Tam Boyutta Gör Ülkemizde enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, araç değerlerindeki ve araçların hasar maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle kasko fiyatlarında %100’ü aşan artışlar görüldü. Hal böyle olunca araç sahiplerinin bir kısmı kasko teminatını değiştirme yöntemine giderken bir kısmı da kasko yaptırmaktan vazgeçmeye başladı.

Kasko yaptırmayı düşünmeyenlerin oranı artıyor

2. el araç ilan platformu arabam.com, otomobil sahiplerinin araç kaskoları ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını ortaya koyan bir çalışma yaptı. Kasım ayında 907 kişinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,5’i kasko yaptırmayacağını söylerken, yüzde 47,5’i kasko yaptıracağını söylüyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 71,9’u güncel kasko fiyatlarından haberi olmadığını belirtiyor.

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Tam Boyutta Gör Kasko yaptırmayı düşünmeyen araştırma katılımcılarına bunun sebepleri sorulduğunda yüzde 65,4’ü "kasko maliyetleri arttığı için" yanıtını vermiş. Yanıtlayıcıların yüzde 18,4’ü ise trafik sigortasının yeterli olacağını düşündüğü için kasko yaptırmayı düşünmediğini belirtmiş. Araştırmaya göre trafikte kendine güvendiği için kasko yaptırmayı düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 16,2 olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör arabam.com'un bu yılın başında gerçekleştirdiği bir başka ankette kasko yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Aradan geçen 10 aylık süreçte bu oran yüzde 47'lere kadar gerilemiş durumda. Aslında bu değişim sürpriz değil zira kasko fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 250'ye varan sıçramalar görmekteyiz. Buna her sene yaptırılan zorunlu trafik sigortası da eklendiğinde ortaya çıkan sonuç araç sahipleri için korkutucu bir hal alabiliyor.

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Artan kasko fiyatları araç sahiplerinin tercihlerini etkiliyor