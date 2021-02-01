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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor

    Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba, kenar teknolojiler ağında meydana gelebilecek sorunları önceden tahmin eden ve çözen, sektörün ilk yapay zeka destekli bulut platformunu duyurdu.
    01 Şubat 2021, 23:00 (2 hf.)
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    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor
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    Hewlett Packard Enterprise çatısı altında faaliyet gösteren ve mobil, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile bulut bilişim sektörlerinde dijital deneyimler geliştirmek isteyen girişimlere güvenli ağlar sunan Aruba geçtiğimiz hafta önemli bir yeniliğini tanıtıt.

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    Aruba ESP nedir?

    Aruba ESP adıyla duyurulan yenilik; kenar teknolojiler ağında meydana gelebilecek sorunları önceden tahmin eden ve çözen, sektörün ilk yapay zeka destekli bulut platformu olarak öne çıkıyor. Yapay zeka operasyonları üzerine kurulu olan Aruba ESP; sıfır güven politikası uyguluyor ve ofisler, veri merkezleri, şubeler ve uzaktan çalışma noktalarını tek bir çatıda toplayarak etki alanları üzerindeki verileri tek bir platformda sürekli bir şekilde analiz ediyor.

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    Sistem otonom bir şekilde çalıştığı için hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA’lar) garantiye alarak ağdaki anomalileri ve yapılan özel optimizasyonları tanımlıyor, ağdaki bilinmeyen cihazları tespit ediyor ve güvenli bir hale getiriyor.

    Aruba ESP ile birlikte artık büyük işletmelerin yanı sıra her ölçekteki ofis, veri merkezi, mağazalar veya uzaktan çalışanlar için tam donanımlı yönetim ve operasyonu mümkün oluyor. Ayrıca ortak bir veri havuzu oluşturularak günlük operasyonların daha basit hale getirilmesi sağlanıyor. Yine Aruba’nın yeni Yapay Zeka İçgörüleri (AI Insights) günde 1 milyondan fazla ağ cihazından gelen verileri modelliyoer ve 1,5 milyardan fazla veri açığa çıkarıyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M maximus8282 (maximus ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşim gereği bu marka ile çalıştım 25 tane cihaz kurduk, arada duvar olmamasına rağmen koridorun başına gelince çekmeyen ve neredeyse her özelliği ekstra paralı olan başka cihazla karşılaşmadım.



    Yine aynı binada Aruba’dan verim alamayınca önemli noktalarda Ruckus kullandık bu kadar akıllı, sorunsuz ve çok iyi çeken başka cihaz görmedim. Ana makine yönetimi de çok iyiydi.
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