ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor

Bütçesini düşünenlere hitap eden Surface Laptop Go dizüstü modelinden sonra klasik Surface ikisi bir arada modeli de işlemci tarafında güncelleme aldı. İlk nesil ile büyük fark olmasa da Surface Pro X çok daha verimli çalışacak.

Surface Pro X özellikleri ve fiyatı

ARM tabanlı Windows bilgisayar projesinin kurucusu olarak yer alan Microsoft, kendi Surface cihazlarında ARM işlemcilere yer vererek projeyi desteklemeye devam ediyor. Surface Pro X bunun son örneği oldu.

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Surface Pro X aslında geçen yıl Qualcomm SQ1 özel yongasıyla tanıtılmıştı. Yeni Surface Pro X ise Qualcomm SQ2 yongasını seçenek olarak eklemiş. Bunun haricinde geçen yılın donanım unsurları korunuyor.

Qualcomm SQ1 yongası Snapdragon 8cx işlemcisini temel alıyordu. Qualcomm SQ2 ise muhtemelen Snapdragon 8cx Gen 2 işlemcisini temel alıyor. Snapdragon 8cx Gen 2 yine 7nm sürecinde aynı 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerini kullanıyor. Adreno 690 grafik birimi ise performansı bir miktar daha arttırıyor. Bu yonganın hedefi tüm sistem genelinde yüzde 50 civarında bir artış sağlamaktı.

13 inçlik 2800x1920 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekran, Snapdragon x24 LTE modem, 128GB/256GB/512GB değiştirilebilir SSD sürücüler, 8GB/16GB LPDDR4x RAM bellek, 10MP arka kamera, 5MP ön kamera, 15 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler aynı.

ARM tabanlı Windows projesine ürün katkısı devam ediyor ancak halen yazılım tarafında gelişmesi gereken noktalar var. Microsoft artık kendi geliştiricilerini üçüncü taraf uygulama geliştiriciler ile iş birliği yapmasını sağlayacak. Böylece daha hızlı ve akıcı Windows uygulamaları geliştirilebilecek. Ayrıca 64-bit emülasyon desteğinin de Insider programına Kasım ayında sunulacağı belirtildi. Surface Pro X yeni versiyonu 999$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.anandtech.com/show/16130/microsoft-surface-pro-x-gets-a-refresh-sq2-processor-and-platinum-finish

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