak kendi işlemcilerini piyasaya sürdüler. Çoklu çekirdekte her zaman önde olmasa bile Şuan A13 işlemcisi Geekbench'de 1300 Tek çekirdek puanı alıyor. 9900k ise 1400 puan alıyor. Yani intelin tek çekirdek puanına oldukça yakın. Snapdragon 865 işlemcili mi 10 ise tek çekirdek'de 900 civarı puan alıyor. Yani apple'ın oldukça gerisinde. Desktop'da Arm işlemcili yüksek performans işlemcileri için en büyük engel yazılım tarafında çıkıyor. Windows ARM işlemciler için uyumluluk katmanı geliştirdi ve Windows bir ARM-X86 emülatörü üzerinde çalışıyor. Buda performans kaybı demek. Native bir çalışmada yok. Bazı programların çalışmasında problem oluşturmasıda muhtemel. Şimdi burada apple ilk olarak Çekirdek sayısı yüksek, TDP sınırı yüksek Özel bir ARM tasarımlı performans canavarı bir işlemci tasarlaması lazım. Arm tarafında işlemciler istediğiniz gibi şekillendirilebilir. Ama bu işlemcileri daha çok mobilde gördüğümüz için öyle intel gibi 125w işlemciler göremedik. Yazılım olmadıktan sonra kimsede bu iş için kolları sıvamaz zaten. Microsoft'u düşündüğümüzde yüksek bir performans kaybı var arm'da. Apple'ın İphone'a yaptığı işlemcileri gördüğümüz için umudum baya yüksek. Güzel bir soğutma lazım elbet yine, Bu arada X86 kadar ısınacağını sanmıyorum ama Termal Throttling olmaması için bu şart. Zaten mobil cihazlardaki en büyük sıkıntı Termal Throttling sorunu. 2.5 GHz işlemci olması telefonu güçlü yapmıyor. Çoğu zaman Termal Throttling'den dolayı telefon 1 GHz'e kadar Throttling yapıyor. Birde bu işin yazılım kısmı var. Mac'in elinde şuan hali hazırda çalışan ARM ile uyumlu çalışan Unix kernel'i var iphone ve ipad'lerde çalışan. Zaten IOS'da Mac OS kerneli kullanıyor diyebiliriz(Teorik olarak elbet değişiklikler var. Darwin Kernel.) Bu kerneli Mac OS'a uyarlaması kalıyor artık. Burada en büyük fark Mac OS'un ARM ile native olarak performans kaybı olmadan çalışması olacak. Yeni Xcode ile Mac OS için ARM ile tamamen uyumlu uygulamalar çıkarılabilecek ve Performans kaybı olmadan kullanabileceğiz. Apple tarafından Desktop'da ARM geçişi için umutluyum. Güncelliğini yitirmiş, eskimiş çok ısınan x86 platformuna umarım son verirler.
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. en beğenilen
    799$a cihaz alıyorlar. Keske bizde 799 TLye alabilseydik. Yanlis ulkede doğmuşum.
    Yanıtla +7
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    scan (Sercan ) 2 hf.
    Daha önce bu kasa core m serisi ile geliyordu sanırım ve uzun süredir güncelleme almadı. Taşınabilirlik açısından çok güzel bir cihaz iyi pil ömrü sunarsa ipad yerine tercih edilebilir
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf. scan
    Uyandığında online video izlemeye başlasan sen uyursun, o hala oynatmaya devam eder. 15-20 saat arası online video oynatma.
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    Dalette (hasan yılmaz) 2 hf.
    720p FaceTime kamera nedir arkadaş 1080p yapmak çok zor acaba
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. Dalette
    1080p olunca ne olacak, 720p de ne gibi bir eksiklik var
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf. Dalette
    Sen iPad ile fotoğraf çekmeye çalışan kişisin de mi?
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    kendinetroll (Mehmet c) 2 hf.
    Iddiasi olasiligi belkilisi
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