Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, bir ülkede daha kullanıma sunuldu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Arnavutluk envanterine girdiğini ve ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Teslim edilen Bayraktar TB2 sayısı açıklanmadı.

Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı. Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu.

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33 ülke Bayraktar TB2 satın aldı

Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.

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Bayraktar TB2’nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.

Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.

Dört adete kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

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