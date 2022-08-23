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    NASA, kara deliğin ürkütücü sesini paylaştı

    Uzay boşluğunda pek fazla bir şeyin duyulması mümkün değil fakat NASA, yakın zamanda bir kara deliğin sesini kaydetti. Paylaşılan kara delik sesi ise son derece ürkütücü.
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    NASA, kara deliğin ürkütücü sesini paylaştı
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    Uzayda ses olmadığı esasında bir yanılgıdan ibaret. Genellikle uzayın boşluktan oluşması ve ses dalgalarının da boşlukta seyahat etmesinin mümkün olmadığına inanırız. Fakat bir galaksi kümesinin içerisinde o kadar çok gaz vardır ki, doğru yöntemlerle buradan sesler elde edilmesi mümkündür. NASA’da bir kara delik sesini kaydetmek için tam olarak bunu yaptı.

    Korku filminden çıkma gibi

    NASA tarafından bir süre önce paylaşılan kara delik sesi, Perseus galaksi kümesi içerisinden geliyor. Chandra X-ray Gözlemevi’nden gökbilimciler, kara deliğin oluşturduğu basınç dalgalarını insanların duyabileceği frekanslara çekerek bu ürkütücü sesi ortaya çıkardılar.

    NASA esasında bu ses tabanlı videoyu mayıs ayında paylaşmış ve detaylı bir açıklama yapmıştı. Perseus galaksi kümesinin merkezinde bulunan kara deliğin yarattığı basınç dalgalarının, galaksinin sıcak gazı üstünde ilerlediği keşfedilmişti. Açığa çıkan insanların normal koşullarda duyabileceği eşiğin çok altında. Dolayısıyla bu orijinal frekansların insanların duyabileceği seviyeye kadar yükseltilmesi gerekiyor. Aktarılanlara göre kara deliğin yaydığı dalgaları duymamız için, bilim insanları kaydettikleri frekansları 144 katrilyon kattan daha fazla yükseltmiş. Ortaya konan sonuç ise adete bir korku filminden çıkmış gibi duruyor.

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