Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi

Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı. Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu.
33 ülke Bayraktar TB2 satın aldı
Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.
Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.
Bayraktar TB2’nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.
Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.
Dört adete kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.