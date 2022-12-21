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    Anlık Bildirim

    Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 satın aldı

    Arnavutluk ile Baykar arasında Bayraktar TB2 SİHA filosu satın alım anlaşmasını imzalandı. Arnavutluk ilk etapta 3 adet Bayraktar TB2 satın aldı. Zamanla sayının artması planlanıyor.
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    Arnavutluk, Bayraktar TB2 satın aldı Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar 26 farklı ülkeye ihracatı gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA, bir ülkeye daha kullanılacak. Arnavutluk, Bayraktar TB2 tedariki için Baykar ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin maddi miktarı açıklanmadı. Bayraktar TB2'nin ihraç edileceği ülke sayısı 27'ye yükseldi

    Arnavutluk ilk etapta 3 adet Bayraktar TB2 satın aldı. Filonun zamanla genişleyeceği bildirildi. Satın alınan Bayraktar TB2’ler ulusal güvenlik amacı başta olmak üzere suçluların tespiti ve yasa dışı uyuşturucu ekimi tespiti gibi görevlerde kullanılacak.

    Arnavutluk, Bayraktar TB2 satın aldı Tam Boyutta Gör
    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, anlaşmanın sadece SİHA satın almak için olmadığını, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Baykar arasında iş birliği köprüsü inşa etmekle de ilgili olduğunu vurgulayarak, "Baykar, Arnavutluk'ta inşa edilen NATO'nun yeni Kuçova Hava Üssü'ndeki en yüksek teknolojiye sahip tesisin kontrol merkezinin operasyonunu devralmaya hazırlanacak kişilerin eğitimiyle ilgilenecek." dedi.

    Bu anlaşmayla birlikte Baykar’ın Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzaladığı ülke sayısı 27’ye yükseldi. Bu ülkelerden 18 tanesi Bayraktar TB2 satın aldığını kamuoyuna duyururken diğer 9 ülkenin hangi ülkeler olduğu bilinmiyor.

    Hangi ülkeler Bayraktar TB2 satın aldı? (Kamuoyuna Açıklananlar)

    • Arnavutluk
    • Azerbaycan
    • Bangladeş
    • Burkina Faso
    • Cibuti
    • Etiyopya
    • Fas
    • Katar
    • Kırgızistan
    • Libya
    • Nijer
    • Pakistan
    • Polonya
    • Romanya
    • Somali
    • Togo
    • Türkmenistan
    • Ukrayna
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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