Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı

    Aksiyon macera oyunlarının en önemli ve popüler yapımlarından biri olan Tomb Raider'ın mobil için yeni oyunu Tomb Raider Reloaded, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.
    16 Mart 2021, 23:30 (2 sa.)
    439
    13
    3
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Emerald City Games'in yaptığı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu Tomb Raider Reloaded geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar İnteraktif bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, Aralık'ta iOS ve Android için çıkacak

    Geçtiğimiz günlerde de Tomb Raider Reloaded sessiz sedasız bir şekilde Tayland ve Filipinler'de iOS ve Android için çıkışını yaptı. Ayrıca net bir tarih paylaşılmasa da oyunun diğer bölgeler için de bu yıl sonlarında yayınlanacağı açıklandı. Ülkemizde de yine yıl sonunda yayınlanacaktır.

    Tomb Raider Reloaded, orijinal oyunlardan esinlenecek ve yine mezarlardan mezarlara gideceğiz. Oyunun her bölümünde farklı düşmanlar size saldıracak ve bölümleri geçebilmek için hepsini öldürmeniz gerekecek. Yeraltı mezarlarından ve mağaralara, şelalelere ve tanıdık mekanlara seyahet edeceğiz. 

    Oyunun Google Play sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. App Store mağazası henüz açılmış değil. Oyun ülkemizde de yayınlandığında sizlere tekrar aktaracağız.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenix.oko&hl=en_GB&gl=TH



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mahsur kalan adam (V ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bune ya

    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C ctntas 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mahsur kalan adam
    Bir oyun vardı ondan çakmışlar XD
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı 44 dk. Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor 1 sa. Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor 1 sa. Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar 1 sa. Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı Sonraki realme C25 haftaya tanıtılıyor 3 sa. Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık 3 sa. Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 3 sa. Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir 3 sa. Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi 4 sa. Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı 4 sa. Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor 4 sa. iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 5 sa. Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 5 sa. Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu 5 sa. Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak 6 sa. 8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı 6 sa. HyperX Loot Drop etkinliği %40'a varan indirimlerle başlıyor 6 sa. Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi 6 sa. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması 7 sa. Peaky Blinders'ın final sezonu çekimlerinden ilk görüntü paylaşıldı 7 sa. Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste 7 sa. 4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor 8 sa. 11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda 8 sa. Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız