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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor

    Surface Pro X yeni sürümünde sadece işlemci güncellemesine gitmiş. Böylece sistem genelinde performans arttırılmış. Diğer tüm donanım özellikleri ise aynı kalmış.
    3 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor

    Bütçesini düşünenlere hitap eden Surface Laptop Go dizüstü modelinden sonra klasik Surface ikisi bir arada modeli de işlemci tarafında güncelleme aldı. İlk nesil ile büyük fark olmasa da Surface Pro X çok daha verimli çalışacak.

    Surface Pro X özellikleri ve fiyatı

    ARM tabanlı Windows bilgisayar projesinin kurucusu olarak yer alan Microsoft, kendi Surface cihazlarında ARM işlemcilere yer vererek projeyi desteklemeye devam ediyor. Surface Pro X bunun son örneği oldu.

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    Surface Pro X aslında geçen yıl Qualcomm SQ1 özel yongasıyla tanıtılmıştı. Yeni Surface Pro X ise Qualcomm SQ2 yongasını seçenek olarak eklemiş. Bunun haricinde geçen yılın donanım unsurları korunuyor.

    Qualcomm SQ1 yongası Snapdragon 8cx işlemcisini temel alıyordu. Qualcomm SQ2 ise muhtemelen Snapdragon 8cx Gen 2 işlemcisini temel alıyor. Snapdragon 8cx Gen 2 yine 7nm sürecinde aynı 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerini kullanıyor. Adreno 690 grafik birimi ise performansı bir miktar daha arttırıyor. Bu yonganın hedefi tüm sistem genelinde yüzde 50 civarında bir artış sağlamaktı.

    ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor

    13 inçlik 2800x1920 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekran, Snapdragon x24 LTE modem, 128GB/256GB/512GB değiştirilebilir SSD sürücüler, 8GB/16GB LPDDR4x RAM bellek, 10MP arka kamera, 5MP ön kamera, 15 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler aynı.

    ARM tabanlı Windows projesine ürün katkısı devam ediyor ancak halen yazılım tarafında gelişmesi gereken noktalar var. Microsoft artık kendi geliştiricilerini üçüncü taraf uygulama geliştiriciler ile iş birliği yapmasını sağlayacak. Böylece daha hızlı ve akıcı Windows uygulamaları geliştirilebilecek. Ayrıca 64-bit emülasyon desteğinin de Insider programına Kasım ayında sunulacağı belirtildi. Surface Pro X yeni versiyonu 999$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.anandtech.com/show/16130/microsoft-surface-pro-x-gets-a-refresh-sq2-processor-and-platinum-finish Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 hf. en beğenilen
    Kasım ayında da ilk ARM64 tabanlı Windows'ta x86_64 Win32 programlarını çalıştırabilen bir Windows sürümü Insider kullanıcılarına sunulacak
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    High Sierra 3 hf.
    Apple'ın bu yarışı da önde götürmesine mani olması lazım Microsoft'un. Yoksa ARM tabanlı Always-on bilgisayarların Project Athena yeni adıyla Intel Evo hariç rakibi yok ve tahmin edebiliyoruz ki Evo'nun modem konusuyla asimetrik çekirdekli Sunny Cove ve tremont projesinin gidecek daha çok yolu var. Samsung kullandı bu arada dizüstü bilgisayarında sanırım fakat henüz yorumlar için erken.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 hf. en beğenilen
    Kasım ayında da ilk ARM64 tabanlı Windows'ta x86_64 Win32 programlarını çalıştırabilen bir Windows sürümü Insider kullanıcılarına sunulacak
    Yanıtla +9
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