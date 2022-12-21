Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 satın aldı

Arnavutluk ilk etapta 3 adet Bayraktar TB2 satın aldı. Filonun zamanla genişleyeceği bildirildi. Satın alınan Bayraktar TB2’ler ulusal güvenlik amacı başta olmak üzere suçluların tespiti ve yasa dışı uyuşturucu ekimi tespiti gibi görevlerde kullanılacak.
Bu anlaşmayla birlikte Baykar’ın Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzaladığı ülke sayısı 27’ye yükseldi. Bu ülkelerden 18 tanesi Bayraktar TB2 satın aldığını kamuoyuna duyururken diğer 9 ülkenin hangi ülkeler olduğu bilinmiyor.
Hangi ülkeler Bayraktar TB2 satın aldı? (Kamuoyuna Açıklananlar)
- Arnavutluk
- Azerbaycan
- Bangladeş
- Burkina Faso
- Cibuti
- Etiyopya
- Fas
- Katar
- Kırgızistan
- Libya
- Nijer
- Pakistan
- Polonya
- Romanya
- Somali
- Togo
- Türkmenistan
- Ukrayna
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...