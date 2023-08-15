Armored Core VI için PC sistem gereksinimleri açıklandı!

- Armored Core VI PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Armored Core VI minimum sistem gereksinimleri
- Armored Core VI önerilen sistem gereksinimleri
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Armored Core VI PC sistem gereksinimleri açıklandı
Bilmeyenler için Armored Core, ilk olarak 1997 yılında PlayStation'da karşımıza çıktı. Devamında farklı platformlarda boy gösteren seri, son oyunu Armored Core: Verdict Day'in ardından oyun dünyasına tekrar geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Armored Core VI: Fires Of Rubicon, önceki oyunlardan genel anlamda bağımsız bir hikâye sunacak.
Oyunun sistem gereksinimlerine gelirsek, Armored Core VI'nın geniş bir donanım yelpazesine destek sunacağını görüyoruz. Öyle ki minimum ayarlar için kullanıcıların AMD Ryzen 5 2600/Intel Core i7-4790K işlemci ve GTX 1650/ Radeon RX 480 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i7-7700/AMD Ryzen 5 3600 ve GTX 1060/ Radeon RX 590 yer alıyor. Depolama tarafında ise kullanıcıların 60GB'lık bir alana ihtiyacı olacak.
Armored Core VI, 25 Ağustos'ta PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series konsollarında piyasaya sürülecek. Armored Core'un ilk kez PC platformuna çıkış yapacağını da hatırlatalım. Bu bağlamda on yılı aşkın bir süredir beklenen oyun, Elden Ring'in başarısını sürdürebilecek mi? bekleyip görmemiz görmemiz gerekecek.
Armored Core VI minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci :Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600
- RAM : 12 GB RAM
- Ekran Kartı : GeForce GTX 1650 4GB, Radeon RX 480 4GB
- Ray Rracing Ekran kartı: GeForce RTX 2060 6GB, Radeon RX 6600 8GB
- Depolama : 60 GB kullanılabilir alan
Armored Core VI önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci :Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600
- RAM : 12 GB RAM
- Ekran Kartı :GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 590 8GB, Intel Arc A750 8GB
- Ray Rracing Ekran kartı: GeForce RTX 2070 8GB, Radeon RX 6650 XT 8GB, Intel Arc A770 16GB
- Depolama : 150 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.