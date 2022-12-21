Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 satın aldı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar 26 farklı ülkeye ihracatı gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA, bir ülkeye daha kullanılacak. Arnavutluk, Bayraktar TB2 tedariki için Baykar ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin maddi miktarı açıklanmadı. Bayraktar TB2'nin ihraç edileceği ülke sayısı 27'ye yükseldi

Arnavutluk ilk etapta 3 adet Bayraktar TB2 satın aldı. Filonun zamanla genişleyeceği bildirildi. Satın alınan Bayraktar TB2’ler ulusal güvenlik amacı başta olmak üzere suçluların tespiti ve yasa dışı uyuşturucu ekimi tespiti gibi görevlerde kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, anlaşmanın sadece SİHA satın almak için olmadığını, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Baykar arasında iş birliği köprüsü inşa etmekle de ilgili olduğunu vurgulayarak, "Baykar, Arnavutluk'ta inşa edilen NATO'nun yeni Kuçova Hava Üssü'ndeki en yüksek teknolojiye sahip tesisin kontrol merkezinin operasyonunu devralmaya hazırlanacak kişilerin eğitimiyle ilgilenecek." dedi.

Bu anlaşmayla birlikte Baykar’ın Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzaladığı ülke sayısı 27’ye yükseldi. Bu ülkelerden 18 tanesi Bayraktar TB2 satın aldığını kamuoyuna duyururken diğer 9 ülkenin hangi ülkeler olduğu bilinmiyor.

Hangi ülkeler Bayraktar TB2 satın aldı? (Kamuoyuna Açıklananlar)

Arnavutluk

Azerbaycan

Bangladeş

Burkina Faso

Cibuti

Etiyopya

Fas

Katar

Kırgızistan

Libya

Nijer

Pakistan

Polonya

Romanya

Somali

Togo

Türkmenistan

Ukrayna

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