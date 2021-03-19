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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arttırılmış gerçeklik oyunu Space Invaders, mobil cihazlar için duyuruldu

    Square Enix'in düzenlediği sunumda, artırılmış gerçeklik oyunu Space Invaders, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 15:30 (6 sa.)
    432
    5
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Arttırılmış gerçeklik oyunu Space Invaders, mobil cihazlar için duyuruldu
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise TAITO ile birlikte Square Enix Montreal'in yaptığı arttırılmış gerçeklik oyunu Space Invaders, mobil cihazlar için duyuruldu.

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    Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı"

    Space Invaders AR, modern bir sanat stilini arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle harmanlamaya çalışacak. Oyunda hala dünyayı istilacılardan korumaya çalışacağız. Ne yazık ki oyun için paylaşılan fragman da daha çok kutlama amaçlı olduğu için oyunun şu anda nasıl bir şeye benzeyeceği, nasıl özellikler barındıracağı bilinmiyor.

    Aynı şekilde oyunun mağaza sayfaları da açılmış değil, bu yüzden fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar da bilinmiyor. Yakın bir süreçte daha faza detay paylaşılacaktır. Paylaşıldığında sizlere aktaracağız. Oyunun duyurusu için paylaşılan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

     



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    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 nisan şakası olmasın??
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