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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise TAITO ile birlikte Square Enix Montreal'in yaptığı arttırılmış gerçeklik oyunu Space Invaders, mobil cihazlar için duyuruldu.

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Space Invaders AR, modern bir sanat stilini arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle harmanlamaya çalışacak. Oyunda hala dünyayı istilacılardan korumaya çalışacağız. Ne yazık ki oyun için paylaşılan fragman da daha çok kutlama amaçlı olduğu için oyunun şu anda nasıl bir şeye benzeyeceği, nasıl özellikler barındıracağı bilinmiyor.

Aynı şekilde oyunun mağaza sayfaları da açılmış değil, bu yüzden fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar da bilinmiyor. Yakın bir süreçte daha faza detay paylaşılacaktır. Paylaşıldığında sizlere aktaracağız. Oyunun duyurusu için paylaşılan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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