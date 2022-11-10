Artan kasko fiyatları araç sahiplerinin tercihlerini etkiliyor

2. el araç ilan platformu arabam.com, otomobil sahiplerinin araç kaskoları ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını ortaya koyan bir çalışma yaptı. Kasım ayında 907 kişinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,5’i kasko yaptırmayacağını söylerken, yüzde 47,5’i kasko yaptıracağını söylüyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 71,9’u güncel kasko fiyatlarından haberi olmadığını belirtiyor.
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