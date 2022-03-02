ASELSAN'dan 2021'de yüzde 25 ciro artışı

Tam Boyutta Gör

Yerli savunma sanayi şirketi ASELSAN, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. ASELSAN’ın 2021 cirosu geçen seneye göre TL bazında yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar TL’ye ulaştı. Net karı da 7,1 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 5,5 milyar TL oldu. Öz kaynakların aktife oranı yüzde 56 oldu. Şirketin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı geçen seneye göre yüzde 42 artarak 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2021'in önemli yerli savunma sanayi olayları 1 ay önce eklendi

2021 sonu itibarıyla ASELSAN’ın bakiye siparişleri 8,5 milyar dolar oldu. 2021’de 2 milyar doların üzerinde yeni iş aldı. Daha önce satış yapılmamış 6 yeni ülkeye ürün satışı yapıldı. 78 ülkede ASELSAN ürünleri kullanılıyor.

2021'de 197 ürünü millileştirdi

ASELSAN, yurt dışından tedarik edilen 197 ürünü 2021’de yerlileştirmeyi başardı. Böylece son üç yılda 500’ün üzerinde ürün yerlileştirildi. Yaklaşık 200 milyon dolarlık harcamanın yurt içinde kalması sağlandı.

Şirketin çalışan sayısına 1.176 yeni personel eklendi ve çalışan sayısı 9 bin 460 kişiye ulaştı. Bu çalışanlar için yaklaşık 5 bini aşkın Ar-Ge personeli bulunuyor. 2021’de Ar-Ge çalışmaları için 632 milyon dolar harcama yapıldı. Ar-Ge 250 Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri 2021 araştırmasında birinci sırada yer aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.