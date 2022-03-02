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    ASELSAN'dan 2021'de yüzde 25 ciro artışı

    ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar liraya ulaştı. 2021 yılında 2 milyar dolar üzerinde yeni iş aldığını bildirdi.                        
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    ASELSAN, 2021 finansal sonuçlarını açıkladı
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    Yerli savunma sanayi şirketi ASELSAN, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. ASELSAN’ın 2021 cirosu geçen seneye göre TL bazında yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar TL’ye ulaştı. Net karı da 7,1 milyar TL’ye ulaştı.

    Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 5,5 milyar TL oldu. Öz kaynakların aktife oranı yüzde 56 oldu. Şirketin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı geçen seneye göre yüzde 42 artarak 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

    2021 sonu itibarıyla ASELSAN’ın bakiye siparişleri 8,5 milyar dolar oldu. 2021’de 2 milyar doların üzerinde yeni iş aldı. Daha önce satış yapılmamış 6 yeni ülkeye ürün satışı yapıldı. 78 ülkede ASELSAN ürünleri kullanılıyor.

    2021'de 197 ürünü millileştirdi

    ASELSAN, yurt dışından tedarik edilen 197 ürünü 2021’de yerlileştirmeyi başardı. Böylece son üç yılda 500’ün üzerinde ürün yerlileştirildi. Yaklaşık 200 milyon dolarlık harcamanın yurt içinde kalması sağlandı.

    Şirketin çalışan sayısına 1.176 yeni personel eklendi ve çalışan sayısı 9 bin 460 kişiye ulaştı. Bu çalışanlar için yaklaşık 5 bini aşkın Ar-Ge personeli bulunuyor. 2021’de Ar-Ge çalışmaları için 632 milyon dolar harcama yapıldı. Ar-Ge 250 Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri 2021 araştırmasında birinci sırada yer aldı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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