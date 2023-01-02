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    Artemis 1, merkeze geri döndü: Parçalarına ayrılacak

    NASA’nın Artemis 1 Orion uzay aracı Ay’a yaptığı 2.25 milyon kilometrelik yolculuğunu tamamlayıp Kennedy Uzay Merkezi’ne döndü.                                  
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    artemis 1 kennedy uzay merkezine döndü Tam Boyutta Gör
    Artemis 1 uzay aracı, 30 Aralık’ta Kennedy Uzay Merkezi’ne döndü. Kapsül, 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na inişini gerçekleştirmiş, yük vagonuyla da California’daki San Diego Deniz Üssü’nden Florida’daki Kennedy Çoklu Yük İşleme Tesisine kadar ülke genelinde nakledilmişti. Artemis 1’in rekor kıran yolculuğu, 16 Kasım’da hafızalara kazınan bir gece fırlatmasıyla başladı.

    Kennedy Uzay Merkezi’ne geri dönen uzay aracı, inceleme için hazır. NASA, uzay aracının ısı kalkanını kaldırıp kapsamlı bir analizini yürütecek ve geri dönüşü sırasında tam olarak nasıl yol aldığını belirleyecek. Ayrıca Ay’a yolculuğun insanları nasıl etkileyebileceğine dair veri toplamak için Orion’a gönderilen test mankeni de çıkarılacak.

    NASA’nın açıklamasına göre, Artemis I NASA’nın Ay keşif çalışmalarının bir parçası olarak ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Artemis II, 2024’e kadar fırlatılmayacak. NASA, yeni görevde bulunacak dört kişilik ekibi 2023’ün başlarında duyuracak. Artemis 2, 1972’de Apollo programının sona ermesinden bu yana Ay’a ilk insanlı iniş olacak ve NASA’nın Ay’da kalıcı varlığına zemin hazırlayacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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