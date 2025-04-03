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    Dark Souls ve Elden Ring'in efsanevi stüdyosu yeni oyununu duyurdu: The Duskbloods

    Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring gibi unutulmaz yapımları oyun dünyasına kazandıran From Software, Nintendo Switch 2'ye özel olarak geliştirdiği yeni RPG oyunu The Duskbloods'ı duyurdu.
    The Duskbloods Tam Boyutta Gör
    Armored Core, Dark Souls, Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, yepyeni bir oyun çıkarmaya hazırlanıyor. The Duskbloods adını taşıyan bu yeni oyun, bugün resmi olarak tanıtılan Nintendo Switch 2'ye özel olacak.

    Multiplayer bir RPG olacağı açıklanan The Duskbloods hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak paylaşılan ilk bilgiler oyunun vampirlerle ya da vampir benzeri yaratıklarla ilgili olacağını gösteriyor. Oynanış mekaniklerinin ise From Software'ın diğer oyunlarıyla benzer olacağı belirtiliyor. Bu da soulslike türünde yeni bir oyununun bizi beklediği anlamına geliyor. Zira stüdyonun oyunları bugün artık "soulslike" olarak bilinen koca bir alt tür yaratmış durumda.

    The Duskbloods, 2026'da Çıkacak

    Bugün gerçekleşen Nintendo etkinliğinde paylaşılan ilk tanıtım videosu, The Duskbloods'ın görsel stiline dair de fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Görünen o ki The Duskbloods, From Software'ın diğer oyunlarından alışık olduğumuz o karanlık atmosferi koruyacak.

    Nintedo, Switch 2'ye özel olacak The Duskbloods'ın 2026'da çıkacağını duyurdu. Ama bunun ötesinde net bir çıkış tarihi verilmedi.

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