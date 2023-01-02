Artemis 1, merkeze geri döndü: Parçalarına ayrılacak

NASA, Artemis 1 görevinin önemli anlarını video haline getirdi 2 hf. önce eklendi

Kennedy Uzay Merkezi’ne geri dönen uzay aracı, inceleme için hazır. NASA, uzay aracının ısı kalkanını kaldırıp kapsamlı bir analizini yürütecek ve geri dönüşü sırasında tam olarak nasıl yol aldığını belirleyecek. Ayrıca Ay’a yolculuğun insanları nasıl etkileyebileceğine dair veri toplamak için Orion’a gönderilen test mankeni de çıkarılacak.

NASA’nın açıklamasına göre, Artemis I NASA’nın Ay keşif çalışmalarının bir parçası olarak ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Artemis II, 2024’e kadar fırlatılmayacak. NASA, yeni görevde bulunacak dört kişilik ekibi 2023’ün başlarında duyuracak. Artemis 2, 1972’de Apollo programının sona ermesinden bu yana Ay’a ilk insanlı iniş olacak ve NASA’nın Ay’da kalıcı varlığına zemin hazırlayacak.

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