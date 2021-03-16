Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Emerald City Games'in yaptığı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu Tomb Raider Reloaded geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde de Tomb Raider Reloaded sessiz sedasız bir şekilde Tayland ve Filipinler'de iOS ve Android için çıkışını yaptı. Ayrıca net bir tarih paylaşılmasa da oyunun diğer bölgeler için de bu yıl sonlarında yayınlanacağı açıklandı. Ülkemizde de yine yıl sonunda yayınlanacaktır.

Tomb Raider Reloaded, orijinal oyunlardan esinlenecek ve yine mezarlardan mezarlara gideceğiz. Oyunun her bölümünde farklı düşmanlar size saldıracak ve bölümleri geçebilmek için hepsini öldürmeniz gerekecek. Yeraltı mezarlarından ve mağaralara, şelalelere ve tanıdık mekanlara seyahet edeceğiz.

Oyunun Google Play sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. App Store mağazası henüz açılmış değil. Oyun ülkemizde de yayınlandığında sizlere tekrar aktaracağız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenix.oko&hl=en_GB&gl=TH

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