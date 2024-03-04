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    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini duyurdu. Bayraktar TB2, Arnavutluk'ta ilk uçuşunu yaptı.
    Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, bir ülkede daha kullanıma sunuldu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Arnavutluk envanterine girdiğini ve ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Teslim edilen Bayraktar TB2 sayısı açıklanmadı.

    Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı. Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu. 

    Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi Tam Boyutta Gör

    33 ülke Bayraktar TB2 satın aldı

    Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.

    Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.

    Bayraktar TB2’nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.

    Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.
    Dört adete kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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